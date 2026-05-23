Cette finale était riche en enjeux. Jonatan Giraldez, entraîneur du Barça lors de deux des trois précédents sacres européens, était cette fois-ci sur le banc adverse après avoir pris les rênes de Lyon en début de saison. Quel impact cela pouvait-il avoir ? Depuis des mois, les spéculations entourent Alexia Putellas, dont le contrat en Catalogne touche à sa fin. S’agissait-il de sa dernière sortie en Ligue des champions avec le club de son enfance ? Sans oublier le Ballon d’Or : avec Putellas d’un côté et Melchie Dumornay de l’autre, la rencontre promettait d’opposer les deux meilleures joueuses d’Europe cette saison. De quoi aiguiser les appétits.

Au fil des minutes, d’autres récits ont pris le relais. Ewa Pajor disputait sa sixième finale de Ligue des champions, après avoir perdu les cinq précédentes – dont trois face à Lyon. L’une des meilleures attaquantes de l’histoire du football féminin allait enfin soulever le trophée, un dénouement que tout amateur neutre ne pouvait qu’approuver. Elle a ouvert le score peu après la mi-temps puis doublé la mise pour semble-t-il sceller la victoire, et ses célébrations en disaient long : l’attente était terminée.

Tout s’était pourtant débloqué après que Lindsey Horan avait cru ouvrir le score pour Lyon, peut-être lors de son dernier match de Ligue des champions. L’internationale américaine s’apprête à rentrer aux États-Unis cet été pour rejoindre le Denver Summit en NWSL, et voir son but refusé après une célébration aussi sincère n’a fait qu’ajouter au regret qui a accompagné son coup de sifflet final.

Salma Paralluelo est entrée en scène pour couronner le tout. Alors que l’avenir de Putellas et celui de la défenseure centrale star Mapi León, qui devrait rejoindre les Lionesses de Londres, font beaucoup parler, on a peu évoqué Paralluelo bien que son contrat actuel expire aussi cet été. Samedi, elle a rappelé son immense talent en inscrivant deux buts en trois minutes de temps additionnel, scellant définitivement le score. Libre de tout contrat cet été, elle s’annonce déjà très courtisée.

Alors que le Barça célèbre son quatrième titre continental et que Lyon regrette une possible quête d'un neuvième sacre, GOAL dresse le bilan des gagnants et des perdants de l'Ullevaal Stadion...