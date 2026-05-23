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Barcelona Lyon Champions League 2026 Winners Losers GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

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Ewa Pajor a enfin décroché sa médaille ! Vainqueurs et vaincues : Barcelone bat Lyon et remporte son quatrième titre en Ligue des champions, au terme d’une finale déchirante pour la star de l’équipe nationale américaine Lindsey Horan

Winners & losers
Barcelona
OL Lyonnes
Ligue des Champions
E. Pajor
L. Heaps
S. Paralluelo
M. Dumornay
C. Coll
C. Serrajordi
WOMEN'S FOOTBALL
FEATURES
Barcelona vs OL Lyonnes

La revanche. C'est ce que recherchait Barcelone samedi à Oslo. Après avoir perdu la finale de la Ligue des champions l'année dernière, les Catalans étaient de retour dans cette finale un an plus tard et ils ont obtenu ce qu'ils voulaient, voire plus, en battant Lyon, huit fois vainqueur de la compétition, 4-0, pour reconquérir haut la main leur titre de champions d'Europe.

Cette finale était riche en enjeux. Jonatan Giraldez, entraîneur du Barça lors de deux des trois précédents sacres européens, était cette fois-ci sur le banc adverse après avoir pris les rênes de Lyon en début de saison. Quel impact cela pouvait-il avoir ? Depuis des mois, les spéculations entourent Alexia Putellas, dont le contrat en Catalogne touche à sa fin. S’agissait-il de sa dernière sortie en Ligue des champions avec le club de son enfance ? Sans oublier le Ballon d’Or : avec Putellas d’un côté et Melchie Dumornay de l’autre, la rencontre promettait d’opposer les deux meilleures joueuses d’Europe cette saison. De quoi aiguiser les appétits.

Au fil des minutes, d’autres récits ont pris le relais. Ewa Pajor disputait sa sixième finale de Ligue des champions, après avoir perdu les cinq précédentes – dont trois face à Lyon. L’une des meilleures attaquantes de l’histoire du football féminin allait enfin soulever le trophée, un dénouement que tout amateur neutre ne pouvait qu’approuver. Elle a ouvert le score peu après la mi-temps puis doublé la mise pour semble-t-il sceller la victoire, et ses célébrations en disaient long : l’attente était terminée.

Tout s’était pourtant débloqué après que Lindsey Horan avait cru ouvrir le score pour Lyon, peut-être lors de son dernier match de Ligue des champions. L’internationale américaine s’apprête à rentrer aux États-Unis cet été pour rejoindre le Denver Summit en NWSL, et voir son but refusé après une célébration aussi sincère n’a fait qu’ajouter au regret qui a accompagné son coup de sifflet final.

Salma Paralluelo est entrée en scène pour couronner le tout. Alors que l’avenir de Putellas et celui de la défenseure centrale star Mapi León, qui devrait rejoindre les Lionesses de Londres, font beaucoup parler, on a peu évoqué Paralluelo bien que son contrat actuel expire aussi cet été. Samedi, elle a rappelé son immense talent en inscrivant deux buts en trois minutes de temps additionnel, scellant définitivement le score. Libre de tout contrat cet été, elle s’annonce déjà très courtisée.

Alors que le Barça célèbre son quatrième titre continental et que Lyon regrette une possible quête d'un neuvième sacre, GOAL dresse le bilan des gagnants et des perdants de l'Ullevaal Stadion...

  • Ewa Pajor Barcelona Women 2025-26Getty Images

    Lauréate : Ewa Pajor

    Quel parcours pour Pajor ! Repérée par Wolfsburg à 18 ans, alors qu’elle était encore une jeune buteuse au talent brut, l’internationale polonaise s’est imposée, au fil de dix années, comme l’une des meilleures attaquantes de l’histoire du football féminin. Elle a rejoint Barcelone en 2024 après avoir inscrit 135 buts en 196 matches en Allemagne.

    Elle a amassé de nombreux titres pendant son passage en Basse-Saxe et abordait cette finale avec six nouveaux trophées glanés depuis son arrivée en Catalogne il y a moins de deux ans. Pourtant, la Ligue des champions lui avait jusqu’ici toujours échappé.

