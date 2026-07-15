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EXCLUSIF : Jude Bellingham, le héros de l'Angleterre, explique comment il pourrait devancer Harry Kane dans la course au Ballon d'Or, tandis que Michael Owen exhorte les Three Lions à passer à la vitesse supérieure lors de la demi-finale de la Coupe du monde contre l'Argentine
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Les « Immortels » et la « Génération d’or » : les quêtes de titres de l’Angleterre
Imiter les légendes de 1966 : tel est le défi lancé à chaque équipe d’Angleterre qui a participé à un grand tournoi depuis que le trophée Jules Rimet a brillé pour la première fois sous le soleil de Wembley, il y a près de six décennies.
Certaines formations ont frôlé l’exploit, à l’image de la demi-finale 1990, où Gazza et Gary Lineker avaient brillé. Plus récemment, Sir Gareth Southgate a conduit les Three Lions au même stade en 2018, avant de les porter deux fois de suite en finale du Championnat d’Europe.
La légendaire « génération d’or » n’a jamais dépassé les quarts de finale – Cristiano Ronaldo s’étant révélé un adversaire redoutable pour Owen, Rooney, David Beckham et compagnie –, mais l’espoir demeure et des supporters assoiffés de succès osent encore rêver.
Une nouvelle demi-finale a été atteinte sur le sol nord-américain, et le plus grand joueur de tous les temps, l’Argentin Lionel Messi, se prépare à affronter l’Angleterre pour la première fois de sa carrière record. Il posera de nombreux problèmes aux troupes de Thomas Tuchel, mais les « Three Lions » disposent eux aussi de joueurs décisifs, prêts à rugir.
Jude Bellingham, le « Galactico » du Real Madrid, a déjà inscrit six buts en autant de matches, dont deux doublés précieux contre le Mexique et la Norvège, et pourrait bien endosser à nouveau le rôle de talisman.
Bellingham suit la voie tracée par Gazza et Rooney.
Interrogé sur la question de savoir si Bellingham avait repris le flambeau autrefois porté par Gascoigne et Rooney en matière de moments de magie, l’ancien attaquant anglais Owen – ambassadeur au Royaume-Uni de Casino.org, site connu pour aider les joueurs à comparer les marques de casinos en ligne britanniques de confiance – a déclaré à GOAL : « On parle de l’un des meilleurs, n’est-ce pas ? Il est encore jeune, mais il se révèle lors des grands tournois. Il évolue au Real Madrid, où il est l’une des vedettes. C’est manifestement l’un des meilleurs joueurs au monde.
« Il y a encore peu, certains doutaient de sa place en sélection. Nous n’avons pas beaucoup de joueurs de classe mondiale, alors se passer d’un tel talent serait une erreur.
« Mais quoi qu’il en soit, il est exceptionnel. Physiquement, c’est une Rolls-Royce, n’est-ce pas ? Sa façon de se déplacer, sa façon de courir, la distance qu’il parcourt, le terrain qu’il couvre. Mentalement aussi, il répond présent dans les grands moments.
Si nous voulons gagner une Coupe du monde, il nous faut trois ou quatre joueurs de son calibre. Regardez la France et les équipes de ce type : elles alignent quatre ou cinq joueurs au sommet. Nous, on en a un ou deux. Harry Kane ne sera pas là éternellement. Le présent est ce qui compte, mais il nous faudra une poignée de Jude Bellingham si nous voulons remporter une Coupe du monde. C’est indéniable, c’est le genre de joueur autour duquel on peut construire une équipe. »
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Bellingham ou Kane ont-ils les moyens de remporter le Ballon d’Or en 2026 ?
Les performances de Bellingham ont conduit certains à suggérer qu’il pourrait – après avoir terminé troisième en 2024 – revenir dans la course au Ballon d’Or. Owen sait ce qu’il faut pour remporter ce prix prestigieux, puisqu’il l’a lui-même décroché en 2001. Il reste à ce jour le dernier Anglais à avoir réalisé cet exploit.
Kane – auteur de 61 buts la saison passée avec le Bayern Munich, champion de Bundesliga – figure aussi parmi les prétendants. Reste que les deux stars des Three Lions pourraient buter sur la France, impressionnante à la Coupe du monde 2026 avant de tomber face à l’Espagne : avec Kylian Mbappé et Michael Olise en attaque, et un Lamine Yamal capable d’éclabousser la finale de son talent, les Bleus comptent eux aussi des arguments.
