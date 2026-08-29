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« Excessif ! » - Paredes fustige la suspension de 10 matches infligée par la FIFA après la bagarre lors de la finale de la Coupe du monde de l’Espagne
Paredes fustige la décision de la commission de discipline
L’international argentin Paredes a vivement critiqué la commission de discipline de la FIFA après avoir écopé d’une stupéfiante suspension de 10 matches pour son comportement lors de la finale de la Coupe du monde contre l’Espagne. Le milieu de terrain expérimenté s’est retrouvé au cœur d’une série de scènes regrettables qui ont gâché l’affiche du tournoi, impliquant notamment plusieurs joueurs espagnols.
Après un match national avec Boca Juniors ce week-end, Paredes a fait part de son incompréhension face à la sévérité de la sanction. « Cela semble exagéré. Ce qui est étrange aussi, c’est que Gavi en a pris une, alors que c’est lui qui me donne le coup de poing dans la poitrine... mais bon, c’est comme ça. Maintenant, nous devons faire appel de la sanction, les personnes qui s’y connaissent verront s’ils peuvent la faire annuler. Pour moi, c’est excessif, et je pense qu’elle peut être réduite », a déclaré Paredes.
- AFP
De lourdes sanctions dans l’ensemble de l’effectif de l’Argentine
Paredes n’a pas été le seul joueur argentin à subir la colère de la commission disciplinaire, même si sa suspension de 10 matches a été la plus sévère de toutes. La FIFA a infligé une suspension de sept matches à Nahuel Molina pour une agression non provoquée sur Rodri dans les derniers instants du match.
Côté espagnol, le milieu de terrain du FC Barcelone Gavi a été le seul joueur à recevoir une suspension, étant écarté pour un match. Cela est intervenu après qu’il est intervenu pour défendre son coéquipier Eric Garcia, qui avait lui aussi été bousculé par Paredes. L’écart dans la durée de ces suspensions a manifestement touché une corde sensible dans le camp argentin, entraînant des accusations de parti pris.
L’AFA va faire appel alors que la FIFA inflige de lourdes amendes
La Fédération argentine de football (AFA) a déjà fait savoir qu'elle entendait contester ces décisions au nom de ses joueurs et de l'organisation elle-même. En plus des suspensions de joueurs, l'AFA a été condamnée à une amende de 275 000 € (321 000 $) pour diverses infractions au Code disciplinaire de la FIFA tout au long du tournoi.
La plus marquante de ces infractions est survenue après la victoire de l'Argentine contre l'Angleterre en demi-finale, lorsque des joueurs clés, dont Lionel Messi, Cristian Romero, Giovani Lo Celso et Lisandro Martinez, ont déclenché une vive controverse en brandissant une banderole affirmant la souveraineté de l'Argentine sur les îles Falkland lors de leurs célébrations d'après-match.
- Getty Images Sport
L’AFA trouve une faille dans un match amical pour contourner les suspensions tout en préparant un appel devant le TAS
L’AFA a obtenu avec succès une faille réglementaire stratégique auprès de la FIFA afin de minimiser l’impact des lourdes suspensions infligées à Paredes et Molina. À la suite d’une demande officielle, la commission de discipline de la FIFA a approuvé la proposition de l’AFA, permettant aux joueurs de purger leurs matches de suspension lors des prochains matches amicaux de catégorie A, plutôt que de s’appuyer uniquement sur des rencontres officielles de compétition.
Malgré cet avantage tactique obtenu, l’AFA a annoncé qu’elle se préparait toujours à contester davantage ces sanctions. L’association attend actuellement la justification écrite complète de la FIFA pour déposer des recours officiels à la fois devant la commission d’appel de la FIFA et, si nécessaire, devant le Tribunal arbitral du sport (TAS).
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