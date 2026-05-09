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Exclusif : l’Inter Milan serait prêt à renoncer au recrutement de la star de Tottenham malgré un accord déjà trouvé, selon un revirement de situation inattendu du géant de la Serie A
Le retour de Vicario en Italie est compromis
Selon des informations récentes en Italie, l’Inter pourrait renoncer à recruter Vicario, de Tottenham, cet été. Une véritable surprise, puisque les tout frais champions de Serie A avaient déjà posé les bases de ce transfert.
Ces dernières semaines, plusieurs sources indiquaient pourtant que les Nerazzurri avaient trouvé un accord de principe avec le gardien azzurri, censé marquer le début d’une nouvelle ère dans les cages de San Siro.
L’opération attendait encore le feu vert définitif de Tottenham, qui valorise son gardien à environ 20 millions d’euros. Alors que Vicario semblait se rapprocher d’un départ cet été du nord de Londres, le club lombard fait désormais machine arrière.
Ce revirement serait motivé par la volonté de réaffecter les fonds à d’autres secteurs de l’effectif en vue de la saison 2026-2027.
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Josep Martinez devrait être promu
Selon le Corriere dello Sport, les Nerazzurri pourraient finalement renoncer à recruter Vicario et utiliser leur budget de transfert pour renforcer d'autres postes.
La principale raison de cette hésitation est l’émergence de Josep Martinez, considéré comme un successeur crédible à long terme pour Yann Sommer. Ce dernier devant quitter le club à l’expiration de son contrat en juin, la voie est libre pour un nouveau numéro un. Plutôt que d’allouer une part importante de son budget estival à Vicario, l’Inter envisage donc sérieusement de promouvoir Martinez, actuellement gardien remplaçant.
L'Inter privilégierait Martinez au détriment de Vicario.
Martinez, 27 ans, est arrivé en provenance de Gênes pour 14 millions d’euros lors du mercato estival 2024 et est désormais considéré comme un joueur capable de s’imposer comme titulaire.
Selon l’expert en transferts Matteo Moretto, le club hésiterait même à poursuivre les discussions avec les Spurs, estimant que l’Espagnol possède le profil idéal pour mener l’attaque la saison prochaine.
L’avant-centre espagnol devrait ainsi être titularisé lors des prochaines rencontres cruciales face à la Lazio, aussi bien en Serie A qu’en finale de Coppa Italia, afin de confirmer définitivement sa valeur.
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Les projets de transfert de Tottenham sont affectés
La stratégie financière de l’Inter pour le prochain mercato joue un rôle clé dans ce revirement potentiel. Selon les informations disponibles, le club disposerait d’un budget transferts d’environ 40 à 50 millions d’euros, somme qui pourrait être renforcée par des ventes de joueurs. En évitant l’investissement de 20 millions d’euros requis pour s’attacher les services de Vicario, l’équipe de Cristian Chivu disposerait d’une marge de manœuvre accrue pour renforcer d’autres postes.
Un revirement qui pourrait perturber les plans de recrutement estivaux de Tottenham. Les Spurs, déjà liés à plusieurs cibles pour remplacer l’Italien, dont James Trafford (Manchester City), risquent de se retrouver avec un gardien mécontent, déjà mentalement parti vers la Serie A.