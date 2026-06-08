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Christian Pulisic, USMNTGOAL
Ryan Tolmich

Traduit par

« Exactement là où je veux être » - Dans la tête de Christian Pulisic, étoile malgré lui de la sélection américaine, pleinement à l’aise sous les projecteurs de la Coupe du monde

Analysis
Etats-Unis
C. Pulisic
Coupe du monde
FEATURES
Etats-Unis vs Paraguay

Ces dernières années, le football américain n’a cessé d’exhorter Christian Pulisic à prendre conscience de la réalité. Quelle que soit la forme de la question, le fond reste le même : mesure-t-il pleinement le poids d’être le visage de l’équipe nationale masculine des États-Unis à l’approche d’une Coupe du monde à domicile ?

Pulisic n’a jamais fléchi. « Je ne me sentais pas d’humeur », a-t-il reconnu, « du moins pas plus que d’habitude ». En public du moins, la pression ne semblait pas l’affecter.

« J’ai l’impression d’avoir géré ça toute ma carrière, d’une certaine manière », confie-t-il à GOAL dans une interview exclusive à quelques jours du coup d’envoi du tournoi de 2026. « Peut-être que l’enjeu est un peu plus important, bien sûr, mais honnêtement, ça ne change rien à ma préparation. Ça ne change pas grand-chose pour moi.

À l’approche de la compétition, oui, c’est la Coupe du monde. Tout le monde ressent de la pression, si c’est ce que les gens veulent m’entendre dire, mais c’est aussi comme si… C’est pour ça que je m’entraîne tous les jours. C’est ce dont j’ai rêvé, d’avoir cette pression.

Je veux être dans cette position, donc je ne changerais ça pour rien au monde. C’est un privilège, honnêtement, d’en profiter. J’essaie de vivre ce moment et de faire de mon mieux. J’espère que les gens s’en rendent compte. »

Peut-être Pulisic dit-il simplement la vérité. Ni déni ni stratégie communicationnelle : il se prépare à cet instant depuis ses 16 ans et porte déjà ce poids depuis toujours.

Quoi qu’il en soit, l’heure est venue : la Coupe du monde est à nouveau en Amérique du Nord, et pour nombre de supporters de l’équipe nationale masculine des États-Unis, Pulisic en est le visage. Le football américain espère un tournant historique, et l’attaquant doit en être l’un des principaux artisans.

Le monde entier observe son pays et la manière dont il se comporte en tant qu’hôte. Il scrute l’équipe nationale et sa progression depuis la dernière Coupe du monde sur sol américain, quatre ans avant sa naissance. Il suit aussi ses coéquipiers, déterminés à modifier la perception du football états-unien sur la scène mondiale.

Plus encore, tous les regards sont braqués sur Pulisic. À tort ou à raison, c’est le joueur que le grand public connaît et veut découvrir. Depuis des années, le football américain implore Pulisic de sortir de sa coquille. En réalité, il n’était pas dans une coquille ; il était simplement lui-même : discret, timide, réfléchi et, parfois, renfermé.

Qu’il l’admette ou non, c’est son grand moment. Il n’est pas le seul en lice, comme on veut parfois le lui faire croire, mais il en est le cœur, et la situation n’a rien de banal.

« Parfois, c’est difficile, assurément », reconnaît-il. « J’ai l’impression que tout va très vite. D’une certaine manière, je me sens encore comme un gamin qui fait ses premiers pas en sélection, mais c’est fou de réaliser que cela fait déjà dix ans que je porte ce maillot. J’ai disputé une Coupe du monde. On a traversé tout ça. J’ai vécu tellement de choses dans ma vie personnelle. C’est juste essayer sans cesse de grandir, de vivre et d’être dans l’instant présent.

« Maintenant, nous y sommes, et parfois je laisse ces moments filer, je les prends pour acquis, mais je veux vraiment en profiter pleinement, car c’est ça qui compte. »

Peu savent vraiment ce que représente ce moment ; Pulisic en fait partie, et il tente d’en prendre la mesure. Voici comment il s’est préparé, comment il assume, tout en le fuyant parfois, l’éclat des projecteurs qui l’attend cet été.

