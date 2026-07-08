Getty Images Sport
Traduit par
Exclusif : Fulham s’apprête à recruter trois joueurs du Real Madrid, Alvaro Arbeloa mettant à profit ses liens avec le géant espagnol
Arbeloa vise un trio de stars du Bernabéu
L'Espagnol, qui a signé un contrat de trois ans à Fulham, s'intéresserait au milieu offensif Franco Mastantuono, au latéral Fran Garcia et à l'attaquant Gonzalo Garcia. Ces trois joueurs lui sont familiers : il a tissé des liens étroits avec eux lorsqu’il dirigeait le Real Madrid. Nommé à la tête de l’équipe première pour les 28 derniers matchs de la saison 2025-2026, Arbeloa a mené les Merengues à la deuxième place de la Liga et jusqu’aux quarts de finale de la Ligue des champions, où ils ont été éliminés par le Bayern Munich. Il avait auparavant été promu de son poste d’entraîneur des jeunes après le départ de Xabi Alonso.
- Getty Images Sport
Mastantuono et la course à l'élite européenne
Le nom le plus en vue de cette liste est celui de Mastantuono, mais obtenir sa signature s’annonce comme un véritable casse-tête pour les Cottagers. Ce jeune prodige devrait être disponible en prêt cet été et suscite l’intérêt d’au moins douze grands clubs à travers le continent ; Arbeloa devra donc s’appuyer fortement sur la relation personnelle qu’il entretient avec le jeune joueur pour remporter la course.
En revanche, la voie semble plus dégagée pour le transfert de Fran à Londres : le latéral droit pourrait être vendu après l’arrivée très médiatisée de Marc Cucurella au Real Madrid en provenance de Chelsea, ce qui le rendrait excédentaire. Enfin, si Gonzalo doit participer à la tournée de pré-saison de José Mourinho, il pourrait néanmoins être mis sur le marché plus tard dans le mercato.
Des références de premier plan lui ont ouvert les portes du poste à Fulham.
Arbeloa arrive à Londres avec une solide réputation, endossée par plusieurs des plus grands noms du football mondial. Sa candidature s’appuie sur d’excellentes références, fournies par Florentino Pérez, président du Real Madrid récemment réélu, et par José Mourinho, sous les ordres duquel l’ancien arrière droit espagnol a évolué au Bernabéu.
« C'est un véritable honneur pour moi d'entamer cette nouvelle étape au Fulham FC, le plus ancien club de Londres », a-t-il déclaré. « Je ressens un grand sens des responsabilités et je suis profondément reconnaissant envers [le président] M. [Shahid] Khan et [le vice-président] Tony Khan pour la confiance qu'ils m'ont accordée au sein de Fulham en Premier League. »
- Getty Images
L'ambition au Cottage
La nomination d’Arbeloa intervient après que le club a étudié plusieurs options pour remplacer Marco Silva. Si l’ancien entraîneur de Tottenham et de Brentford, Thomas Frank, avait été pressenti pour prendre les rênes de Fulham, et que l’ex-coach d’Ipswich, Kieran McKenna, avait été jugé trop onéreux (8 millions de livres sterling), sans compter son salaire et les autres frais de personnel, le conseil d’administration a finalement opté pour l’Espagnol en raison de ses liens uniques avec l’élite européenne.
Khan se dit impressionné par le parcours et la vision du nouvel arrivant. « Alvaro est, de son propre aveu, très ambitieux. Il a côtoyé les meilleurs joueurs, les meilleurs clubs et les meilleures méthodes du football, des expériences qui lui seront très utiles ici, à Fulham. Alvaro s’intéresse également beaucoup à notre centre de formation et croit en l’importance de donner leur chance aux jeunes joueurs. J’ai beaucoup apprécié d’entendre cela de la part d’Alvaro, tout comme sa volonté de pratiquer un football offensif », a expliqué Khan.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles