L’intérêt d’Arsenal pour Alvarez découle directement de l’incertitude qui entoure ses ailiers gauches. Le club étudie l’avenir de Leandro Trossard et de Gabriel Martinelli alors qu’il cherche à renouveler son secteur offensif. Trossard aura 32 ans plus tard dans l’année, ce qui rend d’autant plus pressant de trouver une option plus jeune et durable, capable d’apporter un rendement régulier sur le côté gauche. Selon certaines informations, Trossard et Martinelli pourraient tous deux être mis sur le marché cet été.

En revanche, l’axe central est bien pourvu : Viktor Gyokeres, arrivé l’été dernier comme avant-centre titulaire, a franchi le cap de l’adaptation et fait désormais figure de valeur sûre. Kai Havertz, élément clé du dispositif d’Arteta, négocie même une prolongation de contrat, ce qui consolide encore les options des Gunners.