  • Christian Pulisic 2014 United States youth tournamentGetty Images

    Les débuts

    Interrogé sur le sujet, Christian Pulisic avoue ne pas pouvoir fournir de date ni même de mois précis, mais il en est proche.

    Il situe ce déclic au début de son aventure au Borussia Dortmund et de son parcours avec l’équipe nationale américaine. Alors qu’il n’était encore qu’un adolescent, il comprit que sa vie prendrait un tournant unique, même comparé aux autres stars du football américain.

    « À l’époque, c’était tellement cool », se souvient-il en évoquant ses premiers pas dans la célébrité. « On n’est qu’un gamin. On se dit : “Waouh, c’est tout ce dont j’ai rêvé”, mais il y a forcément des aspects difficiles qui vont avec. »

    Pourtant, contrairement à beaucoup de joueurs, il n’a jamais recherché l’aspect « célébrité » du métier. La renommée, les attentes, les débats et les discussions l’ont rapidement rattrapé, et il a dû accepter qu’il ne pouvait y échapper. Au fil des ans, ses proches ont affirmé qu’il serait tout aussi heureux de jouer au football dans l’anonymat, pourvu qu’il puisse continuer à concourir. Qui le connaît bien peine à ne pas les croire.

    Pourtant, ce n’était pas le chemin qu’il avait choisi. Le football ne se pratique pas dans l’anonymat : c’est un sport qui se joue devant le monde entier. Adolescent timide et introverti originaire de Hershey, en Pennsylvanie, Pulisic a rapidement accepté cette réalité et les épreuves qui allaient avec. Il a aussi compris qu’en tant que figure de proue d’une nouvelle génération de stars américaines, il affronterait des défis que peu de prédécesseurs ou de pairs avaient connus.

    Accepter cette réalité fut sa première épreuve, franchie avec une certaine réticence. Au fil de la décennie écoulée, la star américaine de 27 ans n’a pas davantage succombé aux sirènes de la célébrité. Il a toutefois appris à mieux la gérer, ce qui explique pourquoi il est toujours là, des années plus tard, sans être devenu l’un de ces talents brisés par le poids des attentes.

    « Ça paraît étrange, mais d’une certaine manière, c’est devenu la norme pour moi », constate-t-il. « Quand on vit ces événements et ces opportunités incroyables, qu’on a la chance de porter le maillot de l’équipe nationale dans les grands tournois, tout cela fait partie du quotidien. Je dirais que je m’y suis habitué, et je fais de mon mieux pour y faire face, mais il y a des choses auxquelles je suis constamment confronté. J’ai des difficultés, comme tout le monde, c’est certain.

    « Je continue d’apprendre à gérer tout cela, mais, encore une fois, je ne changerais cela pour rien au monde. J’ai l’impression d’avoir toujours voulu cela, donc si c’est ce que ça implique, une pression supplémentaire, une attention supplémentaire, alors c’est génial, parce que c’est exactement là où je veux être. »

    Pulisic le reconnaît : il n’y est pas parvenu seul. Il s’est appuyé sur son entourage, en particulier sa famille, ses amis et ses coéquipiers. Depuis des années, Pulisic est présenté comme la pièce maîtresse du puzzle de l’équipe nationale américaine, mais il est bien conscient de l’importance des pièces qui l’entourent. Weston McKennie et Tyler Adams, deux amis de longue date, sont par exemple bien plus à l’aise sous les projecteurs et ont souvent accepté de les détourner de Pulisic quand il en avait besoin.

    « Je suis moi aussi en train de trouver mes marques, comme nous tous », explique-t-il. « Ce sont toutes des expériences nouvelles pour moi. Évidemment, je me suis amélioré au fil du temps, ça ne fait aucun doute. J’ai déjà vécu des situations similaires, mais on traverse toujours des moments difficiles, et, pour moi, quand ça devient dur, je passe simplement des coups de fil à ma famille, je demande à des gens de m’aider à surmonter ça, parce que je n’ai pas à faire ça tout seul. C’est discuter avec mes coéquipiers et mes entraîneurs et gérer tout ça ensemble. »

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  • Christian Pulisic, USMNTGetty

    Retrouver la forme

    Cette solidarité s'est particulièrement illustrée ces derniers mois, alors que les débats sur sa disette offensive précédaient la Coupe du monde. Pulisic n'a pas réussi à trouver le chemin des filets durant les cinq derniers mois et demi de sa saison avec l'AC Milan. Cette situation, associée à son bilan de zéro but en 2025 avec l'équipe nationale américaine, a suscité des interrogations sur son niveau de forme.

