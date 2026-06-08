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Christian Pulisic, USMNTGOAL
Ryan Tolmich

Traduit par

« Exactement là où je veux être » - Dans la tête de Christian Pulisic, étoile malgré lui de la sélection américaine, pleinement investi dans son rôle de figure de proue de cette Coupe du monde

Analysis
Etats-Unis
C. Pulisic
Coupe du monde
FEATURES
Etats-Unis vs Paraguay

Ces dernières années, le football américain n’a cessé d’exhorter Christian Pulisic à prendre conscience de la réalité. Quelle que soit la forme de la question, le fond reste le même : mesure-t-il le poids d’être le visage de l’équipe nationale masculine des États-Unis à l’approche d’une Coupe du monde à domicile ?

Pulisic n’a jamais fléchi. Il assure ne pas ressentir de pression, ou du moins pas plus que d’ordinaire. Publicement du moins, il refuse d’en laisser paraître.

« J’ai l’impression d’avoir géré ça toute ma carrière, d’une certaine manière », confie-t-il à GOAL dans une interview exclusive à quelques jours du coup d’envoi du tournoi de 2026. « C’est peut-être un moment un peu plus important, bien sûr, mais honnêtement, ça ne change rien à ma préparation. Ça ne change pas grand-chose pour moi.

À l’approche de la compétition, oui, c’est une Coupe du monde. Tout le monde ressent de la pression, si c’est ce que les gens veulent m’entendre dire, mais c’est aussi comme si… C’est pour ça que je me suis entraîné tous les jours. C’est ce dont j’ai rêvé, d’avoir cette pression.

Je veux être dans cette position, donc je ne changerais ça pour rien au monde. C’est un privilège, honnêtement, d’en profiter. J’essaie de vivre ce moment et de faire de mon mieux. J’espère que les gens s’en rendent compte. »

Peut-être Pulisic dit-il simplement la vérité : pas de déni ni de réponse calculée pour tenir le monde à distance, mais une préparation entamée depuis ses 16 ans, et un fardeau qu’il assume déjà depuis toujours.

Quoi qu’il en soit, l’heure est venue : la Coupe du monde est arrivée en Amérique du Nord, et nombreux sont les supporters de l’équipe nationale masculine des États-Unis à voir en lui le visage de cette sélection. Le football américain espère s’inscrire durablement dans une nouvelle dimension, et Pulisic doit en être l’un des principaux artisans.

Le monde entier a les yeux rivés sur son pays et sur la manière dont il se comporte en tant qu’hôte. Il observe son équipe nationale et la façon dont elle a évolué depuis la dernière fois que la Coupe du monde a fait étape sur le sol américain, quatre ans avant sa naissance. Il scrute ses coéquipiers, déterminés à modifier la perception de la place des États-Unis dans le football mondial.

Plus encore, tous les regards sont braqués sur Pulisic. À tort ou à raison, c’est le joueur que le grand public connaît et veut découvrir. Depuis des années, le football américain implore Pulisic de sortir de sa coquille. En réalité, il n’était pas dans une coquille ; il était simplement lui-même : discret, timide, réfléchi et, parfois, renfermé.

Qu’il l’admette ou non, c’est son grand moment. Il n’est pas le seul en lice, comme on veut parfois le lui faire croire, mais il en est le cœur, et cela n’a rien de banal.

« Parfois, c’est difficile, assurément, admet-il. J’ai l’impression que tout va très vite. D’une certaine manière, je me sens encore comme un gamin qui débute en sélection, mais c’est fou de réaliser que ça fait déjà dix ans que je porte ce maillot. » J’ai disputé une Coupe du monde. On a traversé tout ça. J’ai vécu tellement de choses dans ma vie personnelle. C’est juste essayer sans cesse de grandir, de vivre et d’être dans l’instant présent.

« Maintenant, nous y sommes, et parfois je laisse ces moments m’échapper, je les tiens pour acquis, mais je veux vraiment en profiter pleinement, car c’est ce qui compte. »

Peu savent vraiment ce que représente ce moment ; Pulisic en fait partie, et s’il peine encore à le formuler, il s’y est préparé. Voici comment le joueur, à la fois attiré par les projecteurs et rebuté par leur intensité, aborde cet été où tous les regards se poseront sur lui.

