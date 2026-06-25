EXCLUSIF : José Mourinho réagit aux rumeurs selon lesquelles il s'apprêterait à vendre sans pitié plusieurs superstars du Real Madrid

Après la confirmation de la nomination de Mourinho, la presse espagnole a évoqué des changements profonds, dont la possible vente de six joueurs de renom.

Interrogé par Adebayo Akinfenwa sur le podcast « Beast Mode On », le technicien portugais a répondu avec fermeté : « Nous ne devrions pas parler du Real Madrid, mais je peux juste aborder un petit point… J’ai lu quelques articles où des gens disaient : “José Mourinho arrive ici et il va se séparer de certains des meilleurs joueurs avec lesquels il y aurait eu des problèmes au cours de la saison”. Non.

« Je veux ces joueurs ! Je veux les meilleurs joueurs. Maintenant, je dois construire une équipe et éviter les problèmes qu’ils auraient eus, semble-t-il, lors des saisons précédentes. Si vous avez des problèmes avec des joueurs médiocres, c’est un GROS problème. Les grands joueurs restent les grands joueurs. »