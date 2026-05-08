Exclusif : Federico Valverde et Aurélien Tchouameni risquent de lourdes sanctions au Real Madrid après une altercation à l’entraînement qui a envoyé le milieu de terrain uruguayen à l’hôpital

Madrid aborde une série de matchs décisifs sans Valverde, et la menace imminente d’une suspension de Tchouameni crée un vide important au milieu de terrain d’Álvaro Arbeloa. Dès dimanche, la cohésion du groupe sera testée lors d’un Clásico à haut risque face à Barcelone : une défaite et le titre échappera officiellement aux Merengues au profit de leurs rivaux. Alors que la procédure disciplinaire touche à son terme, la direction madrilène doit déjà réfléchir à la meilleure manière de réintégrer les deux joueurs tout en préservant l’exigence interne du club en cette phase cruciale de la saison.