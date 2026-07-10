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Keira Barry GFXGOAL
Ameé Ruszkai

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EXCLUSIF : Keira Barry, espoir des Lionesses, revient sur son départ de Manchester United, explique comment son transfert au Bay FC lui a valu sa première convocation de Sarina Wiegman et évoque l'afflux de talents anglais dans la NWSL

WOMEN'S FOOTBALL
Angleterre
NWSL
Bay FC
K. Barry
Manchester United Women
WSL Série printemps
FEATURES

Il est juste de reconnaître que la première sélection de Keira Barry en équipe d’Angleterre A a surpris. Après des débuts professionnels perturbés par les blessures, l’attaquante a quitté Manchester United en février, après dix années passées chez les Red Devils, pour s’engager avec le Bay FC aux États-Unis. Un mois seulement après ses débuts en club, elle était déjà sur le banc des Lionesses lors de la victoire 1-0 contre l’Espagne à Wembley.

Barry dormait sur le canapé lorsque son téléphone a sonné pour lui annoncer la nouvelle, ce qui a rendu l’instant encore plus déconcertant. En ouvrant les yeux et en voyant le visage de Sarina Wiegman sur l’écran, qui attendait qu’elle réponde, la jeune femme de 21 ans décrit l’expérience comme « un choc énorme ».

« Évidemment, j’avais toujours rêvé de cet appel », confie-t-elle à GOAL. « Mais je ne m’y attendais pas. »

Après avoir remercié la sélectionneuse de l’Angleterre à maintes reprises – « Je crois que les seuls mots que j’ai prononcés étaient “merci”, plusieurs fois » –, Barry a appelé sa mère, que de nombreux passants du nord-ouest de l’Angleterre auront sans doute vue sauter de joie dans le centre commercial local lorsqu’elle a appris la nouvelle.

Ce moment marque l’apogée d’une année 2026 déjà exceptionnelle pour une joueuse souvent freinée par la malchance. Mais la tendance s’inverse : Barry affirme que l’appel de Wiegman lui a « confirmé que j’avais pris la bonne décision en rejoignant le Bay FC ».

  • Keira Barry Man Utd Women 2025-26Getty Images

    C’est le moment idéal pour quitter le terrain

    Le potentiel de Barry est connu depuis longtemps. Intégrée au centre de formation de Manchester United dès l’âge de 10 ans, l’attaquante s’est illustrée au sein des équipes de jeunes des Red Devils, s’imposant comme l’un des meilleurs espoirs que les supporters de Manchester United souhaitaient voir évoluer davantage en équipe première.

    Cependant, des blessures récurrentes à la cheville ont freiné sa progression, perturbé ses prêts à Crystal Palace et à Sunderland, et limité à seulement deux apparitions son passage chez le club de son enfance, avant qu’il ne tourne la page en février.

    « Quitter le club où l’on a grandi est toujours difficile », confie Barry. « À United, le football dépassait le simple cadre du terrain. J’y ai passé toute mon enfance, et ma famille, elle aussi supporter des Red Devils, attachait beaucoup d’importance à ce parcours. Ce n’était donc pas une décision facile, et mon départ, quel que soit le destination, s’annonçait forcément émouvant.

    « Mais c’était le bon moment pour moi de partir. J’avais besoin de ce défi et de cette nouvelle expérience. »

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  • Keira Barry Bay FC 2026Bay FC

    Un tout nouveau défi

    Le Bay FC, basé dans la région de San José en Californie, allait donc servir de cadre à cette nouvelle aventure, où plusieurs visages familiers venaient déjà de poser leurs valises. Début décembre, Emma Coates, alors sélectionneuse de l’équipe d’Angleterre des moins de 23 ans, avait quitté son poste pour prendre les rênes de ce club de NWSL, emmenant avec elle son adjointe Gemma Davies. En l’espace de quelques semaines, Anouk Denton, fidèle élément des U23 d’Emma Coates, a quitté West Ham pour rejoindre le Bay FC. Deux jours plus tard, l’arrivée de Barry était officialisée, suite à un entretien avec l’entraîneuse, qui, selon la joueuse, « n’a rien dit qui m’ait fait hésiter ».

