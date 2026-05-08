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Exclusif : Federico Valverde et Aurélien Tchouameni risquent de lourdes sanctions au Real Madrid après une altercation à l’entraînement qui a envoyé le milieu de terrain uruguayen à l’hôpital
Le Real Madrid ouvre une enquête sur l'incident impliquant Valverde et Tchouameni.
Malgré les tentatives publiques du club de minimiser l’incident, le Real Madrid a confirmé qu’une violente altercation physique a opposé Tchouameni à Valverde. L’enquête interne examine une faute disciplinaire grave ayant entraîné l’hospitalisation de Valverde pour une blessure à la tête, avec une convalescence estimée à 14 jours. Un instructeur officiel a été nommé pour superviser la procédure, qui pourrait déboucher sur la suspension des deux milieux de terrain pour une durée pouvant atteindre un mois.
- AFP
Le duo risque une suspension d’un mois.
La procédure disciplinaire exige que le nouvel entraîneur rédige un acte d’accusation officiel, fondé sur les témoignages et les preuves recueillis au centre d’entraînement. Une fois les accusations notifiées, le Français et l’Uruguayen disposeront d’un délai précis pour présenter leur défense à l’enquêteur. Selon Mundo Deportivo, les joueurs risquent « une suspension de 10 à 30 jours sans salaire » si les charges internes sont confirmées.
De lourdes conséquences attendent les stars de l’Uruguay et de la France.
L’ouverture d’une procédure officielle témoigne que la direction du club juge l’altercation « extrêmement grave » et exige une gestion juridique rigoureuse. Outre la perte immédiate de revenus, les joueurs encourent des sanctions financières supplémentaires pour le préjudice causé à l’environnement professionnel de l’équipe. Cette procédure interne devrait durer plusieurs semaines ; on ignore encore si les suspensions sportives seront appliquées d’ici la fin de la saison ou reportées à la suivante.
- AFP
Le Clásico, acte décisif pour le titre
Madrid aborde une série de matchs décisifs sans Valverde, et la menace imminente d’une suspension de Tchouameni crée un vide important au milieu de terrain d’Álvaro Arbeloa. Dès dimanche, la cohésion du groupe sera testée lors d’un Clásico à haut risque face à Barcelone : une défaite et le titre échappera officiellement aux Merengues au profit de leurs rivaux. Alors que la procédure disciplinaire touche à son terme, la direction madrilène doit déjà réfléchir à la meilleure manière de réintégrer les deux joueurs tout en préservant l’exigence interne du club en cette phase cruciale de la saison.