Evra : « La Coupe d'Afrique des nations attribuée d'office au Maroc ? Je croyais que c'était un poisson d'avril, ils ont perdu toute crédibilité »

« On a tous vu que le Sénégal a gagné. Mais pourquoi personne ne parle de cet arbitre ? Où est-il maintenant ? », s'indigne Evra dans une vidéo publiée sur son compte Instagram. La victoire 1-0 des Lions de la Teranga en prolongation est intervenue après une protestation retentissante de l'équipe sénégalaise qui s'est d'abord plainte d'un penalty non sifflé, puis a explosé de rage suite à l'intervention du VAR qui a accordé un penalty en faveur du Maroc pour un contact très similaire. Le Sénégal, à l'exception de Mané, a quitté le terrain en signe de protestation pendant plus de 20 minutes, puis, convaincu par son capitaine, a décidé de revenir sur le terrain pour tirer le penalty susmentionné, qui a ensuite été manqué par Brahim Diaz. Selon la CAF, l'équipe nationale du Sénégal a enfreint les articles 82 et 84 du règlement de la Coupe d'Afrique des nations. L'article 82 stipule notamment que : « si une équipe refuse de jouer ou quitte le terrain avant la fin du match sans l'autorisation de l'arbitre, elle sera déclarée perdante par forfait ».