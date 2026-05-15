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Exclusif : Arsenal préparerait une opération surprise pour recruter Julian Álvarez, l’ancien attaquant de Manchester City désormais à l’Atlético Madrid, alors que le leader de la Premier League cherche à renforcer son attaque
Arsenal prépare une opération surprise pour recruter Alvarez
Selon FootballTransfers, Arsenal s’active pour recruter Alvarez, actuellement à l’Atlético, et des discussions préliminaires auraient déjà eu lieu avec l’entourage du joueur. Les Gunners travaillent sur un accord qui pourrait ramener l’ancien attaquant de Manchester City en Angleterre. Cependant, Mikel Arteta ne voit pas en Alvarez un avant-centre classique. Le technicien espagnol envisage plutôt de l’aligner sur le côté gauche de l’attaque. Ce choix tactique répond aux interrogations sur les options actuelles du club sur le flanc gauche. La polyvalence de l’Argentin en fait une solution pertinente alors qu’Arsenal poursuit sa réflexion sur l’évolution de son secteur offensif.
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Arteta apprécie la polyvalence d'Alvarez
Arteta apprécie particulièrement la souplesse tactique d’Alvarez et sa capacité à jouer à plusieurs postes offensifs. Cette polyvalence est au cœur des réflexions d’Arsenal alors que le club façonne sa structure offensive à long terme. L’entraîneur, qui privilégie les joueurs capables de s’adapter à son système, a salué la faculté d’Alvarez à « occuper plusieurs postes au sein d’une équipe ». Une adaptabilité qui permettrait à Arsenal de l’aligner principalement sur l’aile tout en pouvant l’utiliser comme soutien sur l’ensemble de la ligne offensive lorsque nécessaire.
L'incertitude sur le flanc gauche perturbe les plans d'Arsenal
L’intérêt d’Arsenal pour Alvarez découle directement de l’incertitude qui entoure ses ailiers gauches. Le club étudie l’avenir de Leandro Trossard et de Gabriel Martinelli alors qu’il cherche à renouveler son secteur offensif. Trossard aura 32 ans plus tard dans l’année, ce qui rend d’autant plus pressant de trouver une option plus jeune et durable, capable d’apporter un rendement régulier sur le côté gauche. Selon certaines informations, Trossard et Martinelli pourraient tous deux être mis sur le marché cet été.
En revanche, l’axe central est bien pourvu : Viktor Gyokeres, arrivé l’été dernier comme avant-centre titulaire, a franchi le cap de l’adaptation et fait désormais figure de valeur sûre. Kai Havertz, élément clé du dispositif d’Arteta, négocie même une prolongation de contrat, ce qui consolide encore les options des Gunners.
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Arsenal prépare un recrutement estival d’envergure
Le recrutement d'Alvarez nécessiterait un engagement financier considérable. L'Atlético devrait exiger un montant supérieur à 100 millions d'euros (87 millions de livres sterling / 116 millions de dollars) pour l'international argentin. Le joueur aurait fait savoir au club espagnol qu'il n'avait pas l'intention de signer un nouveau contrat, ce qui pourrait ouvrir la voie à un départ cet été.
Arsenal, conscient de la concurrence du PSG et de Barcelone, pourrait passer à l’action dès l’ouverture du mercato estival. Si l’opération se concrétise, ce transfert deviendrait le deuxième plus onéreux de l’histoire des Gunners, juste derrière celui de Declan Rice, et témoignerait de l’ambition du club londonien de consolider sa place parmi l’élite du football anglais.