    Il s’agissait de sa sixième finale, après cinq défaites consécutives. Elle avait d’abord assisté, depuis le banc de Wolfsburg, à la victoire de Lyon aux tirs au but en 2016, avant de jouer l’intégralité de l’édition 2018, menée par son équipe jusqu’aux prolongations face au même adversaire, avant de s’incliner 4-1. Deux ans plus tard, l’OL lui brisait à nouveau le cœur sur le score de 3-1.

    En 2023, l’attente semblait enfin toucher à sa fin. L’attaquante polonaise avait ouvert le score après seulement trois minutes lors de la finale 2023 face à Barcelone, à Eindhoven, et Wolfsburg menait 2-0 à la mi-temps. Mais un retour remarquable des Catalanes avait complètement renversé la rencontre, offrant un dénouement palpitant sur le score de 3-2. Puis, après son transfert au Barça, elle a de nouveau mordu la poussière en finale, battue 1-0 par Arsenal l’an dernier. Son heure de gloire allait-elle enfin sonner ?

    Samedi, la voilà enfin récompensée : dix ans après sa première finale, elle a brillé sur une scène familière, inscrivant un doublé pour offrir au Barça une avance de 2-0 face à Lyon à Oslo. Cette fois, contrairement à Eindhoven, son équipe a su conserver son avantage. Ewa Pajor est championne d’Europe, et elle le mérite amplement.

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  • Salma Paralluelo Barcelona Women 2025-26Getty Images

    LAURÉATE : Salma Paralluelo

    Le coach du Barça, Pere Romeu, était confronté à un dilemme sur le flanc gauche de son attaque. Avec Caroline Graham Hansen à droite et Pajor en pointe, la question était de savoir si Claudia Pina allait finalement être alignée pour parfaire le trio offensif, ou si Paralluelo obtiendrait la confiance du staff.

    Moins utilisée cette saison que Pina, candidate au Soulier d’or de la Liga F, Paralluelo a toutefois marqué et fait marquer lors de la demi-finale gagnée contre le Bayern Munich.

    Fort de cette performance, c’est bien Paralluelo qui a conservé sa place dans le onze de départ samedi. Ses contributions en fin de match ont scellé l’issue de la rencontre. Son premier but, une frappe splendide dans la lucarne lyonnaise, semblait déjà couronner une soirée parfaite. Mais elle a eu le temps d’en marquer un second, battant à nouveau Christiane Endler avec sang-froid pour alourdir le score.

    Si l’avenir de Putellas et de Leon alimente les spéculations, Paralluelo sera elle aussi libre de tout contrat cet été. Irrégulière depuis son arrivée en Catalogne à 18 ans, elle est capable de atteindre des sommets impressionnants. Le Barça souhaite-t-il, et peut-il se permettre, de conserver un tel potentiel ? En attendant, sa performance éclatante a sans doute fait grimper sa cote auprès des grands clubs européens.

  • Lindsey Heaps Lyon Women 2025-26Getty Images

    Perdante : Lindsey Heaps

    Les larmes de Lindsey Horan samedi soir en disaient long. À 31 ans, la milieu de terrain quittera l’OL cet été pour rentrer aux États-Unis et rejoindre le Denver Summit, nouveau club de NWSL, après quatre saisons dans le Rhône et huit ans en Europe. Pionnière pour les joueuses américaines de l’autre côté de l’Atlantique, elle a pu clore ce chapitre européen de manière symbolique. Un succès aurait fait d’elle la première joueuse américaine à soulever deux fois la Coupe aux grandes oreilles.

    Elle semblait d’ailleurs avoir lancé l’OL vers ce succès en expédiant le ballon au fond des filets dès la 14e minute. Mais, après les scènes de liesse qui ont suivi son but, la VAR est intervenue et l’a annulé. Les Lyonnaises n’ont ensuite plus eu l’occasion de célébrer.

    Cette défaite aussi cruelle que symbolique met un point final à son aventure lyonnaise. Pendant quatre saisons, elle a été une pièce maîtresse du club, contribuant activement au sacre européen de 2020. Il lui reste une dernière chance de partir la tête haute en remportant le championnat la semaine prochaine, mais rien ne pourra effacer l’importance de ce rendez-vous manqué. Probablement, c’est ainsi, de manière déchirante, que se clôture son parcours en Ligue des champions.

