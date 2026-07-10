Barry dormait sur le canapé lorsque son téléphone a sonné pour lui annoncer la nouvelle, ce qui a rendu l’instant encore plus déconcertant. En ouvrant les yeux et en voyant le visage de Sarina Wiegman sur l’écran, qui attendait qu’elle réponde, la jeune femme de 21 ans décrit l’expérience comme « un choc énorme ».

« Évidemment, j’avais toujours rêvé de cet appel », confie-t-elle à GOAL. « Mais je ne m’y attendais pas. »

Après avoir remercié la sélectionneuse de l’Angleterre à maintes reprises – « Je crois que les seuls mots que j’ai prononcés étaient “merci”, plusieurs fois » –, Barry a appelé sa mère, que de nombreux passants du nord-ouest de l’Angleterre auront sans doute vue sauter de joie dans le centre commercial local lorsqu’elle a appris la nouvelle.

Ce moment marque l’apogée d’une année 2026 déjà exceptionnelle pour une joueuse souvent freinée par la malchance. Mais la tendance s’inverse : Barry affirme que l’appel de Wiegman lui a « confirmé que j’avais pris la bonne décision en rejoignant le Bay FC ».