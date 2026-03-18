« C'est une honte pour le football africain, un scandale », a déclaré Patrice Evra, ancien joueur de la Juventus et l'une des figures emblématiques de Manchester United, en référence à la décision de la CAF d'attribuer d'office la Coupe d'Afrique des nations au Maroc, au détriment du Sénégal.
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Evra : « La Coupe d'Afrique des nations attribuée d'office au Maroc ? Je croyais que c'était un poisson d'avril, ils ont perdu toute crédibilité »
QUE S'EST-IL PASSÉ ?
« On a tous vu que le Sénégal a gagné. Mais pourquoi personne ne parle de cet arbitre ? Où est-il maintenant ? », s'indigne Evra dans une vidéo publiée sur son compte Instagram. La victoire 1-0 des Lions de la Teranga en prolongation est intervenue après une protestation retentissante de l'équipe sénégalaise qui s'est d'abord plainte d'un penalty non sifflé, puis a explosé de rage suite à l'intervention du VAR qui a accordé un penalty en faveur du Maroc pour un contact très similaire. Le Sénégal, à l'exception de Mané, a quitté le terrain en signe de protestation pendant plus de 20 minutes, puis, convaincu par son capitaine, a décidé de revenir sur le terrain pour tirer le penalty susmentionné, qui a ensuite été manqué par Brahim Diaz. Selon la CAF, l'équipe nationale du Sénégal a enfreint les articles 82 et 84 du règlement de la Coupe d'Afrique des nations. L'article 82 stipule notamment que : « si une équipe refuse de jouer ou quitte le terrain avant la fin du match sans l'autorisation de l'arbitre, elle sera déclarée perdante par forfait ».
« A PERDU SA CRÉDIBILITÉ »
Visiblement contrarié, Evra a également remis en cause la crédibilité de la compétition, déplorant une décision qu'il juge préjudiciable à l'image du football africain.
« La Coupe d'Afrique a perdu toute crédibilité. Deux mois plus tard, ils annoncent que le Maroc est champion... Je pensais que c'était un poisson d'avril », a-t-il ironisé. « Les vrais champions, c'est le Sénégal, et ils le resteront toujours. »