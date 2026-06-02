À l’approche des prochaines rencontres, une légère incertitude plane sur l’état de forme de l’attaquant. En mai dernier, les supporters avaient déjà tremblé : l’Inter Miami battait le Philadelphia Union 6-4, mais le joueur devait céder sa place en cours de match. Après la rencontre, le club a expliqué que sa star avait demandé à sortir en raison d’une « fatigue musculaire au niveau du tendon d’Achille gauche ».

L’entraîneur principal Lionel Scaloni a indiqué que les examens médicaux de son joueur vedette n’étaient « pas trop mauvais », mais le staff technique est resté, à juste titre, prudent. Par conséquent, l’attaquant vétéran s’est entraîné seul lundi, à l’écart du groupe principal, afin d’être parfaitement prêt pour les prochaines échéances.