« Exceptionnel, vraiment » : Manuel Neuer, gardien du Bayern Munich, se dit impressionné par un joueur de Leverkusen

Mené par une large domination bavaroise, Manuel Neuer a connu une soirée relativement tranquille, malgré quelques interventions ponctuelles. La plus notable est intervenue à la 52^e minute, lorsqu’il a repoussé avec autorité une frappe de Nathan Tella, préservant ainsi l’avantage du Bayern face à Leverkusen.

« Pour moi, il s’agit simplement de jouer et de rester concentré. Ça me rappelle un peu le bon vieux temps, où je n’avais qu’une ou deux situations à gérer pendant le match et où je devais simplement être là. C’était exactement comme ça aujourd’hui en deuxième mi-temps », a expliqué Neuer.

Interrogé sur une éventuelle prolongation de son contrat, qui expire en juin, le joueur de 40 ans a botté en touche : « Vous pouvez essayer de me convaincre, mais je ne vais bien sûr rien annoncer pour l’instant. Pour l’instant, ça s’annonce bien, c’est un plaisir », a déclaré l’ancien gardien de l’équipe d’Allemagne, sans livrer de détail.

Le gardien s’est toutefois réjoui de retrouver la finale de la Coupe d’Allemagne, une première pour le Bayern depuis 2020, et a déjà coché la date du 23 mai au stade olympique de Berlin. « Pour quelqu’un qui sait à quel point cette finale est spéciale, cette longue absence m’a vraiment agacé », a déclaré Neuer au sujet du dernier parcours du club en Coupe. « La Coupe représente quelque chose de particulier pour nous tous, elle a un charme unique. Nous voulions absolument y retourner et, heureusement, nous y sommes parvenus. »

L’adversaire du FCB à Berlin sera connu jeudi soir, à l’issue de la seconde demi-finale entre le VfB Stuttgart et le SC Fribourg, qui disputent le deuxième billet pour la finale.