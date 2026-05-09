Selon des informations récentes en Italie, l’Inter pourrait renoncer à recruter Vicario, de Tottenham, cet été. Une véritable surprise, puisque les tout frais champions de Serie A avaient déjà posé les bases de ce transfert.

Ces dernières semaines, plusieurs sources indiquaient pourtant que les Nerazzurri avaient trouvé un accord de principe avec le gardien azzurri, censé marquer le début d’une nouvelle ère dans les cages de San Siro.

L’opération attendait encore le feu vert définitif de Tottenham, qui valorise son gardien à environ 20 millions d’euros. Alors que Vicario semblait se rapprocher d’un départ cet été du nord de Londres, le club lombard fait désormais machine arrière.

Ce revirement serait motivé par la volonté de réaffecter les fonds à d’autres secteurs de l’effectif en vue de la saison 2026-2027.



