Pulisic n’a jamais fléchi. Il assure ne pas ressentir de pression, ou du moins pas plus que d’ordinaire. Publicement du moins, il refuse d’en laisser paraître.

« J’ai l’impression d’avoir géré ça toute ma carrière, d’une certaine manière », confie-t-il à GOAL dans une interview exclusive à quelques jours du coup d’envoi du tournoi de 2026. « C’est peut-être un moment un peu plus important, bien sûr, mais honnêtement, ça ne change rien à ma préparation. Ça ne change pas grand-chose pour moi.

À l’approche de la compétition, oui, c’est une Coupe du monde. Tout le monde ressent de la pression, si c’est ce que les gens veulent m’entendre dire, mais c’est aussi comme si… C’est pour ça que je me suis entraîné tous les jours. C’est ce dont j’ai rêvé, d’avoir cette pression.

Je veux être dans cette position, donc je ne changerais ça pour rien au monde. C’est un privilège, honnêtement, d’en profiter. J’essaie de vivre ce moment et de faire de mon mieux. J’espère que les gens s’en rendent compte. »

Peut-être Pulisic dit-il simplement la vérité : pas de déni ni de réponse calculée pour tenir le monde à distance, mais une préparation entamée depuis ses 16 ans, et un fardeau qu’il assume déjà depuis toujours.

Quoi qu’il en soit, l’heure est venue : la Coupe du monde est arrivée en Amérique du Nord, et nombreux sont les supporters de l’équipe nationale masculine des États-Unis à voir en lui le visage de cette sélection. Le football américain espère s’inscrire durablement dans une nouvelle dimension, et Pulisic doit en être l’un des principaux artisans.

Le monde entier a les yeux rivés sur son pays et sur la manière dont il se comporte en tant qu’hôte. Il observe son équipe nationale et la façon dont elle a évolué depuis la dernière fois que la Coupe du monde a fait étape sur le sol américain, quatre ans avant sa naissance. Il scrute ses coéquipiers, déterminés à modifier la perception de la place des États-Unis dans le football mondial.

Plus encore, tous les regards sont braqués sur Pulisic. À tort ou à raison, c’est le joueur que le grand public connaît et veut découvrir. Depuis des années, le football américain implore Pulisic de sortir de sa coquille. En réalité, il n’était pas dans une coquille ; il était simplement lui-même : discret, timide, réfléchi et, parfois, renfermé.

Qu’il l’admette ou non, c’est son grand moment. Il n’est pas le seul en lice, comme on veut parfois le lui faire croire, mais il en est le cœur, et cela n’a rien de banal.

« Parfois, c’est difficile, assurément, admet-il. J’ai l’impression que tout va très vite. D’une certaine manière, je me sens encore comme un gamin qui débute en sélection, mais c’est fou de réaliser que ça fait déjà dix ans que je porte ce maillot. » J’ai disputé une Coupe du monde. On a traversé tout ça. J’ai vécu tellement de choses dans ma vie personnelle. C’est juste essayer sans cesse de grandir, de vivre et d’être dans l’instant présent.

« Maintenant, nous y sommes, et parfois je laisse ces moments m’échapper, je les tiens pour acquis, mais je veux vraiment en profiter pleinement, car c’est ce qui compte. »

Peu savent vraiment ce que représente ce moment ; Pulisic en fait partie, et s’il peine encore à le formuler, il s’y est préparé. Voici comment le joueur, à la fois attiré par les projecteurs et rebuté par leur intensité, aborde cet été où tous les regards se poseront sur lui.