    Son absence à la Gold Cup 2025 a encore accentué cette impression, si bien que l’attaquant a passé une bonne partie de l’année précédant le Mondial à devoir se justifier. Heureusement pour lui, ses coéquipiers ont aussi pris sa défense.

    « Nous savons tous quel genre de joueur est Christian », déclarait McKennie en mars. « C'est quelqu'un qui porte un lourd fardeau sur ses épaules, surtout ici en équipe nationale, mais aussi au sein de son club. Nous savons tous qu’il est un joueur dangereux, un élément clé de l’équipe, quelqu’un sur qui nous pouvons compter dans les moments difficiles, et il assume pleinement son rôle. »

    Dès le début du stage de préparation pour la Coupe du monde, Pulisic a rapidement fait taire les doutes. Après avoir délivré la passe décisive pour l’ouverture du score lors du premier match amical contre le Sénégal, il a aussitôt inscrit le deuxième but.

    Pendant toute cette période de disette, Pulisic a toujours affirmé qu’il n’avait pas d’inquiétude. Les faits lui ont donné raison : malgré les doutes des médias et des supporters, il n’a jamais vacillé. Au moment où le ballon a touché les filets, toute la tension est ressortie : il a foncé vers le drapeau de corner en hurlant, comme pour évacuer des mois de doute. Un message clair : tout allait bien se passer.

    « Je ne prête pas la moindre attention à ce que les autres peuvent penser de moi », explique-t-il. « La seule question qui compte est : puis-je partir sans aucun regret ? Je sais déjà que je vais tout donner. »

    Ces derniers mois, la vie de Pulisic a été aussi « partout » que « tout ». C’est assumé. À mesure que la fièvre de la Coupe du monde montait, son statut de figure de proue de l’événement s’est renforcé. C’est plus inconfortable qu’une période de disette, mais c’est aussi un domaine où il s’est nettement amélioré.

  • PulisicGetty Images

    Figure de proue

    Depuis le début de l’année, seules trois des 24 publications d’Instagram de Pulisic n’étaient pas sponsorisées ; une seule a offert un aperçu de sa vie hors du terrain. Telle est la réalité d’un joueur qui incarne l’équipe hôte de la Coupe du monde, un statut dont l’envergure dépasse largement le cadre du football.

    Les partenariats font partie du jeu. Le dernier en date, signé avec Degree, met naturellement l’accent sur la pression.

    « La sueur est un signe de dévouement, pas quelque chose à dissimuler », rappelle le communiqué de presse. Un message qui résonne particulièrement pour Pulisic : impossible désormais de se cacher, que ce soit des projecteurs, des attentes ou de tout ce qui accompagne le statut de visage emblématique de cette Coupe du monde.

    « C’est vraiment beaucoup », confie-t-il au sujet de la préparation extra-sportive en vue de la Coupe du monde. « J’ai eu, c’est certain, beaucoup à gérer, mais je n’échangerais ce moment pour rien au monde. Je comprends que tout cela fait partie du jeu. J’ai de la chance d’avoir des partenaires comme Degree. C’est beaucoup de travail, bien sûr, parfois, mais je me sens simplement reconnaissant. »

    La fin de saison a été chaotique : le 24 mai, il est entré en jeu lors de la défaite de Milan face à Cagliari, match de clôture qui a acté l’absence des Rossoneri en Ligue des champions. Hués par le public de San Siro, lui et ses coéquipiers ont quitté la pelouse sous les sifflets.