    « Évidemment, c’est un changement énorme, un départ lointain de ma famille, mais tout était positif », explique Barry. « Pour être honnête envers mes parents, ils m’ont tous les deux dit : “Tu dois y aller. C’est une opportunité trop importante pour la refuser.”

    « C’est le genre d’occasion qui ne se présente pas tous les jours dans la vie. Je ne pouvais pas refuser. Ça n’avait aucun sens de dire non, car c’était exactement ce que je voulais, tant sur le plan personnel que footballistique. »

  • Keira Barry Bay FC 2026Getty Images

    S’adapter rapidement

    Depuis son arrivée à San José, la jeune femme de 21 ans n’a cessé de voir ses intuitions confirmées. En dehors du terrain, Barry décrit un mode de vie qui lui « convient à la perfection » : elle savoure le climat ensoleillé et parvient même à dormir facilement en avion, ce qui rend les nombreux déplacements plus supportables.

    Tout n’a pas été parfait pour autant. Le mal du pays se fait parfois sentir, notamment en raison du décalage horaire qui complique les échanges avec ses proches restés en Angleterre, sans compter quelques barrières linguistiques liées à l’accent. « Anouk s’exprime de manière assez formelle et, comparée à elle, personne ne comprend ce que je dis », plaisante Barry.

    La présence de Denton a toutefois facilité son intégration, de même que sa connaissance du staff technique et, par conséquent, du style de jeu.

    « J’ai toujours aimé travailler avec Emma, depuis que je suis toute petite », explique Barry à propos de Coates. « Je pense que j’ai toujours très bien joué sous ses ordres et elle m’a toujours fait énormément confiance, ce que j’apprécie beaucoup, surtout en tant que joueuse offensive.

    « On veut être sûr que quoi qu’on fasse, on aura le soutien depuis le bord du terrain. Je pense que c’est essentiel, surtout après avoir surmonté deux blessures graves. Je pense que c’est tout ce que je pourrais demander, vraiment. »

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  • Keira Barry Alessia Russo England training 2026Getty Images

    Recevoir l'appel

    Cette dynamique s’est immédiatement traduite sur le terrain : Barry a ouvert son compteur but dès sa première titularisation avec le Bay FC, surgissant depuis la gauche pour catapulter le ballon dans le coin inférieur après une passe décisive de la star italienne Cristiana Girelli. Trois jours plus tard, elle était convoquée avec les U23 anglaises pour la trêve internationale d’avril ; puis, lorsque Freya Godfrey a dû renoncer à l’équipe A la semaine suivante, c’est naturellement vers Barry que Wiegman s’est tournée.

    « Sarina a fait un travail formidable pour intégrer les jeunes joueuses et les impliquer », explique la jeune femme de 21 ans. « Même lorsque nous étions en stage avec les U23, elle était toujours là, c'était un visage familier. C'est essentiel pour nous, les jeunes joueuses, de savoir que l'écart n'est pas insurmontable. Je pense que cela nous donne à toutes encore plus envie de tout donner pour décrocher cette sélection, sachant qu'elle est à notre portée. »

    Les exemples abondent : Denton et Godfrey, bien sûr, mais aussi Jess Park, Aggie Beever-Jones, Laura Blindkilde Brown, Michelle Agyemang et Erica Parkinson. Barry a rejoint ce cercle en intégrant le groupe en avril et en siégeant sur le banc lors de la victoire en qualifications pour la Coupe du monde contre l’Espagne à Wembley, même si sa participation au stage a été écourtée par une blessure à la cheville.

    « Cette première semaine m’a permis de découvrir le niveau des entraînements, la personnalité des joueuses et leurs standards. C’est un environnement vraiment stimulant. J’ai beaucoup appris en seulement sept jours », analyse Barry. « Cela m’a été très bénéfique. »

  • Keira Barry Bay FC 2026Bay FC

    Une pause bienvenue

    Son objectif est désormais de retrouver ce niveau. Après un mois d’absence pour blessure, Barry a effectué deux apparitions en tant que remplaçante avant que la NWSL n’entame sa trêve de mi-saison début juin. Cette pause est tombée à point nommé, lui permettant de passer quelques semaines à la salle de sport pour retrouver sa condition physique, tout comme à l’équipe dans son ensemble, qui n’avait remporté que trois de ses onze premiers matchs.

