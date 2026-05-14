Saka a rejoint le célèbre centre de formation d’Arsenal, Hale End, à l’âge de sept ans et n’a jamais regardé en arrière. Évoquant ses débuts dans le football et interrogé sur le fait de savoir s’il était fan d’Arsenal depuis toujours, l’attaquant des Gunners répond : « Depuis toujours. Quand j’étais gamin, le football n’était qu’une source de joie. Quand on avait le ballon aux pieds, rien d’autre n’avait d’importance. C’était ça, mon bonheur. »

C’est en novembre 2018 que l’entraîneur de l’époque, Unai Emery, lui offre ses débuts chez les professionnels, lors d’un match de Ligue Europa en Ukraine par des températures négatives. Entré en jeu depuis le banc, Saka se souvient : « Il faisait un froid glacial ! Nous jouions à l’extérieur et il faisait plusieurs degrés en dessous de zéro », se souvient le joueur de 24 ans, qui a remplacé Aaron Ramsey contre le Vorskla Poltava lors d’un match que les Gunners allaient remporter 3-0.

« J’attendais mon tour avec impatience et je priais pour que l’entraîneur me donne ma chance. Bien sûr, si l’équipe menait, il se sentirait plus à l’aise pour lancer les jeunes, et c’est exactement ce qui s’est passé. Une fois sur la pelouse, j’ai ressenti une totale liberté, j’ai juste pris du plaisir. »

Un mois plus tard, il disputait le premier de ses plus de 200 matches de Premier League (et ce n’est pas fini), lors d’une victoire 4-1 contre Fulham. À propos de ses débuts dans l’élite anglaise, il raconte : « C’était un mélange de nervosité et d’excitation. Encore une fois, j’avais hâte d’entrer en jeu. Je me souviens que c’était le jour de l’An. Quelle belle façon de commencer l’année ! Faire mes débuts en Premier League, le championnat que nous regardons tous depuis toujours. C’était donc surtout de l’excitation. »