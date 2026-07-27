Selon Ferrell, le créneau pour filmer les exploits du vainqueur de la Coupe du monde 2022 est extrêmement réduit, sans tolérance pour les retards ou les multiples prises habituelles des tournages hollywoodiens. La pression sur l’équipe technique d’obtenir des images immédiatement exploitables est immense dès l’arrivée sur le plateau du légendaire numéro 10.

« J’ai échangé avec Steve Carell, qui a rencontré Messi », explique Ferrell. « Je tournais pour la campagne nationale des chips Lay’s ; Steve, lui, était sur la version internationale. Or Messi, fidèle à son statut, impose une règle : une fois qu’il arrive sur le plateau, on dispose de 30 minutes chrono.

« Il y avait donc une effervescence totale pour se dépêcher de tourner toutes les scènes avec Messi ; sinon, il s’en va. Il est du genre “vamos” ».



