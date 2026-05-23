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Ameé Ruszkai

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Ewa Pajor a enfin décroché sa médaille ! Le FC Barcelone bat l'OL et conquiert son quatrième titre en Ligue des champions, au terme d'une finale cruelle pour la star américaine Lindsey Horan

Winners & losers
Barcelona
OL Lyonnes
Ligue des Champions
E. Pajor
L. Heaps
S. Paralluelo
M. Dumornay
C. Coll
C. Serrajordi
WOMEN'S FOOTBALL
FEATURES
Barcelona vs OL Lyonnes

La revanche. C'est ce que recherchait Barcelone samedi à Oslo. Après avoir perdu la finale de la Ligue des champions l'année dernière, les Catalans étaient de retour dans cette finale un an plus tard et ils ont obtenu ce qu'ils voulaient, voire plus : en battant Lyon, huit fois vainqueur de la compétition, 4-0, ils ont reconquis haut la main leur titre de champions d'Europe.

Cette finale était riche en enjeux. Jonatan Giraldez, entraîneur du Barça lors de deux des trois précédents sacres européens, était cette fois-ci sur le banc adverse, après avoir pris les commandes de Lyon en début de saison. Quel impact cela pouvait-il avoir ? Depuis des mois, les spéculations entourent Alexia Putellas, dont le contrat en Catalogne touche à sa fin : s’agissait-il de sa dernière sortie en Ligue des champions avec le club de son enfance ? Sans oublier le Ballon d’Or : avec Putellas d’un côté et Melchie Dumornay de l’autre, la rencontre opposa les deux meilleures joueuses d’Europe cette saison. De quoi aiguiser les appétits.

Au fil des minutes, d’autres récits ont pris le relais. Ewa Pajor disputait sa sixième finale de Ligue des champions, ayant perdu les cinq précédentes, dont trois face à Lyon. Pour l’une des meilleures attaquantes de l’histoire du football féminin, soulever enfin ce trophée constituait un scénario que tout observateur neutre ne pouvait qu’approuver. Elle a ouvert le score peu après la mi-temps, avant de doubler la mise pour semble-t-il sceller la victoire ; ses célébrations en disaient long : l’attente était terminée.

Ce scénario s’est écrit après que Lindsey Horan a cru ouvrir le score pour Lyon, peut-être lors de son dernier match de Ligue des champions. L’internationale américaine rentrera chez elle cet été pour rejoindre le Denver Summit en NWSL, et la déception de voir son but annulé après une célébration aussi intense a accentué l’émotion qui l’a envahie au coup de sifflet final.

Salma Paralluelo est entrée en scène pour couronner le tout. Alors que l’avenir de Putellas et celui de la défenseure centrale vedette Mapi León, qui devrait rejoindre les Lionesses de Londres, font beaucoup parler, on évoque peu Paralluelo bien que son contrat actuel expire aussi. Samedi, elle a rappelé son immense talent en inscrivant deux buts en trois minutes de temps additionnel, scellant définitivement le score. Libre de tout contrat cet été, elle devrait logiquement susciter une vive concurrence.

Alors que le Barça célèbre son quatrième titre continental et que Lyon regrette une possible quête d’un neuvième sacre, GOAL dresse le bilan des gagnants et des perdants de l’Ullevaal Stadion…

  • Ewa Pajor Barcelona Women 2025-26Getty Images

    Lauréate : Ewa Pajor

    Quel parcours pour Pajor ! Repérée par Wolfsburg à 18 ans, alors qu’elle était encore une jeune buteuse au talent brut, l’internationale polonaise s’est imposée, au fil de dix années, comme l’une des meilleures attaquantes de l’histoire du football féminin. Elle a rejoint Barcelone en 2024 après avoir inscrit 135 buts en 196 matchs en Allemagne.

    Elle a amassé de nombreux trophées pendant son séjour en Basse-Saxe et abordait cette finale après en avoir décroché six autres depuis son arrivée en Catalogne il y a moins de deux ans. Pourtant, la Ligue des champions lui avait jusqu’ici toujours échappé.

