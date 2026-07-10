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Keira Barry GFXGOAL
Ameé Ruszkai

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EXCLUSIF : Keira Barry, jeune pépite des Lionesses, évoque son départ de Manchester United, explique comment son arrivée au Bay FC lui a ouvert les portes d’une première sélection par Sarina Wiegman et analyse l’afflux croissant de talents anglais en NWSL

WOMEN'S FOOTBALL
Angleterre
NWSL
Bay FC
K. Barry
Manchester United Women
WSL Série printemps
FEATURES

Il est juste de dire que la première sélection senior de Keira Barry avec l’Angleterre a surpris. Après des débuts professionnels perturbés par les blessures, l’attaquante a quitté Manchester United en février, après dix ans, pour s’engager avec le Bay FC aux États-Unis. Un mois plus tard, elle était sur le banc lors de la victoire des Lionesses 1-0 contre l’Espagne à Wembley.

Barry dormait sur le canapé lorsque son téléphone a sonné pour lui annoncer la nouvelle, ce qui a rendu l’instant encore plus déconcertant. En ouvrant les yeux et en voyant le visage de Sarina Wiegman sur l’écran, qui attendait qu’elle réponde, la jeune femme de 21 ans a décrit la scène comme « un choc énorme ».

« Évidemment, j’avais toujours rêvé de cet appel », confie-t-elle à GOAL. « Mais je ne m’y attendais pas. »

Après avoir remercié à plusieurs reprises la sélectionneuse des Three Lions – « Je crois que les seuls mots que j’ai prononcés étaient “merci”, encore et encore » –, Barry a aussitôt appelé sa mère, que de nombreux passants du nord-ouest de l’Angleterre auront sans doute vue sauter de joie dans le centre commercial local en apprenant la nouvelle.

Ce moment constitue le point d’orgue d’une année 2026 déjà exceptionnelle pour une joueuse souvent freinée par la malchance. Mais la tendance s’inverse : Barry affirme que l’appel de Wiegman lui a « confirmé qu’elle avait fait le bon choix en rejoignant le Bay FC ».

  • Keira Barry Man Utd Women 2025-26Getty Images

    C’est le moment idéal pour quitter le terrain.

    Le potentiel de Barry est connu depuis longtemps. Intégrée au centre de formation de Manchester United dès l’âge de 10 ans, l’attaquante s’est illustrée au sein des équipes de jeunes des « Red Devils », s’imposant comme l’un des meilleurs espoirs, que les supporters de Manchester United souhaitaient voir bénéficier de davantage d’opportunités en équipe première.

    Cependant, des blessures récurrentes à la cheville ont freiné sa progression, perturbé ses prêts à Crystal Palace et à Sunderland, et limité à seulement deux apparitions son passage chez le club de son enfance, avant qu’elle ne mette un terme à ce chapitre de sa carrière en février.

    « Quitter le club où l’on a grandi est toujours difficile », confie Barry. « À United, le football représentait bien plus qu’un simple sport pour moi. J’y ai passé toute mon enfance, et ma famille, qui supporte le club, partageait mon aventure. Ce n’était donc pas une décision facile à prendre, et mon départ s’annonçait forcément émouvant, quel que soit mon futur destination.

    « Mais c’était le bon moment pour moi de partir. J’avais besoin de ce défi et de cette nouvelle expérience. »

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  • Keira Barry Bay FC 2026Bay FC

    Un tout nouveau défi

    Le Bay FC, basé dans la région de San José en Californie, allait donc servir de cadre à cette nouvelle aventure, où plusieurs visages familiers venaient déjà de poser leurs valises. Début décembre, Emma Coates, alors sélectionneuse de l’équipe d’Angleterre des moins de 23 ans, avait quitté son poste pour prendre les rênes de ce club de la NWSL, emmenant avec elle son adjointe Gemma Davies. En l’espace de quelques semaines, Anouk Denton, fidèle élément des U23 d’Emma Coates, a quitté West Ham pour rejoindre le Bay FC. Deux jours plus tard, l’arrivée de Barry était officialisée, suite à un entretien avec l’entraîneuse au cours duquel « elle n’a rien dit qui m’ait fait hésiter ».

