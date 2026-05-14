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Exclusif avec Bukayo Saka : « Quand c’est ton heure, c’est ton heure » - La star d’Arsenal est déterminée à offrir un titre
Le début de carrière de Saka
Saka a rejoint le célèbre centre de formation d’Arsenal, Hale End, à l’âge de sept ans et n’a jamais regardé en arrière. Évoquant ses débuts dans le football et interrogé sur le fait de savoir s’il était fan d’Arsenal depuis toujours, l’attaquant des Gunners répond : « Depuis toujours. Quand j’étais gamin, le football n’était qu’une source de joie. Quand on avait le ballon aux pieds, rien d’autre n’avait d’importance. C’était ça, mon bonheur. »
C’est en novembre 2018 que l’entraîneur de l’époque, Unai Emery, lui offre ses débuts chez les professionnels, lors d’un match de Ligue Europa en Ukraine par des températures négatives. Entré en jeu depuis le banc, Saka se souvient : « Il faisait un froid glacial ! Nous jouions à l’extérieur et il faisait plusieurs degrés en dessous de zéro », se souvient le joueur de 24 ans, qui a remplacé Aaron Ramsey contre le Vorskla Poltava lors d’un match que les Gunners allaient remporter 3-0.
« J’attendais mon tour avec impatience et je priais pour que l’entraîneur me donne ma chance. Bien sûr, si l’équipe menait, il se sentirait plus à l’aise pour lancer les jeunes, et c’est exactement ce qui s’est passé. Une fois sur la pelouse, j’ai ressenti une totale liberté, j’ai juste pris du plaisir. »
Un mois plus tard, il disputait le premier de ses plus de 200 matches de Premier League (et ce n’est pas fini), lors d’une victoire 4-1 contre Fulham. À propos de ses débuts dans l’élite anglaise, il raconte : « C’était un mélange de nervosité et d’excitation. Encore une fois, j’avais hâte d’entrer en jeu. Je me souviens que c’était le jour de l’An. Quelle belle façon de commencer l’année ! Faire mes débuts en Premier League, le championnat que nous regardons tous depuis toujours. C’était donc surtout de l’excitation. »
- Getty Images Sport
Le rôle « extraordinaire » qu’Arteta a joué dans l’épanouissement de Saka
Sous la houlette d’Arteta, Saka s’est épanoui et est devenu l’un des ailiers les plus redoutables du circuit. C’est aussi l’Espagnol qui lui a confié le brassard de capitaine pour la première fois, lors de la victoire 5-0 contre Sheffield United en octobre 2023. L’attaquant anglais vante l’influence de son entraîneur.
Il déclare : « Il a des idées incroyables, c'est un entraîneur de haut niveau. Si vous lui parliez, vous adhéreriez à ses idées. Il est tellement convaincant. Il établit un lien avec moi en tant que personne, il me comprend bien, ainsi que ma famille. Je ressens ce lien. »
Cette présence de l’ancien milieu d’Everton a sans doute pesé dans la balance lorsque Saka a prolongé son contrat à long terme en février dernier. Interrogé sur son choix, le n°7 des Gunners répond sans détour : « Sans hésiter ! »
Se relever et la remontée d'Arsenal
Arsenal se rapproche de son premier titre de Premier League depuis 2003, les Gunners ayant également encore une chance de réaliser un doublé historique. Saka a joué un rôle central dans cette saison 2025-2026 extrêmement impressionnante jusqu’à présent, notamment en inscrivant le but de la victoire lors du match retour de la demi-finale de la Ligue des champions, et il reste convaincu que le club du nord de Londres est sur le point de réaliser quelque chose d’exceptionnel.
Le joueur de 24 ans a toutefois connu des revers sous le maillot d’Arsenal, notamment la course au titre 2022-2023 perdue d’un cheveu au profit de Manchester City, cinq points devant les Gunners. Interrogé sur cette déception, Saka se souvient : « Au début, ça fait mal. Il faut rebondir. Les plus grandes réussites ne se offrent pas sur un plateau : il faut travailler, se battre pour les mériter. Quand c’est votre heure, c’est votre heure. »
Que représenterait un nouveau trophée pour le joueur, déjà détenteur d’une FA Cup et de deux Community Shields avec les Gunners ? « C’est le rêve. Ça signifierait tout pour moi. »
- Chase
Saka rencontre Ibrahim Fuad, entraîneur du centre de formation.
Bukayo est ambassadeur du programme de formation d’entraîneurs de football « Chase », qui offre un accès gratuit à des formations d’entraîneurs aux personnes pour lesquelles le coût constitue un obstacle, partout au Royaume-Uni.
Il a récemment pris part à une séance d’entraînement de base dans le nord de Londres aux côtés de l’ancien joueur devenu coach Ibrahim Fuad et de son équipe, avant d’expliquer en quoi le coaching constitue un excellent moyen de maintenir l’implication des anciens joueurs de l’académie dans le football. Ibrahim fait partie des plus de 7 000 aspirants entraîneurs à travers le Royaume-Uni ayant déjà profité de ce programme.
Comment Saka et Arsenal gèrent les hauts et les bas
Bien qu'Arsenal soit au sommet de sa forme tant sur le plan national qu'européen, la saison 2025-2026 n'a pas été sans embûches. Même si Manchester City a réduit l'écart en tête du classement, les Gunners ont su se ressaisir et se recentrer : une victoire lors de leurs deux dernières journées de Premier League, respectivement contre Burnley et Crystal Palace, leur offrirait le titre. Ensuite, tous les chemins mèneront vers Budapest, où ils défieront le PSG en finale de la Ligue des champions.
Interrogé sur la manière dont le groupe gère les fluctuations d’une saison éprouvante de 63 matchs, Saka explique : « Cela dépend du contexte et de ce qui est nécessaire. Parfois, nous devons nous réunir pour parler ; d’autres fois, il suffit de laisser faire. Notre groupe est très soudé, nous nous comprenons bien et nous sommes assez proches, donc nous gérons assez bien les hauts et les bas. »
Regardez l’épisode complet du podcast « Beast Mode On », qui accueille le joueur Bukayo Saka.
Retrouvez tous les épisodes du podcast « Beast Mode On » sur la chaîne YouTube officielle.
Les épisodes sont également disponibles en intégralité sur Spotify.