    Il s’agissait de sa sixième finale : elle avait déjà connu cinq défaites consécutives. En 2016, elle avait assisté impuissante, depuis le banc de Wolfsburg, à la victoire aux tirs au but de Lyon. En 2018, elle avait disputé l’intégralité de la finale, menée par son équipe jusqu’aux prolongations face au même adversaire, avant de s’incliner 4-1. Deux ans plus tard, l’OL lui brisait à nouveau le cœur sur le score de 3-1.

    En 2023, l’attente semblait enfin toucher à sa fin. L’attaquante polonaise ouvre le score après seulement trois minutes face à Barcelone à Eindhoven, et Wolfsburg mène 2-0 à la mi-temps. Mais les Catalanes signent un retour remarquable et s’imposent 3-2 dans un finale palpitante. Transférée au Barça, Pajor subit une nouvelle défaite en finale, 1-0 contre Arsenal l’an dernier. Son heure de gloire finira-t-elle par sonner ?

    Samedi, la voilà enfin récompensée : dix ans après sa première finale, elle a brillé sur une scène familière, inscrivant un doublé pour offrir au Barça une avance de 2-0 face à Lyon à Oslo. Cette fois, contrairement à Eindhoven, son équipe a su conserver son avantage. Ewa Pajor est championne d’Europe, et elle le mérite amplement.

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  • Salma Paralluelo Barcelona Women 2025-26Getty Images

    LAURÉATE : Salma Paralluelo

    Le coach du Barça, Pere Romeu, était confronté à un choix cornélien pour le poste d’ailière gauche. Avec Caroline Graham Hansen à droite et Pajor dans l’axe, la question était : Pina, en lice pour le Golden Boot de Liga F, ou Paralluelo ?

    Moins utilisée cette saison que Pina, candidate au Soulier d’or de la Liga F, Paralluelo a toutefois marqué et offert une passe décisive lors de la demi-finale gagnée contre le Bayern Munich.

    Fort de cette performance, c’est bien Paralluelo qui a conservé sa place dans le onze samedi. Ses interventions en fin de match ont scellé l’issue de la rencontre. Son premier but, une frappe splendide dans la lucarne lyonnaise, semblait déjà couronner une soirée parfaite. Mais elle a eu le temps d’en ajouter un second, battant à nouveau Christiane Endler avec sang-froid pour parachever le score.

    Si l’avenir de Putellas et de Leon fait beaucoup parler, Paralluelo sera elle aussi libre de tout contrat cet été. Irrégulière depuis son arrivée en Catalogne à 18 ans, elle est capable de atteindre des sommets impressionnants. Le Barça souhaite-t-il, et peut-il se permettre, de conserver un tel potentiel ? En attendant, sa performance éclatante a sans doute fait grimper sa cote auprès des grands clubs européens.

  • Lindsey Heaps Lyon Women 2025-26Getty Images

    Perdante : Lindsey Heaps

    Les larmes de Lindsey Horan à l’issue de la rencontre de samedi en disaient long. À 31 ans, la milieu de terrain quittera l’OL cet été pour retourner aux États-Unis et rejoindre le Denver Summit, nouveau club de NWSL, après quatre saisons passées dans le Rhône et huit ans en Europe. Pionnière pour les footballeuses américaines de l’autre côté de l’Atlantique, elle a pu clore ce chapitre européen de la plus belle des manières. Un succès aurait fait d’elle la première joueuse américaine à soulever deux fois la Coupe aux grandes oreilles.

    Elle semblait d’ailleurs avoir lancé l’OL vers ce succès en expédiant le ballon au fond des filets dès la 14^e minute. Mais, après les scènes de liesse qui ont suivi son but, la VAR est intervenue et l’a annulé. Les Lyonnaises n’ont plus eu l’occasion de célébrer.

    Cette défaite aussi cruelle qu’inattendue met un point final amer à son passage rhodanien. Pendant quatre saisons, la milieu de terrain a été un maillon essentiel du club, contribuant à la conquête de ce même trophée il y a quatre ans. Il lui reste une dernière chance de partir la tête haute en remportant le championnat la semaine prochaine, mais rien ne pourra effacer l’importance et la singularité de cette finale. Ainsi s’achève, sans doute, l’aventure européenne de Lindsey Heaps en Ligue des champions.

