Pulisic n’a jamais fléchi. « Je ne me sentais pas d’humeur », a-t-il reconnu, « du moins pas plus que d’habitude ». En public du moins, la pression ne semblait pas l’affecter.

« J’ai l’impression d’avoir géré ça toute ma carrière, d’une certaine manière », confie-t-il à GOAL dans une interview exclusive à quelques jours du coup d’envoi du tournoi de 2026. « Peut-être que l’enjeu est un peu plus important, bien sûr, mais honnêtement, ça ne change rien à ma préparation. Ça ne change pas grand-chose pour moi.

À l’approche de la compétition, oui, c’est la Coupe du monde. Tout le monde ressent de la pression, si c’est ce que les gens veulent m’entendre dire, mais c’est aussi comme si… C’est pour ça que je m’entraîne tous les jours. C’est ce dont j’ai rêvé, d’avoir cette pression.

Je veux être dans cette position, donc je ne changerais ça pour rien au monde. C’est un privilège, honnêtement, d’en profiter. J’essaie de vivre ce moment et de faire de mon mieux. J’espère que les gens s’en rendent compte. »

Peut-être Pulisic dit-il simplement la vérité. Ni déni ni stratégie communicationnelle : il se prépare à cet instant depuis ses 16 ans et porte déjà ce poids depuis toujours.

Quoi qu’il en soit, l’heure est venue : la Coupe du monde est à nouveau en Amérique du Nord, et pour nombre de supporters de l’équipe nationale masculine des États-Unis, Pulisic en est le visage. Le football américain espère un tournant historique, et l’attaquant doit en être l’un des principaux artisans.

Le monde entier observe son pays et la manière dont il se comporte en tant qu’hôte. Il scrute l’équipe nationale et sa progression depuis la dernière Coupe du monde sur sol américain, quatre ans avant sa naissance. Il suit aussi ses coéquipiers, déterminés à modifier la perception du football états-unien sur la scène mondiale.

Plus encore, tous les regards sont braqués sur Pulisic. À tort ou à raison, c’est le joueur que le grand public connaît et veut découvrir. Depuis des années, le football américain implore Pulisic de sortir de sa coquille. En réalité, il n’était pas dans une coquille ; il était simplement lui-même : discret, timide, réfléchi et, parfois, renfermé.

Qu’il l’admette ou non, c’est son grand moment. Il n’est pas le seul en lice, comme on veut parfois le lui faire croire, mais il en est le cœur, et la situation n’a rien de banal.

« Parfois, c’est difficile, assurément », reconnaît-il. « J’ai l’impression que tout va très vite. D’une certaine manière, je me sens encore comme un gamin qui fait ses premiers pas en sélection, mais c’est fou de réaliser que cela fait déjà dix ans que je porte ce maillot. J’ai disputé une Coupe du monde. On a traversé tout ça. J’ai vécu tellement de choses dans ma vie personnelle. C’est juste essayer sans cesse de grandir, de vivre et d’être dans l’instant présent.

« Maintenant, nous y sommes, et parfois je laisse ces moments filer, je les prends pour acquis, mais je veux vraiment en profiter pleinement, car c’est ça qui compte. »

Peu savent vraiment ce que représente ce moment ; Pulisic en fait partie, et il tente d’en prendre la mesure. Voici comment il s’est préparé, comment il assume, tout en le fuyant parfois, l’éclat des projecteurs qui l’attend cet été.