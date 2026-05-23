Cette finale était riche en enjeux. Jonatan Giraldez, entraîneur du Barça lors de deux des trois précédents sacres européens, était cette fois-ci sur le banc adverse, après avoir pris les commandes de Lyon en début de saison. Quel impact cela pouvait-il avoir ? Depuis des mois, les spéculations entourent Alexia Putellas, dont le contrat en Catalogne touche à sa fin : s’agissait-il de sa dernière sortie en Ligue des champions avec le club de son enfance ? Sans oublier le Ballon d’Or : avec Putellas d’un côté et Melchie Dumornay de l’autre, la rencontre opposa les deux meilleures joueuses d’Europe cette saison. De quoi aiguiser les appétits.

Au fil des minutes, d’autres récits ont pris le relais. Ewa Pajor disputait sa sixième finale de Ligue des champions, ayant perdu les cinq précédentes, dont trois face à Lyon. Pour l’une des meilleures attaquantes de l’histoire du football féminin, soulever enfin ce trophée constituait un scénario que tout observateur neutre ne pouvait qu’approuver. Elle a ouvert le score peu après la mi-temps, avant de doubler la mise pour semble-t-il sceller la victoire ; ses célébrations en disaient long : l’attente était terminée.

Ce scénario s’est écrit après que Lindsey Horan a cru ouvrir le score pour Lyon, peut-être lors de son dernier match de Ligue des champions. L’internationale américaine rentrera chez elle cet été pour rejoindre le Denver Summit en NWSL, et la déception de voir son but annulé après une célébration aussi intense a accentué l’émotion qui l’a envahie au coup de sifflet final.

Salma Paralluelo est entrée en scène pour couronner le tout. Alors que l’avenir de Putellas et celui de la défenseure centrale vedette Mapi León, qui devrait rejoindre les Lionesses de Londres, font beaucoup parler, on évoque peu Paralluelo bien que son contrat actuel expire aussi. Samedi, elle a rappelé son immense talent en inscrivant deux buts en trois minutes de temps additionnel, scellant définitivement le score. Libre de tout contrat cet été, elle devrait logiquement susciter une vive concurrence.

Alors que le Barça célèbre son quatrième titre continental et que Lyon regrette une possible quête d’un neuvième sacre, GOAL dresse le bilan des gagnants et des perdants de l’Ullevaal Stadion…