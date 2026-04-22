« Le score est resté longtemps serré, 1-0. Mark Flekken a réalisé des arrêts exceptionnels, très honnêtement. Nous aurions pu concrétiser l'une ou l'autre occasion plus tôt, nous avons laissé passer quelques occasions », a déclaré Neuer après le match de mercredi soir sur Sky.
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« Exceptionnel, vraiment » : Manuel Neuer, gardien du Bayern Munich, se dit impressionné par un joueur de Leverkusen
Flekken a d’abord repoussé plusieurs occasions dangereuses du Bayern, maintenant ainsi le suspense dans cette demi-finale de Coupe. À la 22^e minute, il a toutefois dû s’avouer vaincu lorsque Harry Kane a ouvert le score pour les visiteurs. Grâce à ses arrêts, le Bayer a longtemps cru à la qualification, mais c’est juste avant le coup de sifflet final que Luis Díaz a scellé l’issue du match en portant le score à 2-0.
« Mark Flekken nous a maintenus dans le match », a salué l’entraîneur de Leverkusen, Kasper Hjulmand. Formé au SC Fribourg, où il a passé cinq saisons, le Néerlandais, arrivé l’été dernier en provenance du FC Brentford pour onze millions d’euros, est sous contrat avec le Werkself jusqu’en 2028.
« Ce n’était toutefois pas mon meilleur match depuis mon arrivée à Leverkusen », a-t-il reconnu sur Sky. Le gardien de 32 ans estime avoir réalisé sa meilleure performance sous le maillot du Bayer lors de la victoire 2-0 sur la pelouse de Manchester City en phase de groupes de la Ligue des champions fin novembre. « Là, on a gagné, aujourd’hui on a perdu – c’est pourquoi ça ne peut pas être le meilleur match », a-t-il conclu.
- AFP
Le FC Bayern est de retour en finale de la Coupe d'Allemagne. « Ça m'a énervé », a commenté l’entraîneur.
Mené par une large domination bavaroise, Manuel Neuer a connu une soirée relativement tranquille, malgré quelques interventions ponctuelles. La plus notable est intervenue à la 52^e minute, lorsqu’il a repoussé avec autorité une frappe de Nathan Tella, préservant ainsi l’avantage du Bayern face à Leverkusen.
« Pour moi, il s’agit simplement de jouer et de rester concentré. Ça me rappelle un peu le bon vieux temps, où je n’avais qu’une ou deux situations à gérer pendant le match et où je devais simplement être là. C’était exactement comme ça aujourd’hui en deuxième mi-temps », a expliqué Neuer.
Interrogé sur une éventuelle prolongation de son contrat, qui expire en juin, le joueur de 40 ans a botté en touche : « Vous pouvez essayer de me convaincre, mais je ne vais bien sûr rien annoncer pour l’instant. Pour l’instant, ça s’annonce bien, c’est un plaisir », a déclaré l’ancien gardien de l’équipe d’Allemagne, sans livrer de détail.
Le gardien s’est toutefois réjoui de retrouver la finale de la Coupe d’Allemagne, une première pour le Bayern depuis 2020, et a déjà coché la date du 23 mai au stade olympique de Berlin. « Pour quelqu’un qui sait à quel point cette finale est spéciale, cette longue absence m’a vraiment agacé », a déclaré Neuer au sujet du dernier parcours du club en Coupe. « La Coupe représente quelque chose de particulier pour nous tous, elle a un charme unique. Nous voulions absolument y retourner et, heureusement, nous y sommes parvenus. »
L’adversaire du FCB à Berlin sera connu jeudi soir, à l’issue de la seconde demi-finale entre le VfB Stuttgart et le SC Fribourg, qui disputent le deuxième billet pour la finale.
Les prochaines rencontres du FC Bayern Munich
Date
Match
Compétition
Samedi 25 avril
FSV Mayence 05 – FC Bayern Munich
Bundesliga
Mardi 28 avril
Paris Saint-Germain vs FC Bayern
Ligue des champions
Samedi 2 mai
FC Bayern – 1. FC Heidenheim
Bundesliga
Mercredi 6 mai
FC Bayern – Paris Saint-Germain
Ligue des champions