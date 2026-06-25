GOAL
Traduit par
EXCLUSIF : José Mourinho réagit aux rumeurs selon lesquelles il s'apprêterait à vendre sans pitié plusieurs superstars du Real Madrid
Mourinho fait son retour au Bernabéu
Mourinho prendra officiellement ses fonctions à Madrid début juillet, après avoir signé un contrat de trois ans qui scelle son retour remarqué au Bernabéu. Entre 2010 et 2013, il y avait déjà dirigé l’équipe première et conquis trois trophées, dont un titre de Liga record.
L’ancien mentor de Chelsea arrive toutefois avec un sacré défi : le Real Madrid a connu une saison 2025-2026 en deçà de ses standards, marquée par le limogeage de Xabi Alonso puis la prise de relais d’Álvaro Arbeloa. Sur fond de rumeurs récurrentes de tensions au sein du club, les « Blancos » n’ont pu faire mieux qu’une deuxième place en championnat, tandis qu’une élimination embarrassante en Copa del Rey face à Albacete – et leur sortie en quarts de finale de la Ligue des champions – ont rendu ce changement inévitable.
- AFP
Réaction aux informations faisant état du départ de joueurs de renom
Après la confirmation de la nomination de Mourinho, la presse espagnole a évoqué des changements profonds, dont la possible vente de six joueurs de renom.
Interrogé par Adebayo Akinfenwa sur le podcast « Beast Mode On », le technicien portugais a répondu avec fermeté : « Nous ne devrions pas parler du Real Madrid, mais je peux juste aborder un petit point… J’ai lu quelques articles où des gens disaient : “José Mourinho arrive ici et il va se séparer de certains des meilleurs joueurs avec lesquels il y aurait eu des problèmes au cours de la saison”. Non.
« Je veux ces joueurs ! Je veux les meilleurs joueurs. Maintenant, je dois construire une équipe et éviter les problèmes qu’ils auraient eus, semble-t-il, lors des saisons précédentes. Si vous avez des problèmes avec des joueurs médiocres, c’est un GROS problème. Les grands joueurs restent les grands joueurs. »
Les qualités que Mourinho recherche chez ses joueurs
Mourinho prend les rênes d’un effectif madrilène déjà riche en stars et en talent brut. Le technicien portugais a d’ailleurs d’ores et déjà renforcé son groupe en recrutant Marc Cucurella, Bernardo Silva et Ibrahima Konaté.
Interrogé sur le profil de joueur qu’il vise, alors que d’autres renforts pourraient rejoindre le Bernabéu d’ici deux mois, le technicien a répondu avec fermeté : « Des qualités. On entend souvent : “Tel joueur a des qualités exceptionnelles, mais il est faible physiquement”. [Ce qui signifie donc] qu’il n’est pas bon. “Ce joueur a des qualités incroyables, mais il n’est pas régulier, il a des hauts et des bas.” Ce n’est donc pas un grand joueur.
« Le grand joueur, c’est celui qui a tout pour lui. Il doit être bon techniquement, il doit être bon physiquement, il doit être bon mentalement. Il doit avoir l’esprit d’équipe. C’est ce que je recherche. Parfois, on en a beaucoup dans son équipe, et c’est le paradis ; parfois, on en a moins et le travail est un peu plus difficile. J’ai toujours pensé que l’une des qualités d’un entraîneur est aussi de savoir amener les joueurs à suivre sa ligne. »
Regardez l’épisode complet du podcast « Beast Mode On », qui accueille l’entraîneur José Mourinho en invité.
Retrouvez tous les épisodes du podcast « Beast Mode On » sur la chaîne YouTube officielle.
Les épisodes sont également disponibles en intégralité sur Spotify.
José Mourinho s’est exprimé dans le cadre du podcast « Beast Mode On », produit en partenariat avec Coca-Cola. La campagne « Jose vs Mourinho » propose deux avatars IA de l’entraîneur emblématique qui débattent chaque jour des thèmes de la Coupe du monde durant toute la phase finale.