  • Christian Pulisic 2014 United States youth tournamentGetty Images

    Les débuts

    Interrogé sur le sujet, Christian Pulisic avoue ne pas pouvoir fixer de date ni même de mois, mais il s’en approche.

    Il situe ce déclic au début de son aventure au Borussia Dortmund et de son parcours avec l’équipe nationale américaine. Alors qu’il n’est encore qu’un adolescent, il comprend que sa vie prendra un tournant unique, même comparé aux autres stars du football américain.

    « À l’époque, c’était tellement cool », se souvient-il en évoquant ses premiers pas dans la célébrité. « On n’est qu’un gamin. On se dit : “Waouh, c’est tout ce dont j’ai rêvé”, mais ensuite, il y a des aspects difficiles qui vont avec, c’est certain. »

    Contrairement à beaucoup de joueurs, il n’a jamais recherché l’aspect « célébrité » du métier. Pourtant, la notoriété, les attentes et les débats l’ont rapidement rattrapé, et il a dû accepter qu’il ne pourrait y échapper. Au fil des ans, ses proches ont affirmé qu’il serait tout aussi heureux de jouer sans public, pourvu qu’il puisse continuer à disputer des matchs. Qui le connaît bien peine à ne pas les croire.

    Pourtant, ce n’était pas le chemin qu’il avait choisi. Le football ne se pratique pas dans l’anonymat : c’est un sport qui se joue devant le monde entier. Adolescent timide et introverti originaire de Hershey, en Pennsylvanie, Pulisic a rapidement accepté cette réalité et les épreuves qui l’accompagnent. Il a aussi compris qu’en tant que figure de proue d’une nouvelle génération de stars américaines, il affronterait des défis que peu de ses prédécesseurs ou de ses pairs ont connus.

    Accepter cette réalité fut sa première épreuve, franchie avec une certaine réticence. Dix ans plus tard, le natif de Hershey, aujourd’hui âgé de 27 ans, n’a pas davantage succombé aux sirènes de la célébrité. Il a toutefois appris à mieux la gérer, ce qui explique pourquoi il est toujours là, des années plus tard, sans être devenu l’un de ces talents prometteurs dont on se demande « et si… », souvent paralysés par le poids de leur statut.

    « Ça paraît étrange, mais d’une certaine manière, c’est devenu la norme pour moi », constate-t-il. « Quand on vit ces événements et ces opportunités incroyables, qu’on a la chance de porter le maillot de l’équipe nationale dans les grands tournois, tout cela fait partie du quotidien. Je dirais que je m’y suis habitué, absolument, et j’essaie de faire de mon mieux pour y faire face, mais il y a des choses auxquelles je suis constamment confronté. J’ai des difficultés, comme tout le monde, c’est certain.

    « Je continue d’apprendre à gérer tout ça, mais, encore une fois, je ne changerais cela pour rien au monde. J’ai toujours voulu être là, alors si cela implique davantage de pression et davantage d’attention, tant mieux, car c’est exactement où je veux être. »

    Pulisic le reconnaît : il n’y est pas parvenu seul. Il s’est appuyé sur son entourage, en particulier sa famille, ses amis et ses coéquipiers. Depuis des années, Pulisic est présenté comme la pièce maîtresse du puzzle de l’équipe nationale américaine, mais il est bien conscient de l’importance des pièces qui l’entourent. Weston McKennie et Tyler Adams, deux amis de longue date, sont par exemple bien plus à l’aise sous les projecteurs et ont souvent accepté de les prendre à leur compte lorsque Pulisic en avait besoin.

