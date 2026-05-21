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Exclusif : Emi Martínez a failli renoncer à la finale de la Ligue Europa à cause d’un incident survenu pendant l’échauffement
Série de blessures lors de la préparation à Istanbul
Martinez a révélé avoir dissimulé une blessure qui a failli l’empêcher de figurer dans le onze de départ contre Fribourg. Le champion du monde de 33 ans s’est fracturé un doigt lors de l’échauffement, nécessitant une intervention d’urgence du staff médical avant de pouvoir entrer sur la pelouse en Turquie.
Malgré une douleur vive, il a disputé l’intégralité des 90 minutes, contribuant à la victoire 3-0 des Villans. Revenant sur cet incident, le gardien a admis que c’était une première pour lui, déclarant : « Aujourd’hui, je me suis cassé le doigt pendant l’échauffement et, pour moi, chaque mauvaise chose a du bon. J’ai fait ça toute ma vie et je continuerai à le faire. Dois-je m’inquiéter ? Eh bien, je ne m’étais jamais cassé le doigt auparavant. À chaque fois que j’attrapais le ballon, il repartait dans l’autre sens. Mais ce sont des choses qu’il faut traverser, et je suis fier de défendre Aston Villa. »
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Malgré la douleur, l'équipe a inscrit une page d'histoire.
Pendant que Youri Tielemans, Emi Buendia et Morgan Rogers se chargeaient de la finition à l’autre bout du terrain, Martinez s’est montré impérial dès qu’il a été sollicité, réalisant deux arrêts décisifs pour préserver ses cages. Ce succès permet à Villa de conquérir son premier trophée européen depuis 1982 et son premier titre majeur en trois décennies, confortant ainsi le statut d’Unai Emery d’expert de la compétition.
Cette victoire historique a déclenché des célébrations endiablées, au cours desquelles le gardien a soulevé son entraîneur dans les airs. « Ce que nous avons accompli ce soir est magnifique. Je me sens fier et ce sentiment ne cesse de grandir match après match », a déclaré Martinez après le coup de sifflet final. « Aujourd’hui, j’ai essayé de mettre toute mon expérience à profit, et toutes ces séances d’entraînement que personne ne voit jamais ont enfin porté leurs fruits. »
Réhabilitation après les spéculations sur un transfert
Pour Martinez, ce triomphe couronne un parcours qui a failli basculer l’été dernier. Son départ de Villa Park semblait alors inévitable, Manchester United ayant manifesté un vif intérêt à son égard durant un mercato chaotique au cours duquel il avait été temporairement écarté de l’effectif.
Mais, interrogé à la veille de la finale, l’ancien Gunner a affirmé sans détour qu’il ne regrettait pas son engagement envers le projet villan. Interrogé sur l’intérêt de Manchester United, il a déclaré : « Je suis champion du monde avec Aston Villa, j’ai remporté deux Gants d’or avec Aston Villa. J’aimerai toujours et pour toujours ce club... Je suis vraiment fier d’être resté, j’ai fait le bon choix. » Avec désormais un titre européen à son palmarès, son choix s’est révélé tout à fait justifié.
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Tous les regards sont tournés vers la Coupe du monde.
Si la fracture au doigt de Martinez a immédiatement inquiété les supporters de Villa, le gardien a rapidement minimisé l’incidence de cette blessure sur ses engagements internationaux. Alors que l’Argentine s’apprête à défendre son titre mondial en Amérique du Nord le mois prochain, le portier est convaincu qu’il sera prêt pour mener à nouveau la défense.
« Je suis fou de joie. Maintenant, il est temps de faire la fête avec les gars », a-t-il déclaré. « C’est quelque chose que cette équipe n’a pas vraiment eu l’occasion de faire depuis longtemps. Ensuite, je me concentrerai sur la Coupe du monde. » Avec un palmarès comprenant désormais une Coupe du monde, deux Copa América et une Ligue Europa, Martínez consolide son statut de grand vainqueur : il n’a jamais perdu une seule finale à laquelle il a participé.