    « Évidemment, c’est un changement énorme, un départ loin de ma famille, mais tout était positif », explique Barry. « Pour être honnête envers mes parents, ils m’ont tous les deux dit : “Tu dois y aller. C’est une opportunité trop importante pour la refuser.”

    « C’est le genre d’occasion qui ne se présente pas tous les jours dans la vie. Je ne pouvais pas refuser. Ça n’avait aucun sens de dire non, car c’était exactement ce que je voulais, tant dans ma vie personnelle que dans ma carrière de footballeur. »

  • Keira Barry Bay FC 2026Getty Images

    S’adapter rapidement

    Depuis son arrivée à San José, la jeune femme de 21 ans n’a cessé de voir ses intuitions confirmées. En dehors du terrain, Barry décrit un mode de vie qui lui « convient à la perfection » : un climat ensoleillé qu’elle adore et la capacité de dormir facilement en avion, ce qui rend les nombreux déplacements plus supportables.

    Tout n’a toutefois pas été un long fleuve tranquille : le mal du pays se fait parfois sentir, notamment en raison du décalage horaire qui complique les échanges avec ses proches restés en Angleterre, sans compter quelques barrières linguistiques. « Anouk s’exprime de manière assez formelle et, comparée à elle, personne ne comprend ce que je dis », s’amuse Barry.

    La présence de Denton a toutefois facilité son intégration, de même que sa connaissance du staff technique et, par conséquent, du style de jeu.

    « J’ai toujours aimé travailler avec Emma, depuis que je suis toute petite », explique Barry à propos de Coates. « Je pense que j’ai toujours très bien joué sous ses ordres et elle m’a toujours fait énormément confiance, ce que j’apprécie beaucoup, surtout en tant que joueuse offensive.

    « On veut être sûr que quoi qu’on fasse, on aura le soutien depuis le banc. Je pense que c’est essentiel, surtout après avoir surmonté deux blessures graves. Je pense que c’est tout ce que je pourrais demander, vraiment. »

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  • Keira Barry Alessia Russo England training 2026Getty Images

    Recevoir l'appel

    Cette dynamique s’est immédiatement traduite sur le terrain : Barry a ouvert son compteur but dès sa première titularisation avec le Bay FC, surgissant de la gauche pour catapulter le ballon dans le coin inférieur après une passe décisive de la star italienne Cristiana Girelli. Trois jours plus tard, elle était convoquée avec l’équipe d’Angleterre U23 pour la trêve internationale d’avril, puis, lorsque Freya Godfrey a dû renoncer à la sélection A la semaine suivante, c’est vers Barry que Wiegman s’est tournée.

    « Sarina a fait un travail formidable pour intégrer les jeunes joueuses et les impliquer », explique la jeune femme de 21 ans. « Même lorsque nous étions en stage avec les U23, elle était toujours là, c'était un visage familier. C'est essentiel pour nous, les jeunes joueuses, de savoir que l'écart n'est pas insurmontable. Je pense que cela nous donne à toutes encore plus envie de tout donner pour décrocher cette sélection, sachant qu'elle est à notre portée. »

    Les exemples abondent : Denton et Godfrey, bien sûr, mais aussi Jess Park, Aggie Beever-Jones, Laura Blindkilde Brown, Michelle Agyemang et Erica Parkinson. Barry a rejoint ce cercle en intégrant le groupe en avril et en figurant parmi les remplaçantes lors de la victoire en qualification pour la Coupe du monde contre l’Espagne à Wembley, même si son séjour au stage a été écourté par une blessure à la cheville.

    « Cette première semaine m’a permis de découvrir le niveau des entraînements, la personnalité des joueuses et leurs standards. C’est un environnement vraiment stimulant. J’ai beaucoup appris en seulement sept jours », analyse Barry. « Cette expérience m’a été très bénéfique. »

  • Keira Barry Bay FC 2026Bay FC

    Une pause bienvenue

    Son objectif est désormais de retrouver ce niveau. Après un mois d’absence pour blessure, Barry a effectué deux apparitions en tant que remplaçante avant que la NWSL n’entame sa trêve de mi-saison début juin. Cette pause s’est avérée très opportune, lui permettant de passer quelques semaines à la salle de sport pour retrouver sa condition physique, et à l’équipe dans son ensemble de se ressaisir après n’avoir remporté que trois de ses onze premiers matchs.

