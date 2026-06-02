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Exclusif : l’avantage unique dont bénéficie Lionel Messi en équipe d’Argentine – le « GOAT » vainqueur de la Coupe du monde jouit d’un traitement de faveur
Un traitement de faveur pour le capitaine
Lionel Messi bénéficie d’une chambre individuelle durant tout le tournoi. Tandis que ses coéquipiers dorment deux par deux, la star de 38 ans occupe seule la chambre 202 du camp de base argentin à Kansas City, juste à côté de celles de ses proches, Rodrigo De Paul et Nicolás Otamendi. Multiples Ballons d’Or, Messi partageait auparavant sa chambre avec Sergio Agüero, jusqu’à la retraite anticipée de l’attaquant de Manchester City. Lors de la campagne victorieuse de 2022, le capitaine avait déjà sollicité un hébergement individuel, une tradition qu’il entend maintenir alors que l’Argentine s’apprête à défendre son titre aux États-Unis, au Canada et au Mexique.
- AFP
Inquiétudes concernant la condition physique à l’approche du tournoi
À l’approche des prochaines rencontres, une légère incertitude plane sur l’état de forme de l’attaquant. En mai dernier, les supporters avaient déjà tremblé : l’Inter Miami battait le Philadelphia Union 6-4, mais le joueur devait céder sa place en cours de match. Après la rencontre, le club a expliqué que sa star avait demandé à sortir en raison d’une « fatigue musculaire au niveau du tendon d’Achille gauche ».
L’entraîneur principal Lionel Scaloni a indiqué que les examens médicaux de son joueur vedette n’étaient « pas trop mauvais », mais le staff technique est resté, à juste titre, prudent. Par conséquent, l’attaquant vétéran s’est entraîné seul lundi, à l’écart du groupe principal, afin d’être parfaitement prêt pour les prochaines échéances.
Préparatifs de l'équipe et joueurs absents
L'Argentine figure dans le groupe J de la compétition reine, aux côtés de l'Algérie, de l'Autriche et de la Jordanie, qui découvre l'épreuve. Scaloni a dévoilé une liste de 26 joueurs, laissant de côté neuf membres du groupe victorieux de 2022, dont les jeunes talents Alejandro Garnacho et Franco Mastantuono, ainsi que l'attaquant expérimenté Paulo Dybala.
Le staff médical a multiplié les séances individualisées pour préserver la condition physique du groupe, notamment avec Emiliano Martínez, Leandro Paredes et Nico González. Malgré ces ajustements, les champions en titre peuvent souffler : Julián Álvarez et Cristian Romero sont aptes pour les prochaines rencontres de préparation.
- AFP
Quelle sera la prochaine étape pour l'Argentine ?
L'Albiceleste peaufinera sa préparation par des matchs amicaux face au Honduras et à l'Islande. Puis, les hommes de Scaloni entameront la défense de leur titre contre l'Algérie le 16 juin à Kansas City. Ils affronteront ensuite l'Autriche le 22 juin au Texas, avant de clore leur phase de groupes face à la Jordanie le 27 juin.