    « Je suis moi aussi en train de trouver mes marques, comme nous tous », explique-t-il. « Ce sont toutes des expériences nouvelles pour moi. Évidemment, je me suis amélioré au fil du temps, ça ne fait aucun doute. J’ai déjà vécu des situations similaires, mais on traverse toujours des moments difficiles, et, pour moi, quand ça devient dur, je passe simplement des coups de fil à ma famille, je demande à des gens de m’aider à m’en sortir, parce que je n’ai pas à faire ça tout seul. C’est discuter avec mes coéquipiers et mes entraîneurs et gérer tout ça ensemble. »

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  • Christian Pulisic, USMNTGetty

    Retrouver la forme

    Cette solidarité s'est particulièrement illustrée ces derniers mois, alors que la presse et les supporters débattaient de sa longue période sans marquer à l'approche de la Coupe du monde. Pulisic n'a pas réussi à trouver le chemin des filets durant les cinq derniers mois et demi de la saison avec l'AC Milan. Cette situation, combinée à son absence totale de buts en 2025 avec l'équipe nationale américaine, a suscité des interrogations sur son niveau de forme.

    Son forfait pour la Gold Cup 2025 ayant encore allongé son absence des terrains, le joueur a donc passé une bonne partie de l’année précédant le Mondial à répondre aux doutes. Heureusement pour lui, ses coéquipiers ont aussi pris sa défense.

    « Nous savons tous quel genre de joueur est Christian », a déclaré McKennie en mars. « C'est quelqu'un qui porte un lourd fardeau sur ses épaules, surtout ici en équipe nationale, mais aussi au sein de son club. Nous savons tous qu’il est un joueur dangereux, un élément clé de l’équipe, quelqu’un sur qui nous pouvons compter dans les moments difficiles, et il assume pleinement son rôle. »

    Dès le début du stage de préparation pour la Coupe du monde, Pulisic a rapidement fait taire les doutes. Après avoir délivré la passe décisive pour l’ouverture du score lors du premier match amical contre le Sénégal, il a aussitôt inscrit le deuxième but.

    Pendant toute cette période de disette, Pulisic a toujours affirmé qu’il n’avait pas de souci à se faire. Les faits lui ont donné raison : malgré les interrogations des médias et des supporters, il n’a jamais douté. Au moment où le ballon a touché les filets, toute la tension est ressortie : il a foncé vers le drapeau de corner en hurlant, comme pour évacuer les doutes et prouver que tout allait bien se passer.

    « Je ne prête pas la moindre attention à ce que les autres peuvent penser de moi », explique-t-il. « La seule question qui compte est : puis-je partir sans aucun regret ? Je sais déjà que je vais tout donner. »

    Ces derniers mois, la vie de Pulisic a été aussi « partout » que « tout ». C’est assumé. À mesure que la fièvre de la Coupe du monde montait, sa présence en tant que figure de proue de l’événement s’est renforcée. C’est plus inconfortable que les périodes de disette ; c’est aussi un exercice dans lequel il s’est nettement amélioré.

  • PulisicGetty Images

    Figure de proue

    Depuis le début de l’année, seules trois des 24 publications d’Instagram de Pulisic n’étaient pas sponsorisées ; une seule a offert un aperçu de sa vie hors du terrain. Telle est la réalité d’être l’égérie d’une équipe hôte de la Coupe du monde, dont le statut dépasse largement le cadre du football.

    Les partenariats font partie du tableau. Le plus récent, signé avec Degree, met naturellement l’accent sur la pression.

    « La sueur est un signe de dévouement, pas quelque chose à cacher », peut-on lire dans le communiqué de presse. Un message qui résonne particulièrement pour Pulisic : impossible désormais de se soustraire aux projecteurs, aux attentes et à tout ce qui accompagne le statut de visage emblématique de cette Coupe du monde.

    « C’est vraiment beaucoup », confie-t-il au sujet de la préparation extra-sportive en vue de la Coupe du monde. « J’ai eu, c’est sûr, beaucoup à gérer, mais je n’échangerais ce moment pour rien au monde. Je comprends que tout cela fait partie du jeu. J’ai de la chance d’avoir des partenaires comme Degree. C’est beaucoup de travail, bien sûr, parfois, mais je me sens simplement reconnaissant. »

    La fin de saison a été chaotique : le 24 mai, il est entré en jeu lors de la défaite de Milan face à Cagliari, synonyme d’élimination des Rossoneri de la prochaine Ligue des champions. Hués par leur public, lui et ses coéquipiers ont quitté San Siro sous les sifflets.

