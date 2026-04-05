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Évitez José Mourinho ! Newcastle met en garde contre le « Special One », tandis que Chris Waddle, légende du club, explique pourquoi les supporters ne seraient pas satisfaits d’un « 1-0 chaque semaine »
Le style de Mourinho : un choix « désastreux » pour Newcastle
Alors que la pression s'intensifie sur Eddie Howe suite aux difficultés de Newcastle à trouver une certaine régularité en Premier League, la rumeur bat son plein. Le directeur général David Hopkinson a récemment refusé de donner à Howe des garanties à long terme, ce qui a alimenté de vives spéculations sur un retour de l'ancien entraîneur de Chelsea, Manchester United et Tottenham, Mourinho, dans le football anglais.
Cependant, Waddle insiste sur le fait que l'approche pragmatique de l'entraîneur portugais serait en contradiction avec l'identité du club.
« Écoutez, je respecte José », a déclaré Waddle à Fruity King. « On ne peut pas ne pas respecter Mourinho pour ce qu’il a accompli dans le football et les trophées qu’il a remportés. Mais soyons tout à fait honnêtes, il l’admettra probablement lui-même : ses équipes ne sont pas les plus spectaculaires. Il se concentre sur les résultats, et c’est bien sûr l’essence même du football, mais Newcastle est un club qui ne se résume pas à cela. »
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L'ombre de Sir Bobby Robson
Mourinho a souvent parlé avec affection des Magpies, en grande partie grâce à sa relation étroite avec le légendaire Sir Bobby Robson. Malgré ce lien affectif, Waddle soutient que le public de St James' Park exige un style de jeu bien particulier, axé sur l'attaque, qui a fait la renommée de ses entraîneurs les plus appréciés.
Il a déclaré : « Les entraîneurs dont on se souvient à Newcastle United sont Joe Harvey, Arthur Cox, Bobby Robson, Kevin Keegan et maintenant Eddie Howe, car ils ont toujours pratiqué un football offensif. On ne mentionne pas les autres entraîneurs, et ils ont peut-être fait du très bon travail, ne vous méprenez pas, mais on ne parle pas beaucoup des autres entraîneurs. »
L'ancien international anglais a ajouté : « Mourinho est allé à Tottenham et les supporters de Tottenham n'ont pas vraiment aimé son football, car ils s'attendent à un football spectaculaire et offensif. Ils veulent du spectacle. Quand on regarde José Mourinho, on regarde ses résultats, pas la manière dont il les obtient. Je pense que les supporters de Newcastle auraient du mal à accepter Mourinho et son football si le score était de 1-0 chaque semaine. »
Xavi : un pari « passionnant », mais risqué
Alors que Mourinho incarne l'approche défensive, l'ancien entraîneur du FC Barcelone, Xavi, s'est également imposé comme un candidat de premier plan.
Xavi, qui restera libre de tout contrat après avoir quitté le Camp Nou en 2024, serait suivi par plusieurs grands clubs, dont Chelsea. Waddle reconnaît le prestige qu'apporterait une telle nomination, mais il reste sceptique quant à la capacité de l'Espagnol à s'adapter aux rigueurs de la Premier League.
Il a déclaré : « Xavi serait une nomination passionnante pour Newcastle United si Eddie Howe venait à partir. C'était évidemment un grand joueur. En ce qui concerne ses qualités d'entraîneur, nous avons bien sûr vu des aspects positifs et négatifs, je suppose, mais écoutez, je pense que les attentes seraient élevées ».
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Conquérir le public de St James' Park
Pour Waddle, le passage de la Liga ou de la Saudi Pro League au nord-est de l'Angleterre constitue un obstacle de taille qu'il ne faut pas négliger. Il estime que les dirigeants de Newcastle devraient rechercher un candidat ayant fait ses preuves dans l'élite nationale plutôt que de se contenter de courir après les grands noms. Si Howe venait à être démis de ses fonctions, son successeur devrait immédiatement s'atteler à démontrer qu'il comprend la culture unique du club.