    Vingt-quatre heures plus tard, il était à New York, accueilli en grande pompe. Le lendemain, il retrouvait ses coéquipiers, faisant partie des 26 joueurs sélectionnés pour représenter les États-Unis à la Coupe du monde cet été. S’en est suivi un périple à Atlanta, Charlotte, puis de nouveau Atlanta, Chicago et, enfin, le sud de la Californie, où les États-Unis affronteront le Paraguay vendredi pour leur premier match de la Coupe du monde.

    « C’est beaucoup, bien sûr, mais ça fait partie du jeu maintenant, explique-t-il. Ça va bientôt se calmer et on va pouvoir se concentrer sur les matchs de la Coupe du monde, ce que j’attends avec le plus d’impatience. Je peux faire ce que j’aime le plus, vivre et profiter de ce moment, et c’est amusant. Tout ça fait partie de l’expérience. Je le fais avec mon équipe, donc même si c’est beaucoup, j’arrive à en profiter. »

    Même si son rôle d’ambassadeur est désormais derrière lui, la campagne de promotion se poursuit : au cours du mois à venir, son visage apparaîtra sur les panneaux publicitaires, dans les réclames et sur toutes les chaînes sportives et grand public. Au cœur de cette Coupe du monde, il sera le premier joueur découvert par toute une génération, marquant ainsi le début de son aventure footballistique.

    Une exposition dont il reconnaît qu’elle lui semble encore irréelle, mais qui, loin d’être nouvelle, a déjà marqué de son empreinte l’équipe nationale américaine.

  • Christian Pulisic USMNT Copa America 2024Getty

    Influence et héritage

    Dans une interview accordée à GOAL en mars dernier, Chris Richards, défenseur de l’équipe nationale américaine, a révélé le déclic qui a changé sa carrière. Il a eu lieu lorsque son coéquipier Pulisic a inscrit son premier but sous les couleurs du Borussia Dortmund. Ce moment a non seulement propulsé Pulisic vers la gloire, mais a aussi motivé une autre des stars majeures des États-Unis cet été.

    « Je me suis dit : “Mec, je veux être sur cette scène un jour” », a confié Richards à GOAL. « Je voulais faire de même. Cela m’a poussé à travailler un peu plus dur. Il est fou de penser que Christian et moi jouions ensemble aujourd’hui ; il n’est pas beaucoup plus âgé que moi, mais quand on voit des gens vivre des expériences proches des nôtres, on se dit : « Super, je peux être exactement comme eux. »

    Richards n’est pas un cas isolé : des joueurs comme Weston McKennie et Tyler Adams, coéquipiers de Pulisic chez les jeunes, ont rapidement suivi sa voie après l’élimination de l’équipe nationale américaine lors des qualifications pour la Coupe du monde 2018. Une nouvelle génération de talents américains a ainsi grandi en voyant l’un des siens soulever le trophée de la Ligue des champions sous les couleurs de trois des meilleurs clubs du monde : Dortmund, Chelsea et, désormais, Milan.

    Noahkai Banks, absent de la sélection estivale américaine tandis qu’il réfléchit à son avenir international, l’a résumé avec justesse dans un entretien accordé à GOAL à l’automne : « Christian Pulisic était une idole pour moi quand j’étais enfant. »

    Si son héritage fait encore débat, son influence est déjà incontestable. Peu enclin à s’attarder sur ce bilan, il avoue avoir du mal à se situer alors qu’il referme un chapitre et en ouvre un autre.

    « La plupart du temps, je suis tellement concentré », explique-t-il. « Il est difficile de laisser mon esprit vagabonder et de savoir à quoi je pense vraiment. Je me répète souvent : “Quelle est l’opportunité devant moi ?” J’imagine un match parfait, l’occasion de réaliser quelque chose d’exceptionnel. On représente son pays, on peut créer quelque chose d’extraordinaire, entrer dans l’histoire et accomplir des choses dont on se souviendra longtemps.

    « Voilà ce qui me traverse l’esprit. Sinon, c’est l’heure du match : je reste concentré et déterminé. Il n’y a pas d’autre pensée. »

  • Christian Pulisic, USMNTGetty

    Saisir l’occasion

    Même aujourd’hui, après plus de 400 matchs en club et 86 sélections en équipe nationale, la façon dont Pulisic aborde les rencontres n’a guère évolué. Et cela ne changera pas cet été. Les rencontres les plus cruciales de sa carrière se profilent, certes, mais elles ne font que s’ajouter à une liste déjà longue. Il y a eu ses débuts à Dortmund, puis sa première sélection avec les États-Unis, la finale de la Ligue des champions et, bien sûr, l’affrontement décisif contre l’Iran en 2018.