    Vingt-quatre heures plus tard, il était à New York, accueilli en grande pompe. Le lendemain, il retrouvait ses coéquipiers, faisant partie des 26 joueurs sélectionnés pour représenter les États-Unis à la Coupe du monde cet été. S’en sont suivis des déplacements à Atlanta, Charlotte, puis de nouveau Atlanta, Chicago et, enfin, le sud de la Californie, où les États-Unis affronteront le Paraguay vendredi pour leur premier match de la Coupe du monde.

    « C’est intense, bien sûr, mais ça fait partie du jeu, analyse-t-il. Ça va bientôt se calmer et on va pouvoir se concentrer sur les matchs de la Coupe du monde, ce que j’attends avec la plus grande impatience. Je vais pouvoir faire ce que j’aime le plus, vivre et savourer l’instant, et c’est excitant. Tout cela fait partie de l’expérience. Je le fais avec mon équipe, donc oui, même si c’est beaucoup, j’arrive à en profiter. »

    Bien que son rôle d’ambassadeur soit désormais moins prégnant, la campagne de promotion se poursuit : au cours du mois à venir, son visage apparaîtra sur les panneaux publicitaires, dans les réclames et sur toutes les chaînes sportives et grand public. Pulisic sera le visage de cette Coupe du monde, et pour toute une génération de jeunes joueurs, il sera le premier footballeur qu’ils verront briller, marquant ainsi le début de leur propre aventure footballistique.

    Une exposition dont il peine encore à mesurer l’ampleur, mais qui, selon lui, profite déjà à toute l’équipe nationale.

  • Christian Pulisic USMNT Copa America 2024Getty

    Influence et héritage

    Dans une interview accordée à GOAL en mars dernier, Chris Richards, défenseur de l’équipe nationale américaine, a révélé le déclic qui a changé sa carrière. Il a eu lieu lorsque Christian Pulisic a inscrit son premier but sous les couleurs du Borussia Dortmund. Ce moment a non seulement propulsé Pulisic vers le haut niveau, mais il a aussi motivé une autre des stars actuelles des États-Unis.

    « Je me suis dit : “Mec, je veux être sur cette scène un jour” », a confié Richards à GOAL. « Je voulais faire de même. Cela m’a poussé à travailler un peu plus dur. Il est fou de réaliser que Christian et moi jouons aujourd’hui ensemble. Il n’est pas beaucoup plus âgé que moi, mais on se dit : “Super, je peux faire exactement la même chose.”

    Richards n’est pas un cas isolé : des joueurs comme Weston McKennie et Tyler Adams, coéquipiers de Pulisic chez les jeunes, ont rapidement suivi sa voie après l’élimination de l’équipe nationale américaine lors des qualifications pour la Coupe du monde 2018. Une nouvelle génération de talents américains a ainsi grandi en voyant l’un des siens soulever le trophée de la Ligue des champions sous les couleurs de trois des meilleurs clubs du continent : Dortmund, Chelsea et, désormais, Milan.

    Noahkai Banks, absent de la sélection américaine cet été tandis qu’il réfléchit à son avenir international, l’a résumé ainsi à GOAL à l’automne : « Christian Pulisic était une idole pour moi quand j’étais enfant. »

    Si son héritage fait déjà débat, une chose est sûre : son influence est incontestable. Peu enclin à se retourner sur sa carrière, il avoue avoir du mal à mesurer son propre impact, même alors qu’il tourne la page d’un chapitre important.

    « La plupart du temps, je suis tellement concentré », explique-t-il. « Il m’est difficile de laisser mon esprit vagabonder pour savoir à quoi je pense vraiment. Je me répète souvent : “Quelle est l’opportunité devant moi ?” J’imagine un match parfait, l’occasion de créer quelque chose d’exceptionnel. On représente son pays, on peut entrer dans l’histoire et accomplir des choses mémorables.