Interrogé sur la possibilité que Bellingham soit considéré comme le « meilleur joueur de la planète », Owen a ajouté : « Tout dépend de qui remportera la Coupe du monde. Si nous la gagnons, alors oui, il aura de réelles chances.
Si nous remportons la Coupe du monde, ce qu’Harry Kane a accompli en club pourrait faire pencher la balance en sa faveur. Mais on ne sait jamais : si Jude Bellingham inscrit le but de la victoire en finale, cela jouera en sa faveur.
« Mais d’abord, il faut que nous remportions la Coupe du monde pour qu’un des deux l’emporte. Si c’est le cas, beaucoup dépendra des demi-finales et de la finale, car, soyons honnêtes, ils ont tous deux réalisé un parcours tout aussi brillant dans cette compétition. »
Les clés d’une victoire anglaise face à l’Argentine
Kane et Bellingham totalisent chacun six buts dans la compétition phare de la FIFA. Ensemble, ils ont propulsé l’Angleterre en demi-finale, malgré des défenses bien organisées, l’altitude et la chaleur accablante.
Prochaine étape : Messi et l’Argentine. Owen s’était déjà illustré sur la plus grande des scènes en inscrivant un superbe but en solo contre l’Albiceleste lors de la Coupe du monde 1998, avant de hanter à nouveau ses anciens adversaires d’un doublé spectaculaire en novembre 2005, lors du dernier face-à-face entre ces deux vieux rivaux.
Bellingham et Kane espèrent briller à nouveau à Atlanta, mais ils réclament davantage de soutien de la part de leurs coéquipiers. Si le cœur et l’engagement des Three Lions ne sont pas à remettre en question, leurs prestations ont parfois manqué de maîtrise et ils devront faire preuve de plus de ruse pour accompagner leur abnégation.
Owen a déclaré : « Je suis tout à fait d’accord. J’étais peut-être un peu à contre-courant lors du match contre le Mexique. Tout le monde dit que c’était la meilleure performance qu’ils aient jamais vue. Je veux dire, j’ai dû regarder un autre match.
« J’ai trouvé que c’était le match le plus spectaculaire. Les matchs de l’Angleterre ont souvent été palpitants par le passé, mais celui-ci était passionnant, dramatique, héroïque… Il y avait beaucoup d’éléments, et c’était une bonne performance. Mais comme vous le dites, on n’arrivait pas à enchaîner trois passes en première mi-temps. Puis, réduits à dix, on n’arrivait même plus à enchaîner deux passes. La moitié du temps, on se contentait de dégager le ballon.
« Ce n’était pas le genre de performance qui vous fait dire : “Bon, d’accord, on refait ça contre la France et on les battra”. Pas question. Il n’est absolument pas question qu’on joue comme ça contre la France – on se ferait laminer ! Il faut qu’on joue mieux que ça.
Cela dit, le match a été formidable à bien d’autres égards ; avec le carton rouge et tous les aléas, il était forcément incroyable, héroïque et tout le reste. Mais je pense qu’il y a encore mieux à faire, que ces joueurs sont capables de performances plus abouties.
« On pourrait dire que la Norvège a mieux joué que nous. Et combien de joueurs norvégiens pourraient intégrer notre équipe ? Aucun, peut-être un. Si vous préférez [Erling] Haaland à Kane, d’accord, je peux en débattre, mais passons. Ils ont mieux joué que nous.
Nous pouvons et nous devons encore élever notre niveau de jeu. Je suis convaincu que nos futurs adversaires, ou plutôt nos futurs adversaires, si nous en avons plusieurs, feront ressortir le meilleur de nous-mêmes ; nous n’aurons pas le choix. C’est une réaction naturelle dans les grands rendez-vous. Nous devrons jouer mieux, et nous le ferons. »
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« Wonderwall » et « Three Lions » : l'Angleterre rêve d'un nouveau triomphe en Coupe du monde
Ce rendez-vous historique avec Messi et les champions du monde en titre offre à l’Angleterre l’occasion idéale de se mettre en évidence, de valider les choix parfois audacieux du sélectionneur Tuchel et d’offrir à ses nombreux supporters une raison de festoyer.
L’objectif est de faire résonner à nouveau l’hymne d’Oasis « Wonderwall » au Mercedes-Benz Stadium, en Géorgie – aux côtés de « Three Lions » – et si Kane ou Bellingham parviennent à ramener le titre à la maison, il y a toutes les chances de savourer un doublé mémorable : la Coupe du monde et le Ballon d’Or, tandis que les records seront battus et qu’une nouvelle ère de succès s’ouvrira.
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