    « Il est toujours difficile d’implanter un tout nouveau style de jeu à un groupe de joueuses qui n’ont probablement jamais évolué de cette manière auparavant », analyse Barry. « Je pense que lors de nos deux derniers matchs, nous étions tout près de l’objectif. Nous avons commencé à produire du bon football et je pense que le travail quotidien d’Emma et Gemma porte ses fruits. Il ne reste plus qu’à intégrer progressivement cela dans le jeu. Je pense qu’avec un peu de temps, nous y arriverons. »

  • Keira Barry Bay FC 2026Bay FC

    Des différences bienvenues

    Dans un championnat réputé dans le monde entier pour sa compétitivité et pour le fait que n’importe quelle équipe peut véritablement en battre une autre, l’écart entre le Bay FC et les barrages peut lui aussi être comblé rapidement. « Je pense que c’est quelque chose qui nous a vraiment attirées, Anouk et moi, dans ce championnat : le fait que n’importe quelle équipe puisse en battre une autre », confirme Barry.

    Un autre atout de la NWSL aux yeux des joueuses européennes réside dans le contraste stylistique. L’internationale anglaise Jess Carter, actuellement championne avec Gotham, avait expliqué que son passage de la Women’s Super League aux États-Unis lui avait permis de travailler ses points faibles, en raison des différences entre les deux championnats.

    « Je suis tout à fait d’accord », confirme Barry. « Le championnat est très dynamique. Il n’y a pas de temps mort, tout se passe à 100 miles par heure, droit vers le but. Mais cela m’aide, car j’avais besoin de développer ma capacité à réagir sous pression à haute intensité ; j’ai donc apprécié cette pression et ce défi. »

  • Keira Barry England Women 2025Getty Images

    L’occasion se présente

    Ce contraste profite à Barry, dont les progrès ont déjà retenu l’attention de Wiegman. Elle n’est d’ailleurs pas la seule jeune Anglaise prometteuse à tenter l’aventure outre-Atlantique. Denton est sa coéquipière au Bay FC ; la joueuse internationale U20 Princess Ademiluyi a quitté West Ham pour Gotham l’année dernière ; et la milieu de terrain d’Arsenal Laila Harbert est fortement pressentie pour rejoindre les San Diego Wave, après un prêt chez les Portland Thorns la saison dernière.

    Deux autres Gunners, Vivienne Lia et Cecily Wellesley-Smith, sont actuellement prêtées en Suède, ce qui alimente les interrogations sur la capacité de la WSL à offrir suffisamment d’opportunités aux jeunes issues de son centre de formation. D’ailleurs, parmi les cinq grands championnats européens et la NWSL, la division anglaise a accordé le pourcentage de temps de jeu le plus faible aux joueuses formées localement âgées de moins de 23 ans lors de la saison 2025-2026.

    Barry préfère ne pas s’étendre sur le sujet. « Mon parcours n’a pas été aussi simple que celui, disons, d’une autre jeune joueuse », explique-t-elle, soulignant que ses deux graves blessures à la cheville l’ont empêchée de « jouer, c’était tout simplement impossible » lorsqu’elle tentait de percer à Manchester United.

    Elle peut en revanche témoigner des opportunités qu’offre la NWSL : parmi les six grands championnats féminins, la ligue américaine arrive en tête pour le temps de jeu moyen accordé aux adolescentes et se classe deuxième pour les moins de 23 ans, juste derrière la Liga F espagnole.

    « C’est une super ligue », déclare Barry. « On a la liberté de s’épanouir et de devenir le genre de joueuse qu’on souhaite être. »

    Barry l’a déjà démontré lors de ses premières semaines aux États-Unis. Si elle maintient ce niveau, les prochains appels de Wiegman ne surprendront personne.