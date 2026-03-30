L’équipe de France sort d’une trêve internationale réussie. Pourtant, derrière les résultats encourageants, Didier Deschamps refuse tout emballement. À deux mois et demi de la Coupe du monde 2026, le sélectionneur veut garder son groupe concentré, lucide et surtout humble face aux défis à venir.
Excès de confiance en équipe de France : Deschamps recadre ses joueurs avant le Mondial 2026
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Deux victoires qui font grimper l’enthousiasme
Les Bleus ont marqué les esprits lors de cette trêve de mars. D’abord face au Brésil, avec une victoire solide (1-2) malgré une infériorité numérique durant une mi-temps. Puis contre la Colombie, avec un succès convaincant (3-1), obtenu grâce à une équipe largement remaniée. Deux performances qui renforcent l’image d’une sélection en pleine confiance.
À l’approche du Mondial 2026, organisé aux États-Unis, au Mexique et au Canada, la cote de l’équipe de France grimpe rapidement. Certains observateurs évoquent déjà un statut de favori. Les joueurs eux-mêmes semblent partager cet optimisme.
Lucas Hernandez n’a d’ailleurs pas caché son enthousiasme après la victoire face à la Colombie. « On a une super équipe. Du gardien à l'attaque, c'est exceptionnel. La qualité des joueurs offensifs est exceptionnelle », a-t-il confié au micro de La Chaîne L'Équipe. Interrogé ensuite sur la possibilité que la France possède la meilleure attaque mondiale, il a répondu sans hésiter : « Personnellement, je pense que oui, bien sûr ».
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Deschamps coupe court à l’euphorie
Ces propos n’ont pas échappé à Didier Deschamps. Questionné quelques minutes plus tard en conférence de presse, le sélectionneur a réagi avec prudence. « Lucas a dit ça? », s'est-il étonné avant d'assurer: « Je vais lui parler tout de suite derrière (sourire) ».
Pour le technicien français, l’enthousiasme ne doit pas se transformer en excès de confiance. Il estime que l’environnement médiatique doit aussi garder une certaine mesure. « Ils sont plus ou moins imperméables. Ce n'est pas se voir plus beau que ce qu'on est. Evidemment qu'on a le potentiel pour, mais on aura des étapes et notre groupe doit penser à ça », a-t-il expliqué.
Deschamps veut avant tout maintenir l’équilibre mental de son équipe. Le sélectionneur insiste sur l’importance du travail et de la progression, même après des résultats convaincants.
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L’humilité comme ligne directrice
Didier Deschamps a ensuite précisé sa vision avec clarté : « L'ambition je l'ai et je veux qu'ils l'aient. Mais je ne veux pas qu'on perde l'humilité. Il nous faudra tout pour être plus fort que les autres. Je ne vais pas me cacher et dire qu'on ne fait pas partie des équipes qui ont le potentiel pour être championnes du monde. Mais il y en a huit ou 10 qui peuvent dire ça. Ce n'est pas en claironnant: 'On est les plus beaux, on est les plus forts' ».
Le sélectionneur a conclu en rappelant une conviction forgée par son expérience : « Par expérience, et ce n'est pas spécifique au footballeur, le sportif français, quand il est mis dans le confort, ce n'est pas là qu'il est le meilleur ».
Le message est clair. Les Bleus avancent avec ambition, mais sans perdre la tête.