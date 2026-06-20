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Exclusif : le départ de Curtis Jones vers l’Inter est conditionné par l’arrivée d’Elliot Anderson à Manchester City, et le milieu de terrain de Liverpool doit donc patienter jusqu’au déclenchement de l’effet domino
Le seuil des 130 millions de livres sterling, déclencheur de la transaction
Les principaux transferts estivaux de l’Inter dépendent aujourd’hui de City et de Forest. Au centre de ce dossier complexe se trouve Elliot Anderson, le milieu de terrain de Forest âgé de 23 ans, désormais au cœur d’une guerre d’enchères effrénée. Actuellement sélectionné en équipe d’Angleterre sous les ordres de Thomas Tuchel pour la Coupe du monde, le joueur a vu sa cote flamber après une saison exceptionnelle en Premier League.
Manchester City est en pole position pour recruter le joueur, mais son offre de 120 millions de livres a été récemment refusée par Nottingham Forest. Ce dernier vise un montant record pour un club britannique, et si City reviennent à la charge avec une proposition plus élevée, l’importante somme perçue par Forest pourrait déclencher une réaction en chaîne sur le marché des transferts européen.
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Frattesi cherche à se faire une place
Si Manchester City finalise le transfert sensationnel d’Anderson, Nottingham Forest se tournera immédiatement vers la Serie A pour dénicher un remplaçant, selon la *Gazzetta dello Sport*. Le club de Premier League suit depuis longtemps Davide Frattesi et l’argent frais issu de la vente d’Anderson lui permettrait de satisfaire les exigences financières de l’Inter. Actuellement évalué à 30 millions d’euros par le club lombard, le milieu international italien était jusqu’ici hors de portée des Foresters pour des raisons purement budgétaires.
Pour l’Inter, le départ de Frattesi représente le sacrifice nécessaire pour équilibrer ses finances et financer ses propres cibles prioritaires. L’économie réalisée sur son salaire, combinée à une indemnité de transfert significative, permettrait aux dirigeants nerazzurri, Piero Ausilio et Giuseppe Marotta, de revenir à la table des négociations avec Liverpool pour leur objectif principal au milieu de terrain.
Réduire l'écart avec Liverpool
Jones demeure la priorité de l’Inter, mais les discussions avec Liverpool progressent au ralenti en raison d’une différence d’évaluation. Les dirigeants d’Anfield ont récemment rejeté une offre de 20 millions d’euros présentée par le club milanais, qui espère atteindre 30 millions d’euros. Liverpool souhaiterait également insérer une clause de revente substantielle dans tout accord concernant ce joueur formé au club, qui a passé l’ensemble de sa carrière sur les bords de la Mersey.
Les fonds générés par le transfert de Frattesi au City Ground permettraient à l’Inter d’atteindre exactement le prix demandé par Liverpool, soit 30 millions d’euros. Le joueur, apparemment ouvert à un nouveau défi en Italie et séduit par la perspective de disputer la Ligue des champions à Milan, les détails techniques de l’accord – notamment le pourcentage sur une future revente – constituent le dernier obstacle à surmonter une fois le financement assuré.
- AFP
Fidèle à un seul club jusqu’ici, Jones envisagerait un transfert vers un cador du calcio.
Jones a joué un rôle clé pour Liverpool lors de la saison 2025-2026, disputant 49 matchs toutes compétitions confondues et compilant trois buts et trois passes décisives. Formé à Anfield depuis l’âge de neuf ans, il a fait ses débuts chez les Reds en 2019.
Si ce transfert se concrétise, le milieu de terrain rejoindra un club qui a survolé le football italien la saison passée, concluant une campagne nationale remarquable par un doublé Serie A-Coppa Italia.