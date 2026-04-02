« Exaspérant » : Barcelone est furieux suite à la blessure de Raphinha avec le Brésil, tandis que le président Joan Laporta fustige le calendrier

Le président du club n'a pas mâché ses mots dans son évaluation du calendrier international, exprimant sa profonde frustration après le retour de Raphinha de son stage avec le Brésil, victime d'une blessure grave. S'adressant à Mon Esport, le président du FC Barcelone a clairement fait savoir que le club se sentait trahi par la gestion du calendrier footballistique mondial par la FIFA.

« La blessure de Raphinha est regrettable. Nous devons demander à la FIFA d’élaborer un calendrier international qui tienne compte des compétitions auxquelles participent les grands clubs », a déclaré Laporta. « C'est un match amical, et l'un de nos meilleurs joueurs se blesse. Bien sûr, c'est agaçant. On ne peut pas en vouloir aux joueurs, ce sont des professionnels et ils donnent tout pour leur pays. Le problème, c'est le calendrier surchargé, à un moment de la saison où nous jouons pour tout. C'est exaspérant ! »