    « Il est toujours difficile d’implanter un tout nouveau style de jeu à un groupe de joueuses qui n’ont probablement jamais évolué de cette manière auparavant », analyse Barry. « Je pense que lors de nos deux derniers matchs, nous étions tout près de l’objectif. Nous avons commencé à produire du bon football et je pense que le travail quotidien d’Emma et Gemma porte déjà ses fruits. Il ne reste plus qu’à intégrer progressivement tout cela dans le jeu. Avec un peu de temps, nous y arriverons. »

  • Keira Barry Bay FC 2026Bay FC

    Des différences bienvenues

    Dans un championnat réputé dans le monde entier pour sa compétitivité et pour le fait que n’importe quelle équipe peut véritablement en battre une autre, l’écart entre le Bay FC et les barrages peut lui aussi être comblé rapidement. « Je pense que c’est quelque chose qui nous a vraiment attirées, Anouk et moi, dans ce championnat : le fait que n’importe quelle équipe puisse en battre une autre », confirme Barry.

    Un autre aspect de la NWSL qui séduit les joueuses européennes est le contraste de style. L’internationale anglaise Jess Carter, qui évolue actuellement au sein du club champion Gotham, avait précédemment expliqué qu’elle estimait que passer de la Women’s Super League aux États-Unis lui avait permis de se concentrer sur ses points faibles, en raison des différences entre les deux championnats.

    « Je suis tout à fait d’accord », confirme Barry. « Le championnat est très dynamique. Il n’y a pas de temps mort, tout se passe à 100 miles par heure, droit vers le but. Mais cela m’aide en fait, car j’avais besoin de développer ma capacité à réagir sous pression à haute intensité ; j’ai donc vraiment apprécié cette pression et ce défi. »

  • Keira Barry England Women 2025Getty Images

    L’occasion se présente

    Ce contraste profite à Barry, dont les progrès ont déjà retenu l’attention de Wiegman. Et elle n’est pas la seule jeune Anglaise talentueuse à traverser l’Atlantique. Denton évolue à ses côtés au Bay FC, la internationale U20 Princess Ademiluyi a quitté West Ham pour Gotham l’an dernier et la milieu d’Arsenal Laila Harbert devrait rejoindre les San Diego Wave, après un prêt aux Portland Thorns la saison passée.

    Deux autres Gunners, Vivienne Lia et Cecily Wellesley-Smith, sont actuellement prêtées en Suède, ce qui alimente le débat : la WSL offre-t-elle assez d’opportunités à ses jeunes issues du centre de formation ? Les chiffres confirment l’inquiétude : parmi les cinq grands championnats européens et la NWSL, la WSL est la division qui accorde le moins de temps de jeu aux joueuses formées localement âgées de moins de 23 ans lors de la saison 2025-2026.

    Barry préfère ne pas s’étendre sur le sujet. « Mon parcours n’a pas été aussi simple que celui, disons, d’une autre jeune joueuse », explique-t-elle, soulignant que ses deux graves blessures à la cheville l’ont empêchée de « jouer, c’était tout simplement impossible » alors qu’elle tentait de percer à Manchester United.

    Elle peut en revanche témoigner des opportunités qu’offre la NWSL : parmi les six grands championnats féminins, la ligue américaine arrive en tête pour le temps de jeu moyen accordé aux adolescentes et se classe deuxième pour les moins de 23 ans, juste derrière la Liga F espagnole.

    « C’est une super ligue », déclare Barry. « On y a la liberté de s’épanouir pleinement et de devenir le genre de joueuse que l’on souhaite être. »

    Barry l’a déjà démontré lors de ses premières semaines aux États-Unis. Si elle poursuit sur cette lancée, les prochains appels de Wiegman ne surprendront plus personne.