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« Exceptionnel ! » : Harry Kane salue la mentalité de Michael Olise après le coup dur d’un carton rouge en Ligue des champions, alors que le joueur du Bayern Munich brille face au RB Leipzig
Rebondir avec panache
Olise a laissé derrière lui ses récents déboires européens lors de l’écrasante victoire du Bayern Munich face au RB Leipzig (6-1). L’ailier français a joué un rôle majeur dans ce large succès en Bundesliga, avec un but et une passe décisive.
Cette brillante prestation sur la scène nationale est survenue quelques jours seulement après un coup dur en Europe. Olise a été expulsé en Ligue des champions face au club norvégien Viking FK, écopant d’une suspension qui le prive du choc à venir contre Arsenal. Plutôt que de s’attarder sur cette déconvenue, le joueur de 24 ans a transformé sa frustration en une prestation décisive.
- Sven Simon
Kane salue une réaction de grande classe
Kane a salué la résilience de son coéquipier, soulignant qu’Olise était resté concentré malgré la déception causée par sa suspension en compétition européenne. Le capitaine de l’Angleterre a révélé que l’attaquant avait montré l’exemple tout au long de la semaine avant de confirmer sur le terrain.
« Que ce soit à l’entraînement ou lors du match d’aujourd’hui, il a répondu par une prestation de très haut niveau », a déclaré Kane après la rencontre. « J’ai trouvé sa réaction remarquable aujourd’hui. Nous avons déjà parlé de la qualité de ses performances cette saison, et il l’a encore démontrée aujourd’hui. »
Tout en louant sa force de caractère, l’attaquant expérimenté a reconnu que l’ailier était affecté par son absence à venir en milieu de semaine.
« Il est évidemment très déçu. Il veut jouer tous les matches », a ajouté Kane. « Je lui ai aussi dit après le match qu’il allait manquer un grand match mercredi, et je sais qu’il voulait vraiment y participer. Ça fait partie de la vie. »
La profondeur de l’effectif mise à l’épreuve
L’absence forcée d’Olise pose un sérieux casse-tête tactique au Bayern avant son duel avec Arsenal. Le Français est devenu un élément très influent de l’attaque du géant bavarois, et sa suspension laisse un vide important sur le côté pour cette rencontre européenne cruciale.
Kane voit toutefois dans ce contretemps un véritable test pour l’effectif. Il a appelé ses coéquipiers à compenser le manque de créativité laissé par le Français.
« Quand il vous manque l’un de vos joueurs les plus importants, vous le ressentez forcément. Mais c’est là que les autres doivent prendre leurs responsabilités et saisir leur chance », a ajouté Kane. « Nous parlons souvent de la profondeur de notre effectif et de la nécessité d’être prêts quand une occasion se présente. Celui qui jouera devra être prêt. C’est ça, la concurrence au Bayern. »
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Arsenal attend en Europe
Le Bayern doit rapidement trouver comment compenser l’apport offensif d’Olise avant la venue d’Arsenal pour le choc de mercredi. Ce match de Ligue des champions exige un résultat, et trouver en interne un remplaçant capable de percer la défense des champions de Premier League sera la priorité de l’effectif.
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