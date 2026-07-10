Barry dormait sur le canapé lorsque son téléphone a sonné pour lui annoncer la nouvelle, ce qui a rendu l’instant encore plus déconcertant. En ouvrant les yeux et en voyant le visage de Sarina Wiegman sur l’écran, qui attendait qu’elle réponde, la jeune femme de 21 ans a décrit la scène comme « un choc énorme ».

« Évidemment, j’avais toujours rêvé de cet appel », confie-t-elle à GOAL. « Mais je ne m’y attendais pas. »

Après avoir remercié à plusieurs reprises la sélectionneuse des Three Lions – « Je crois que les seuls mots que j’ai prononcés étaient “merci”, encore et encore » –, Barry a aussitôt appelé sa mère, que de nombreux passants du nord-ouest de l’Angleterre auront sans doute vue sauter de joie dans le centre commercial local en apprenant la nouvelle.

Ce moment constitue le point d’orgue d’une année 2026 déjà exceptionnelle pour une joueuse souvent freinée par la malchance. Mais la tendance s’inverse : Barry affirme que l’appel de Wiegman lui a « confirmé qu’elle avait fait le bon choix en rejoignant le Bay FC ».