Exclusif : comment Cristiano Ronaldo et José Mourinho ont contribué à faire de Kaká, Ballon d’Or, « la pire recrue du Real Madrid »

Bien qu’il ait été qualifié de « pire recrue », Kaká conserve une fierté intacte pour son attitude en coulisses. Il a confié avoir vécu une dernière conversation émouvante avec Florentino Pérez, qui a réaffirmé son statut de professionnel chevronné, malgré une crise d’identité où il se demandait s’il était toujours le meilleur au monde ou un échec total.

« Le jour où j’ai quitté le Real Madrid, Florentino m’a convoqué dans son bureau et m’a dit : “Écoute, ça ne s’est pas passé comme nous le voulions tous, mais je suis très heureux que tu aies joué pour nous. Tu as toujours fait preuve de professionnalisme et d’intégrité. Tu n’as jamais dit du mal de l’entraîneur, du club ou de qui que ce soit ici. » Et Kaka de conclure : « Je n’ai jamais rien dit, et tu ne m’entendras jamais dire du mal du club ou de l’entraîneur. J’ai dû traverser cette période. Je suis très heureux de qui je suis aujourd’hui, et c’est en partie grâce à elle.

Au cours de ses quatre saisons au Real Madrid (2009-2013), Kaka a disputé 120 matchs toutes compétitions confondues, inscrit 29 buts et délivré 39 passes décisives. Il a contribué au sacre du club en Liga ainsi qu’à sa victoire en Copa del Rey.