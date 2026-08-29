« Excessif ! » - Paredes fustige la suspension de 10 matches infligée par la FIFA après la bagarre lors de la finale de la Coupe du monde de l’Espagne

L’international argentin Paredes a vivement critiqué la commission de discipline de la FIFA après avoir écopé d’une stupéfiante suspension de 10 matches pour son comportement lors de la finale de la Coupe du monde contre l’Espagne. Le milieu de terrain expérimenté s’est retrouvé au cœur d’une série de scènes regrettables qui ont gâché l’affiche du tournoi, impliquant notamment plusieurs joueurs espagnols.

Après un match national avec Boca Juniors ce week-end, Paredes a fait part de son incompréhension face à la sévérité de la sanction. « Cela semble exagéré. Ce qui est étrange aussi, c’est que Gavi en a pris une, alors que c’est lui qui me donne le coup de poing dans la poitrine... mais bon, c’est comme ça. Maintenant, nous devons faire appel de la sanction, les personnes qui s’y connaissent verront s’ils peuvent la faire annuler. Pour moi, c’est excessif, et je pense qu’elle peut être réduite », a déclaré Paredes.