Exclusif : Emi Martínez a failli renoncer à la finale de la Ligue Europa à cause d’un incident survenu pendant l’échauffement

Martinez a révélé avoir dissimulé une blessure qui a failli l’empêcher de figurer dans le onze de départ contre Fribourg. Le champion du monde de 33 ans s’est fracturé un doigt lors de l’échauffement, nécessitant une intervention d’urgence du staff médical avant de pouvoir entrer sur la pelouse en Turquie.

Malgré une douleur vive, il a disputé l’intégralité des 90 minutes, contribuant à la victoire 3-0 des Villans. Revenant sur cet incident, le gardien a admis que c’était une première pour lui, déclarant : « Aujourd’hui, je me suis cassé le doigt pendant l’échauffement et, pour moi, chaque mauvaise chose a du bon. J’ai fait ça toute ma vie et je continuerai à le faire. Dois-je m’inquiéter ? Eh bien, je ne m’étais jamais cassé le doigt auparavant. À chaque fois que j’attrapais le ballon, il repartait dans l’autre sens. Mais ce sont des choses qu’il faut traverser, et je suis fier de défendre Aston Villa. »







