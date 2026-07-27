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Exclusif : combien de temps Steve Carell et son équipe partagent-ils le plateau avec Lionel Messi lors des tournages publicitaires, l’Argentin, considéré comme le « GOAT », ne pouvant accorder qu’une fenêtre très réduite pour jouer aux côtés des stars hollywoodiennes ?
Le décompte précis des minutes jouées par Messi a été révélé.
La star hollywoodienne Will Ferrell a révélé les conditions de travail spécifiques nécessaires pour faire apparaître Lionel Messi devant les caméras lors de grandes campagnes publicitaires. Bien que Messi soit considéré comme l’un des plus grands joueurs à avoir jamais foulé un terrain, son temps libre est géré avec une précision militaire, en particulier lorsqu’il s’agit de tournages publicitaires très médiatisés aux côtés d’autres superstars mondiales.
Invité du « Dan Patrick Show », Ferrell a livré une anecdote éclairante sur l’approche de l’attaquant de l’Inter Miami vis-à-vis de ses obligations hors terrain. L’acteur, qui est copropriétaire du LAFC, a expliqué qu’il n’a pas encore rencontré personnellement le huit fois Ballon d’Or, mais qu’il a découvert les détails de son règlement par l’intermédiaire de son collègue Carell, autre poids lourd de la comédie, lors d’une collaboration pour une marque de chips.
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Trente minutes ou « vamos »
Selon Ferrell, le créneau pour filmer les exploits du vainqueur de la Coupe du monde 2022 est extrêmement réduit, sans tolérance pour les retards ou les multiples prises habituelles des tournages hollywoodiens. La pression sur l’équipe technique d’obtenir des images immédiatement exploitables est immense dès l’arrivée sur le plateau du légendaire numéro 10.
« J’ai échangé avec Steve Carell, qui a rencontré Messi », explique Ferrell. « Je tournais pour la campagne nationale des chips Lay’s ; Steve, lui, était sur la version internationale. Or Messi, fidèle à son statut, impose une règle : une fois qu’il arrive sur le plateau, on dispose de 30 minutes chrono.
« Il y avait donc une effervescence totale pour se dépêcher de tourner toutes les scènes avec Messi ; sinon, il s’en va. Il est du genre “vamos” ».
Pourquoi les marques doivent s'adapter à l'emploi du temps de Messi
Les engagements publicitaires de Messi témoignent de son statut de star planétaire du football. Depuis son arrivée à l’Inter Miami, son aura internationale s’est encore renforcée, faisant de lui un ambassadeur très courtisé pour les campagnes marketing mondiales. Selon la presse, la « règle des 30 minutes » imposerait aux marques et aux équipes de production de planifier avec précision chaque tournage pour optimiser le temps limité accordé au huit fois Ballon d’Or.
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L’avenir international demeure incertain.
Alors que Messi continue d'attirer de juteux contrats commerciaux, son avenir international à long terme fait à nouveau l'objet de spéculations depuis la défaite de l'Argentine face à l'Espagne en finale de la Coupe du monde 2026. Leandro Paredes a récemment révélé que Messi semblait prêt à mettre un terme à sa carrière en sélection argentine, déclarant : « Je pense qu'il avait pris la décision de faire de ce match son dernier avec l'équipe nationale. J'espère qu'il pourra continuer à jouer. La décision lui revient.» Tant que Messi ne s'est pas exprimé publiquement, son avenir en équipe nationale reste incertain.
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