Évitez José Mourinho ! Newcastle met en garde contre le « Special One », tandis que Chris Waddle, légende du club, explique pourquoi les supporters ne seraient pas satisfaits d’un « 1-0 chaque semaine »

Alors que la pression s'intensifie sur Eddie Howe suite aux difficultés de Newcastle à trouver une certaine régularité en Premier League, la rumeur bat son plein. Le directeur général David Hopkinson a récemment refusé de donner à Howe des garanties à long terme, ce qui a alimenté de vives spéculations sur un retour de l'ancien entraîneur de Chelsea, Manchester United et Tottenham, Mourinho, dans le football anglais.

Cependant, Waddle insiste sur le fait que l'approche pragmatique de l'entraîneur portugais serait en contradiction avec l'identité du club.

« Écoutez, je respecte José », a déclaré Waddle à Fruity King. « On ne peut pas ne pas respecter Mourinho pour ce qu’il a accompli dans le football et les trophées qu’il a remportés. Mais soyons tout à fait honnêtes, il l’admettra probablement lui-même : ses équipes ne sont pas les plus spectaculaires. Il se concentre sur les résultats, et c’est bien sûr l’essence même du football, mais Newcastle est un club qui ne se résume pas à cela. »