    « Voilà ce qui me traverse l’esprit. Sinon, c’est l’heure du match : je suis concentré, déterminé, il n’y a rien d’autre. »

  • Christian Pulisic, USMNTGetty

    Saisir l’occasion

    Même aujourd’hui, après plus de 400 matchs en club et 86 sélections en équipe nationale, la façon dont Pulisic aborde les rencontres est restée pratiquement inchangée. Et cet été ne devrait pas faire exception. Les plus grands matchs de sa carrière approchent, certes, mais ils ne sont que les derniers d’une longue série d’affrontements cruciaux. À ses débuts à Dortmund, puis lors de sa première sélection avec les États-Unis, sans oublier la finale de la Ligue des champions ou le match décisif contre l’Iran en 2018, chaque rencontre a représenté un sommet.

    Son raisonnement est simple : il y a toujours un grand match à venir, et l’on ne peut jamais se reposer sur ses lauriers.

    « C’est ainsi que se construisent les carrières », explique-t-il. « Bien sûr, c’est ce que l’on souhaite : que chaque prochain match soit le plus important. C’est pour ça qu’on joue. On veut continuer à progresser et à avoir l’occasion de disputer ces rencontres. C’est le rêve de chacun.

    « Avant un match, je me sens peut-être un peu plus détendu aujourd’hui, car j’ai déjà franchi ce cap sur la plus grande scène. »

    Le mot-clé, c’est « nous ». Sur les 26 joueurs de l’effectif américain, 13 ont pris part à la dernière Coupe du monde et six autres ont disputé des compétitions continentales européennes.

    « Nous avons déjà joué des matchs de haut niveau, poursuit Pulisic. Cela nous apporte de la confiance et de la sérénité à l’approche de ce rendez-vous. Nous l’avons déjà fait, nous avons déjà connu le succès et, aujourd’hui, nous sommes sûrs d’avoir travaillé assez dur et bien préparé pour accomplir notre mission. »

    Une vie de préparation touche à son terme ; cette semaine, l’heure de la récolte a sonné.

  • Christian Pulisic USMNTGetty Images

    Le véritable Pulisic

    De nombreux membres de l’équipe de la Coupe du monde 2022 ont reconnu qu’ils n’avaient pas suffisamment pris le temps de savourer l’instant présent, et Pulisic ne fait pas exception. Mais peut-être que cette Coupe du monde sera différente. Peut-être trouvera-t-il le moyen de profiter pleinement de chaque instant.

    « Je ne suis pas vraiment du genre à prendre des photos », confie-t-il en riant, « mais je vais essayer de profiter pleinement de l’instant présent, c’est sûr. Je vais essayer de regarder un peu plus autour de moi. Je me rends compte que ce n’est pas tous les jours qu’on a la chance de jouer une Coupe du monde, et encore moins deux, et de représenter son pays lors du plus grand événement au monde. C’est quelque chose de vraiment spécial. »

    Quoi qu’il arrive, ce Mondial marquera les mémoires ; et Pulisic fait partie des 26 joueurs capables d’orienter l’héritage de cette édition. En cas de succès, il gravera son nom dans l’histoire du football américain et mondial ; en cas d’échec ? Ce scénario ne fait même pas partie de ses pensées. Il n’a pas consacré sa carrière à se représenter un éventuel revers.

    « Je donnerais absolument tout pour cette équipe et pour ce moment, et j’espère que les gens le verront. Je veux pouvoir dire ça quand tout sera fini. C’est tout ce que je peux faire : donner le maximum, faire de mon mieux. J’ai le sentiment qu’en partant avec cette mentalité, je n’aurai aucun regret, et j’espère que les gens s’en souviendront, et que ce sera un tournoi couronné de succès. »

    Cet été, le grand public découvrira mieux Christian Pulisic : sa personnalité, son attitude, son caractère et son jeu. Les publicités, les spots télévisés et les interviews comme celle-ci contribueront à cette présentation.

    Toutefois, certains pans de son existence demeureront hors des projecteurs, car Pulisic entend préserver son intimité. La pression monte, mais le joueur entend la gérer à sa manière, comme il l’a toujours fait.

    « Je suis simplement ce genre de personne », explique-t-il. « J’adore être avec ma famille et mes amis les plus proches, et j’adore jouer au football. J’adore la compétition. Voilà ce que je suis en quelques mots.

    Il y a beaucoup d’autres facettes que le grand public ne connaîtra jamais, et cela lui convient parfaitement. C’est le choix qu’il assume, et il n’en dira pas plus. »

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