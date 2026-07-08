Exclusif : Fulham s’apprête à recruter trois joueurs du Real Madrid, Alvaro Arbeloa mettant à profit ses liens avec le géant espagnol

Le nom le plus en vue de cette liste est celui de Mastantuono, mais obtenir sa signature s’annonce comme un véritable casse-tête pour les Cottagers. Ce jeune prodige devrait être disponible en prêt cet été et suscite l’intérêt d’au moins douze grands clubs à travers le continent ; Arbeloa devra donc s’appuyer fortement sur la relation personnelle qu’il entretient avec le jeune joueur pour remporter la course.

En revanche, la voie semble plus dégagée pour le transfert de Fran à Londres : le latéral droit pourrait être vendu après l’arrivée très médiatisée de Marc Cucurella au Real Madrid en provenance de Chelsea, ce qui le rendrait excédentaire. Enfin, si Gonzalo doit participer à la tournée de pré-saison de José Mourinho, il pourrait néanmoins être mis sur le marché plus tard dans le mercato.