  • Cata Coll Barcelona Women 2025-26Getty Images

    La gagnante est Cata Coll.

    Peu de gardiennes sont nommées au Ballon d’Or, mais Cata Coll devrait figurer sur la liste préliminaire cette année. L’internationale espagnole était en lice pour le Trophée Yashin en 2025 et, bien qu’elle n’ait jamais été candidate au Ballon d’Or, sa première nomination pourrait intervenir prochainement grâce à sa brillante performance lors de la finale de samedi.

    À seulement 25 ans, elle peut encore commettre quelques erreurs et manquer de conviction sur les centres, mais, à Oslo, elle a rappelé pourquoi elle est la numéro 1 de Barcelone et de l’Espagne, deux des meilleures équipes mondiales.

    En finale, elle a réalisé quatre arrêts, préservant un clean sheet précieux dans un match bien plus disputé que ne l’indique le score. Son intervention dès l’entame face à Wendie Renard s’est avérée décisive, tandis que celle juste avant la mi-temps devant Selma Bacha était tout simplement sublime. Sans oublier sa parade face à Vicki Becho en seconde période, ni son sang-froid dans les duels, impressionnant.

    Pajor et Paralluelo feront la une des journaux, et il y a eu d’autres performances exceptionnelles chez les joueuses de champ de cette équipe du Barça. Mais Coll a été l’une des principales raisons pour lesquelles les Catalanes ont remporté ce trophée samedi.

  • Clara Serrajordi Barcelona Women 2025-26Getty Images

    LAURÉATE : Clara Serrajordi

    Au moment de composer son milieu de terrain, Romeu a dû prendre sa décision la plus délicate. Allait-il offrir à Aitana Bonmati, de retour de blessure depuis seulement début mai après cinq mois d’arrêt, sa deuxième titularisation ? Allait-il conserver Vicky Lopez, pourtant souvent alignée à ce poste cette saison ? Ou allait-il lancer la jeune Clara Serrajordi, 18 ans à peine ?

    L’adolescente avait déjà été alignée au match retour de la demi-finale gagnée contre le Bayern Munich, après que le trio Patri Guijarro-Putellas-López n’avait pas trouvé l’équilibre recherché. Ce choix avait parfaitement fonctionné lors de la victoire 4-2 qui avait qualifié le Barça pour la finale. C’est donc logiquement Serrajordi que l’entraîneur a titularisée samedi, et la jeune milieu de terrain a affiché une aisance surprenante pour son plus grand match jusqu’ici.

    Lyon a bien pressé le Barça en première période, perturbant son rythme, mais la jeune joueuse a réussi toutes ses passes à la mi-temps, gérant la pression avec sang-froid. Sa prise de décision rapide et précise s’est poursuivie en seconde période, et ses déplacements ont permis au Barça de trouver son jeu.

    Il est clair que Romeu n’avait que peu, voire aucun doute sur la capacité de Serrajordi à gérer un événement d’une telle envergure. Sa performance a démontré pourquoi il en était ainsi, et pourquoi elle a un si grand avenir devant elle.

  • Melchie Dumornay Lyon Women 2025-26Getty Images

    Perdant : Melchie Dumornay

    Cette saison, Melchie Dumornay s’est souvent imposée comme la meilleure joueuse sur la pelouse. Logiquement, elle abordait la finale de samedi en candidate crédible au Ballon d’Or. À Oslo toutefois, rien n’a tourné comme prévu pour la jeune femme de 22 ans, qui doit encore patienter avant d’obtenir sa médaille de vainqueur de la Ligue des champions.

    Elle a beaucoup touché le ballon, s’est créée plusieurs occasions et est restée la plus dangereuse pour Lyon. Pourtant, elle n’a pas cadré la moindre frappe, le Barça parvenant à contenir son influence.

    La jeune Lyonnaise aura sans doute l’occasion de soulever la Ligue des champions et, avec elle, le Ballon d’Or, tant son talent est immense. Mais pour l’instant, son attente d’un triomphe continental – et donc d’un Ballon d’Or – se poursuit.