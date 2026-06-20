Les principaux transferts estivaux de l’Inter dépendent aujourd’hui de City et de Forest. Au centre de ce dossier complexe se trouve Elliot Anderson, le milieu de terrain de Forest âgé de 23 ans, désormais au cœur d’une guerre d’enchères effrénée. Actuellement sélectionné en équipe d’Angleterre sous les ordres de Thomas Tuchel pour la Coupe du monde, le joueur a vu sa cote flamber après une saison exceptionnelle en Premier League.

Manchester City est en pole position pour recruter le joueur, mais son offre de 120 millions de livres a été récemment refusée par Nottingham Forest. Ce dernier vise un montant record pour un club britannique, et si City reviennent à la charge avec une proposition plus élevée, l’importante somme perçue par Forest pourrait déclencher une réaction en chaîne sur le marché des transferts européen.