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RaphinhaGetty Images
Muhammad Zaki

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« Exaspérant » : Barcelone est furieux suite à la blessure de Raphinha avec le Brésil, tandis que le président Joan Laporta fustige le calendrier

FC Barcelone
Raphinha
Atletico Madrid vs FC Barcelone
LaLiga
Brésil

Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a vivement critiqué le calendrier international de la FIFA après que l'ailier vedette Raphinha a dû se faire porter au repos en raison d'une blessure aux ischio-jambiers. L'attaquant brésilien s'est blessé lors d'un match amical contre la France, privant ainsi le club catalan de l'un de ses joueurs les plus influents pour une série de rencontres décisives pour la suite de la saison.

  • Laporta critique le calendrier de la FIFA

    Le président du club n'a pas mâché ses mots dans son évaluation du calendrier international, exprimant sa profonde frustration après le retour de Raphinha de son stage avec le Brésil, victime d'une blessure grave. S'adressant à Mon Esport, le président du FC Barcelone a clairement fait savoir que le club se sentait trahi par la gestion du calendrier footballistique mondial par la FIFA.

    « La blessure de Raphinha est regrettable. Nous devons demander à la FIFA d’élaborer un calendrier international qui tienne compte des compétitions auxquelles participent les grands clubs », a déclaré Laporta. « C'est un match amical, et l'un de nos meilleurs joueurs se blesse. Bien sûr, c'est agaçant. On ne peut pas en vouloir aux joueurs, ce sont des professionnels et ils donnent tout pour leur pays. Le problème, c'est le calendrier surchargé, à un moment de la saison où nous jouons pour tout. C'est exaspérant ! »

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  • FC Barcelona v Atlético de Madrid - Copa Del ReyGetty Images Sport

    Coup dur pour la Ligue des champions

    Le moment où cette blessure survient est un véritable cauchemar pour l'entraîneur Hansi Flick, le staff médical du club ayant confirmé que la durée de convalescence estimée est de cinq semaines. Ce diagnostic exclut de fait l'ancien joueur de Leeds United des deux matches de ce quart de finale crucial de Ligue des champions contre l'Atlético de Madrid, ainsi que de plusieurs rencontres décisives de la Liga. Raphinha est au sommet de sa forme cette saison, avec 19 buts et 8 passes décisives en 31 apparitions. La perte d'un atout aussi productif, alors que les Blaugrana se battent pour conserver leur avance en tête du classement et progresser en Europe, est un revers qui, selon Laporta, aurait pu être évité grâce à une meilleure protection des joueurs.

  • Plainte officielle et indemnisation

    Confronté à la perte d'un joueur clé, le FC Barcelone s'apprêterait à engager une procédure officielle pour faire part de son mécontentement. Selon certaines informations, les Blaugrana auraient l'intention de porter plainte officiellement auprès de la FIFA pour régler cette situation, d'autant plus que la blessure s'est produite lors d'un match amical à l'issue d'un long déplacement aux États-Unis. Bien que le club puisse prétendre à une indemnisation financière dans le cadre du Programme de protection des clubs de la FIFA, étant donné que le joueur sera indisponible pendant plus de 28 jours, le montant prévu, d'environ 144 000 €, est considéré comme insignifiant.

  • Hansi FlickGetty Images

    Flick contraint de trouver des solutions

    Avec Raphinha indisponible au moins jusqu’au début du mois de mai, la pression repose désormais sur Flick pour réorganiser ses options offensives. L’entraîneur allemand s’est fortement appuyé sur l’intensité et l’efficacité de Raphinha, et son absence crée un vide considérable sur l’aile qu’il faut combler sans tarder. Barcelone dispose actuellement d’une avance de quatre points sur le Real Madrid dans la course au titre, mais cet avantage sera mis à rude épreuve sans son deuxième meilleur buteur. Alors que l'équipe se prépare à un calendrier chargé en avril, les répercussions de cette trêve internationale rappellent cruellement les tensions persistantes entre les clubs d'élite et le calendrier international du football.

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