L’Angleterre a dominé la possession, mais a d’abord eu du mal à faire sauter une défense tchèque coriace. Les hôtes se sont retrouvés à dix après seulement 25 minutes lorsque Pavel Sulc a reçu un carton rouge pour un tacle dangereux sur Elliot Anderson.

Deux minutes après le début de la seconde période, la star du Real Madrid a offert un moment de pure magie. Après être revenu défendre pour récupérer le ballon, il a adressé un centre de l’extérieur du pied droit, aussi dangereux qu’invitant, qui a éliminé trois défenseurs avant de trouver Gordon pour une tête plongeante pleine de sang-froid.

Tuchel n’a pas tardé à saluer la contribution vitale de son défenseur. Le technicien allemand a déclaré à BBC Radio 5 Live : « Il a très bien joué. Il a délivré une excellente passe décisive. Dans l’ensemble, comme tout le monde, il a été professionnel, avec un excellent état d’esprit et une action décisive. »