  • Cata Coll Barcelona Women 2025-26Getty Images

    La gagnante est Cata Coll.

    Peu de gardiennes sont généralement nominées pour le Ballon d’Or, mais Cata Coll devrait figurer sur la liste préliminaire plus tard cette année. L’internationale espagnole était en lice pour le Trophée Yashin en 2025, sans jamais avoir été citée pour le Ballon d’Or ; une première nomination qui pourrait intervenir prochainement, tant sa performance lors de la finale de samedi a impressionné.

    À seulement 25 ans, elle peut encore commettre quelques erreurs et manque parfois de conviction sur les centres, mais, à Oslo, elle a rappelé pourquoi elle est la numéro 1 de Barcelone et de l’Espagne, deux des meilleures équipes mondiales.

    En finale, elle a réalisé quatre arrêts pour préserver un clean sheet précieux dans un match bien plus disputé que ne l’indique le score. Son intervention décisive devant Wendie Renard en tout début de rencontre a été déterminante, et celle juste avant la mi-temps face à Selma Bacha est sans doute la plus spectaculaire. Elle a également brillé en repoussant une tentative de Vicki Becho en seconde période, avant de briller dans les duels, où son sang-froid a impressionné.

    Pajor et Paralluelo feront la une des journaux, et d’autres joueuses de champ ont également brillé. Mais Coll figure parmi les principales raisons du succès catalan.

  • Clara Serrajordi Barcelona Women 2025-26Getty Images

    LAURÉATE : Clara Serrajordi

    Au moment de composer son milieu de terrain, Romeu a dû prendre sa décision la plus délicate. Allait-il offrir à Aitana Bonmati, de retour de blessure depuis seulement quelques semaines, une deuxième titularisation après cinq mois d’absence ? Allait-il conserver Vicky Lopez, l’element déjà bien en place à ce poste cette saison ? Ou allait-il lancer la jeune Clara Serrajordi, 18 ans à peine ?

    L’adolescente avait déjà été alignée au match retour de la demi-finale remportée contre le Bayern Munich, après que le trio Patri Guijarro-Putellas-López n’a pas trouvé l’équilibre recherché. Ce choix avait parfaitement fonctionné lors de la victoire 4-2 qui a qualifié le Barça pour la finale. C’est donc logiquement Serrajordi que l’entraîneur a titularisée samedi, et la jeune milieu de terrain a affiché une aisance surprenante pour son premier grand rendez-vous.

    Lyon a bien pressé le Barça en première période, l’empêchant de trouver son rythme, mais la jeune joueuse a tout de même réussi toutes ses passes à la mi-temps, gérant plutôt bien la pression. Sa prise de décision rapide et précise s’est poursuivie en deuxième mi-temps, ses déplacements et sa capacité à assumer différentes responsabilités aidant le Barça à imposer son jeu.

    Il est clair que Romeu n’avait que peu, voire aucun doute sur la capacité de Serrajordi à gérer un événement d’une telle envergure. Sa performance a démontré pourquoi il en était ainsi, et pourquoi elle possède un avenir si prometteur.

  • Melchie Dumornay Lyon Women 2025-26Getty Images

    Perdant : Melchie Dumornay

    Cette saison, Melchie Dumornay s’est souvent imposée comme la meilleure joueuse sur la pelouse. Logiquement, elle abordait la finale de samedi en candidate crédible au Ballon d’Or. À Oslo toutefois, rien n’a tourné comme prévu pour la jeune femme de 22 ans, qui doit encore patienter avant d’obtenir sa médaille de vainqueur de la Ligue des champions.

    Elle a certes touché de nombreux ballons, créé plusieurs occasions et souvent semblé la plus proche de débloquer le score pour l’OL, mais elle n’a pas réussi à cadrer la moindre frappe, le Barça parvenant à contenir son influence.

    La jeune Lyonnaise aura sans doute d’autres occasions de soulever la Ligue des champions et, avec elle, de briguer le Ballon d’Or. Son talent et son âge jouent en sa faveur. En attendant, le rendez-vous européen est manqué, et la récompense individuelle aussi.