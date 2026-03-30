Excès de confiance en équipe de France : Deschamps recadre ses joueurs avant le Mondial 2026

Les Bleus ont marqué les esprits lors de cette trêve de mars. D’abord face au Brésil, avec une victoire solide (1-2) malgré une infériorité numérique durant une mi-temps. Puis contre la Colombie, avec un succès convaincant (3-1), obtenu grâce à une équipe largement remaniée. Deux performances qui renforcent l’image d’une sélection en pleine confiance.

À l’approche du Mondial 2026, organisé aux États-Unis, au Mexique et au Canada, la cote de l’équipe de France grimpe rapidement. Certains observateurs évoquent déjà un statut de favori. Les joueurs eux-mêmes semblent partager cet optimisme.

Lucas Hernandez n’a d’ailleurs pas caché son enthousiasme après la victoire face à la Colombie. « On a une super équipe. Du gardien à l'attaque, c'est exceptionnel. La qualité des joueurs offensifs est exceptionnelle », a-t-il confié au micro de La Chaîne L'Équipe. Interrogé ensuite sur la possibilité que la France possède la meilleure attaque mondiale, il a répondu sans hésiter : « Personnellement, je pense que oui, bien sûr ».



