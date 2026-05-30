Exclusif : la prime que touchera chaque joueur du PSG en cas de victoire contre Arsenal en finale de la Ligue des champions

Selon L'Équipe, les joueurs du PSG toucheraient environ 1 million d'euros chacun en cas de victoire contre Arsenal et de triomphe en Ligue des champions à la Puskas Arena de Budapest.

Selon L’Équipe, cette structure de primes a été négociée par un collectif de quatre dirigeants du vestiaire : Marquinhos, Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé et Vitinha. Cet accord illustre la nouvelle philosophie du PSG sous l’égide du directeur sportif Luis Campos, qui privilégie désormais les récompenses collectives plutôt que les primes individuelles liées aux performances.

Les champions de France en titre briguent un deuxième sacre consécutif en C1 après leur large succès 5-0 face à l’Inter Milan en finale l’an passé. Une victoire contre Arsenal déclencherait l’un des plus gros versements de primes collectives de l’histoire récente du club.