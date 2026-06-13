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Exclusif : comment Cristiano Ronaldo et José Mourinho ont contribué à faire de Kaká, Ballon d’Or, « la pire recrue du Real Madrid »
Le défi de répondre aux attentes d’un record du monde
Kaká a rejoint le Real Madrid en 2009, après avoir remporté le Ballon d’Or en 2007 grâce à son rôle de héros en Ligue des champions avec Milan, mais son passage en Espagne a été davantage marqué par la frustration que par les trophées. Invité du podcast deRio Ferdinand, le meneur de jeu brésilien est revenu sur la perception très critique de son héritage à Madrid par rapport à d’autres recrues très coûteuses.
« Mon passage au Real Madrid a été très complet, tant sur le plan personnel que professionnel. Je suis arrivé en provenance de Milan en tant que meilleur joueur, et si l’on examine aujourd’hui les pires recrutements du Real Madrid, je figure en tête de liste avec Hazard. Vous pouvez le constater : Kaka et [Eden] Hazard », a déclaré le joueur de 44 ans.
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Les défis tactiques sous José Mourinho
L’arrivée de José Mourinho en 2010 a compliqué la quête de forme de Kaká, le technicien portugais privilégiant un style de jeu plus physique et plus direct. Le Brésilien a reconnu se retrouver en bas d’une hiérarchie comprenant des stars montantes et des talents confirmés de classe mondiale.
« Mes problèmes à Madrid étaient, d’abord, les blessures, et ensuite, les décisions de l’entraîneur », a-t-il ajouté. « Mourinho préférait d’autres joueurs : Özil, Di María, Benzema, Cristiano… Et moi, j’étais là. Nous nous battions tous pour deux places dans le onze de départ. Il a choisi d’autres joueurs. Cette période a été très importante pour moi, car j’ai essayé de lui montrer, j’ai fait tout ce que je pouvais, que j’étais capable de jouer davantage et d’être plus régulier. En même temps, j’avais un problème d’identité personnelle. »
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L'effet Cristiano
Malgré une concurrence acharnée pour une place dans l’équipe, Kaká a toujours entretenu d’excellentes relations avec l’icône du club, Cristiano Ronaldo. Bien que ce dernier ait souvent monopolisé les projecteurs que le Brésilien était censé partager, Kaká ne tarissait pas d’éloges sur l’éthique de travail irréprochable de la star portugaise et sur son impact sur le terrain.
Il a ajouté : « J’ai joué avec lui, Cristiano Ronaldo, pendant quatre ans. C’est un type formidable, un coéquipier exceptionnel. Nous parlions portugais, et j’étais avec les joueurs portugais : Marcelo, Pepe, Carvalho, Cristiano… Un groupe formidable. Il a sa propre façon de penser, de battre des records, de marquer plus de buts. C’est incroyable. Je le comprends : il travaille pour ça. C’est différent. Pour moi, les choses arrivent. Je veux progresser, être meilleur, mais il y a des choses que je ne peux pas contrôler. Il est une source d’inspiration. Avoir des joueurs comme lui, ça résout beaucoup de problèmes. C’est incroyable. »
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Un héritage d’intégrité et de foi
Bien qu’il ait été qualifié de « pire recrue », Kaká conserve une fierté intacte pour son attitude en coulisses. Il a confié avoir vécu une dernière conversation émouvante avec Florentino Pérez, qui a réaffirmé son statut de professionnel chevronné, malgré une crise d’identité où il se demandait s’il était toujours le meilleur au monde ou un échec total.
« Le jour où j’ai quitté le Real Madrid, Florentino m’a convoqué dans son bureau et m’a dit : “Écoute, ça ne s’est pas passé comme nous le voulions tous, mais je suis très heureux que tu aies joué pour nous. Tu as toujours fait preuve de professionnalisme et d’intégrité. Tu n’as jamais dit du mal de l’entraîneur, du club ou de qui que ce soit ici. » Et Kaka de conclure : « Je n’ai jamais rien dit, et tu ne m’entendras jamais dire du mal du club ou de l’entraîneur. J’ai dû traverser cette période. Je suis très heureux de qui je suis aujourd’hui, et c’est en partie grâce à elle.
Au cours de ses quatre saisons au Real Madrid (2009-2013), Kaka a disputé 120 matchs toutes compétitions confondues, inscrit 29 buts et délivré 39 passes décisives. Il a contribué au sacre du club en Liga ainsi qu’à sa victoire en Copa del Rey.