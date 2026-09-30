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« Excellente passe décisive » : Thomas Tuchel encense Trent Alexander-Arnold après la prestation brillante de la star du Real Madrid pour son retour tant attendu avec l’Angleterre
La star de retour se fait remarquer
Alexander-Arnold a signé un retour spectaculaire dans le onze de départ de l’Angleterre lors d’un choc crucial de la Ligue des nations contre la République tchèque. Le latéral droit du Real Madrid a délivré une passe décisive sublime à Gordon pour ouvrir le score à Prague. L’Angleterre était arrivée en quête d’une réaction après une frustrante défaite 3-2 contre l’Espagne, tenante de la Coupe du monde, à Wembley.
Tuchel a offert à Alexander-Arnold sa première titularisation depuis octobre 2024, lorsqu’il avait évolué au poste d’arrière gauche sous les ordres de l’intérimaire Lee Carsley lors d’une victoire contre la Finlande. À 27 ans, il est devenu le neuvième latéral droit différent utilisé par Tuchel en 24 matches. Malgré des mises à l’écart précédentes, notamment son absence de la récente liste de la Coupe du monde, Alexander-Arnold a saisi cette rare opportunité pour impressionner son entraîneur.
- Getty Images Sport
Prouver quelque chose à Prague
L’Angleterre a dominé la possession, mais a d’abord eu du mal à faire sauter une défense tchèque coriace. Les hôtes se sont retrouvés à dix après seulement 25 minutes lorsque Pavel Sulc a reçu un carton rouge pour un tacle dangereux sur Elliot Anderson.
Deux minutes après le début de la seconde période, la star du Real Madrid a offert un moment de pure magie. Après être revenu défendre pour récupérer le ballon, il a adressé un centre de l’extérieur du pied droit, aussi dangereux qu’invitant, qui a éliminé trois défenseurs avant de trouver Gordon pour une tête plongeante pleine de sang-froid.
Tuchel n’a pas tardé à saluer la contribution vitale de son défenseur. Le technicien allemand a déclaré à BBC Radio 5 Live : « Il a très bien joué. Il a délivré une excellente passe décisive. Dans l’ensemble, comme tout le monde, il a été professionnel, avec un excellent état d’esprit et une action décisive. »
Les ajustements tactiques libèrent Alexander-Arnold
Alexander-Arnold avait déjà affiché ses intentions avec une course de 64 mètres pour soutenir l’attaque quelques instants avant le but. Sa créativité unique reste son principal atout, même si des questions sur sa solidité défensive persistent en arrière-plan. Tuchel a reconnu qu’un subtil ajustement tactique avait permis de libérer la qualité de passe de l’ancien joueur de Liverpool.
« Nous n’avons jamais douté qu’il puisse délivrer ce genre de passes décisives », a ajouté Tuchel. « Son positionnement plus bas en seconde période lui convenait mieux que son positionnement plus haut en première période.
« Dans l’ensemble, je pense que nous avons livré une bonne performance, avec du sérieux. Bien sûr, le carton rouge, surtout un carton rouge précoce, a une influence considérable sur le match. Cela rend parfois la tâche un peu plus compliquée sur le plan psychologique. »
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Gagner une place permanente dans le onze de départ
Après avoir démontré ses qualités sous les ordres de Tuchel, il espérera désormais rejouer lorsque l’Angleterre affrontera la Croatie samedi. L’Angleterre a besoin d’une victoire dans ce match pour garder en vie ses espoirs d’atteindre la phase à élimination directe de la Ligue des nations, alors qu’elle est actuellement à égalité avec la Croatie avec trois points.
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