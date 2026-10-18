Kane a salué la résilience de son coéquipier, soulignant qu’Olise était resté concentré malgré la déception causée par sa suspension en compétition européenne. Le capitaine de l’Angleterre a révélé que l’attaquant avait montré l’exemple tout au long de la semaine avant de confirmer sur le terrain.

« Que ce soit à l’entraînement ou lors du match d’aujourd’hui, il a répondu par une prestation de très haut niveau », a déclaré Kane après la rencontre. « J’ai trouvé sa réaction remarquable aujourd’hui. Nous avons déjà parlé de la qualité de ses performances cette saison, et il l’a encore démontrée aujourd’hui. »

Tout en louant sa force de caractère, l’attaquant expérimenté a reconnu que l’ailier était affecté par son absence à venir en milieu de semaine.

« Il est évidemment très déçu. Il veut jouer tous les matches », a ajouté Kane. « Je lui ai aussi dit après le match qu’il allait manquer un grand match mercredi, et je sais qu’il voulait vraiment y participer. Ça fait partie de la vie. »