    Son raisonnement est simple : il y a toujours un grand match à venir, et il est hors de question de se reposer sur ses lauriers.

    « Les carrières se construisent ainsi », explique-t-il. « On veut toujours que le prochain match soit le plus important. C’est pour ça qu’on joue : pour progresser et pour avoir l’occasion de disputer ces rencontres. C’est le rêve de chacun.

    « Avant un match, je ressens toujours la même excitation ; certes, c’est peut-être plus important, mais je suis aussi plus détendu car nous avons déjà joué sur la plus grande scène. »

    Le mot-clé, ici, c’est « nous ». Sur les 26 joueurs de l’effectif américain, 13 ont pris part à la dernière Coupe du monde et six autres ont déjà évolué dans des compétitions continentales européennes.

    « Nous avons déjà joué des matchs de haut niveau, poursuit Pulisic. Cela nous apporte de la confiance et de la sérénité à l’approche de ce rendez-vous. Nous l’avons déjà fait, nous avons déjà connu la victoire, et aujourd’hui nous sommes certains d’avoir travaillé suffisamment dur et de nous être suffisamment bien préparés pour accomplir notre mission. »

    Une vie de préparation touche à son terme ; cette semaine, tout doit payer.

  • Christian Pulisic USMNTGetty Images

    Le véritable Pulisic

    De nombreux membres de l’équipe de la Coupe du monde 2022 ont reconnu qu’ils n’avaient pas suffisamment pris le temps de savourer l’instant présent, et Pulisic ne fait pas exception. Mais peut-être que cette Coupe du monde sera différente. Peut-être trouvera-t-il le moyen de profiter pleinement de chaque instant.

    « Je ne suis pas vraiment du genre à prendre des photos », confie-t-il en riant, « mais je vais essayer de profiter pleinement de l’instant présent, c’est sûr. Je vais essayer de regarder un peu plus autour de moi. Je me rends compte que ce n’est pas tous les jours qu’on a la chance de jouer une Coupe du monde, et encore moins deux, et de représenter son pays lors du plus grand événement au monde. C’est quelque chose de vraiment spécial. »

    Quoi qu’il arrive, tout le monde se souviendra de cet été ; mais Pulisic fait partie des 26 joueurs capables d’orienter l’héritage de cette Coupe du monde. En cas de succès, sa place dans l’histoire américaine et mondiale est assurée ; en cas d’échec ? Ce scénario ne traverse même pas son esprit. Il n’a pas travaillé toute sa vie pour imaginer l’échec.

    « Je donnerais absolument tout pour cette équipe et pour ce moment », assure-t-il. « J’espère que les gens le verront. J’espère pouvoir le dire à la fin : j’aurai tout donné, j’aurai fait de mon mieux. J’ai le sentiment qu’en partant avec cette conviction, je n’aurai aucun regret, et j’espère que les gens s’en souviendront, et que ce sera un tournoi couronné de succès. »

    Cet été, le grand public découvrira davantage Christian Pulisic : sa personnalité, son attitude, son caractère et son jeu. Les publicités, les spots télévisés et les interviews comme celle-ci contribueront à cette présentation.

    Toutefois, certains pans de son existence demeureront hors des projecteurs, car Pulisic entend préserver son intimité. La pression monte, mais le joueur entend la gérer à sa manière, comme il l’a toujours fait.

    « C’est tout simplement le genre de personne que je suis », assure-t-il. « J’adore être avec ma famille et mes amis les plus proches, et j’adore jouer au football. J’adore la compétition. Ça ? C’est moi en quelques mots.

    Il y a beaucoup d’autres facettes que le grand public ne connaîtra jamais, et cela lui convient parfaitement. C’est ainsi qu’il entend gérer les choses, et il s’en tiendra là. »

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