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Exclusif : la prime que touchera chaque joueur du PSG en cas de victoire contre Arsenal en finale de la Ligue des champions
Le groupe du PSG se voit promettre une prime colossale en cas de succès européen.
Selon L'Équipe, les joueurs du PSG toucheraient environ 1 million d'euros chacun en cas de victoire contre Arsenal et de triomphe en Ligue des champions à la Puskas Arena de Budapest.
Selon L’Équipe, cette structure de primes a été négociée par un collectif de quatre dirigeants du vestiaire : Marquinhos, Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé et Vitinha. Cet accord illustre la nouvelle philosophie du PSG sous l’égide du directeur sportif Luis Campos, qui privilégie désormais les récompenses collectives plutôt que les primes individuelles liées aux performances.
Les champions de France en titre briguent un deuxième sacre consécutif en C1 après leur large succès 5-0 face à l’Inter Milan en finale l’an passé. Une victoire contre Arsenal déclencherait l’un des plus gros versements de primes collectives de l’histoire récente du club.
- AFP
Enrique affirme que la simple présence du trophée constitue une motivation suffisante.
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, a relativisé l'importance des primes financières pour mieux insister sur l'opportunité d'entrer dans l'histoire. Le technicien espagnol a également rappelé l'enjeu de la rencontre.
« Je ne pense pas qu’il y ait de meilleure motivation que de remporter la Ligue des champions », a déclaré Enrique aux journalistes. « Nous verrons demain qui est le meilleur – nous avons tous deux remporté nos championnats respectifs et je vais me concentrer sur ce qui est positif pour mon équipe afin que nous puissions donner le meilleur de nous-mêmes.
C’est une source de motivation pour nous. Nous sommes déjà entrés dans l’histoire comme l’une des meilleures équipes d’Europe. Mais c’est ce que nous recherchons. On ne sait jamais quand on reviendra en finale de la Ligue des champions et il faut en profiter au maximum. »
La culture d'équipe du PSG occupe le devant de la scène
Le système de primes instauré assure que chaque membre du groupe professionnel du PSG touche la même somme en cas de victoire dans la compétition. Fini le temps où seuls les cadors étaient grassement récompensés : désormais, la structure collective prime l’apport de chacun. Ainsi, les joueurs souvent remplaçants percevront exactement la même prime que les titulaires indiscutables.
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Arsenal se dresse sur la route du PSG vers un nouveau titre européen
Le PSG se concentre désormais pleinement sur la finale de la Ligue des champions contre Arsenal à Budapest. L'équipe d'Enrique a l'occasion de remporter deux titres européens consécutifs et de consolider encore davantage sa place parmi l'élite des clubs européens. Pour les joueurs, ce match est synonyme à la fois de gloire sportive et d'une importante récompense financière, mais le message du club reste clair : remporter le trophée est l'objectif principal.