EXCLUSIF : Jude Bellingham, le héros de l'Angleterre, explique comment il pourrait devancer Harry Kane dans la course au Ballon d'Or, tandis que Michael Owen exhorte les Three Lions à passer à la vitesse supérieure lors de la demi-finale de la Coupe du monde contre l'Argentine

Imiter les légendes de 1966 : tel est le défi lancé à chaque équipe d’Angleterre qui a participé à un grand tournoi depuis que le trophée Jules Rimet a brillé pour la première fois sous le soleil de Wembley, il y a près de six décennies.

Certaines formations ont frôlé l’exploit, à l’image de la demi-finale 1990, où Gazza et Gary Lineker avaient brillé. Plus récemment, Sir Gareth Southgate a conduit les Three Lions au même stade en 2018, avant de les porter deux fois de suite en finale du Championnat d’Europe.

La légendaire « génération d’or » n’a jamais dépassé les quarts de finale – Cristiano Ronaldo s’étant révélé un adversaire redoutable pour Owen, Rooney, David Beckham et compagnie –, mais l’espoir demeure et des supporters assoiffés de succès osent encore rêver.

Une nouvelle demi-finale a été atteinte sur le sol nord-américain, et le plus grand joueur de tous les temps, l’Argentin Lionel Messi, se prépare à affronter l’Angleterre pour la première fois de sa carrière record. Il posera de nombreux problèmes aux troupes de Thomas Tuchel, mais les « Three Lions » disposent eux aussi de joueurs décisifs, prêts à rugir.

Jude Bellingham, le « Galactico » du Real Madrid, a déjà inscrit six buts en autant de matches, dont deux doublés précieux contre le Mexique et la Norvège, et pourrait bien endosser à nouveau le rôle de talisman.