Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Portugal v Croatia: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Alvino Hanafi
Traduit par

Évite le pire ! Ronaldo balaie les critiques d’un rire et vise son 1 000e but lors d’un retour chargé d’émotion à Lisbonne

C. Ronaldo
Portugal
Portugal vs Pays de Galles
Pays de Galles
UEFA Nations League A

Le capitaine du Portugal, Cristiano Ronaldo, s’est exprimé lors du Portugal Football Summit avant le match d’ouverture de son équipe en Ligue des nations de l’UEFA contre le pays de Galles à l’Estadio Jose Alvalade. Le joueur de 39 ans a apporté son soutien au nouveau sélectionneur Jorge Jesus, balayé les critiques des médias et réaffirmé son désir d’atteindre les 1 000 buts en carrière.

  • Ronaldo présente le choc contre le pays de Galles alors que le Portugal entame la défense de son titre

    Le capitaine du Portugal, Cristiano Ronaldo, s'est adressé aux médias lors du Portugal Football Summit avant le match d'ouverture de l'UEFA Nations League de jeudi contre le pays de Galles, à l'Estadio Jose Alvalade. De retour dans le stade où sa carrière a commencé, le joueur de 39 ans a exprimé son immense passion pour représenter son pays.

    Ronaldo a accueilli favorablement le nouveau sélectionneur Jorge Jesus, le soutenant pour mener le Portugal vers une nouvelle ère ambitieuse.

    L'attaquant a salué l'ancien sélectionneur Roberto Martinez, tout en affirmant que l'équipe est pleinement préparée à un calendrier exigeant de quatre matches en 15 jours.

    • Publicité
  • TOPSHOT-FBL-EUR-NATIONS-POR-POLAFP

    CR7 vise son 1 000e but en sélection nationale

    Visant de nouveaux sommets dans l’histoire, Ronaldo a réaffirmé sa détermination à atteindre les 1 000 buts en carrière sans transformer cette quête en obsession malsaine. L’attaquant d’Al-Nassr a reconnu qu’inscrire son 1 000e but en carrière sous le maillot du Portugal représenterait le sommet absolu de sa carrière.

    Il a insisté sur le fait qu’il reste dans le groupe pour faire une vraie différence par ses performances, plutôt qu’en s’appuyant sur sa réputation.

    « J’ai déjà admis que je veux y arriver et j’y arriverai, a déclaré Ronaldo. Marquer le 1 000e but pour l’équipe nationale serait l’aboutissement d’une autre belle histoire. Je viens en équipe nationale parce que je fais la différence et que je suis un atout. »

  • Le capitaine répond à ses détracteurs et évoque les discussions sur sa retraite

    Évoquant l’attention médiatique persistante et les spéculations autour de sa retraite internationale, Ronaldo a balayé en riant cette couverture hostile, affirmant qu’il se concentre uniquement sur l’immense affection qu’il reçoit des supporters dans le monde entier. Il a reconnu que, même si sa carrière pourrait bientôt prendre fin, il continue de vivre strictement dans le présent.

    Le capitaine a clairement indiqué que si la fédération ou le sélectionneur n’avaient plus besoin de ses services, il partirait sans conflit.

    « Certaines chaînes aiment m’attaquer et essaient de me tuer, mais elles n’y arriveront pas. Seulement avec un fusil à pompe, et même là, j’esquiverais quand même la balle », a plaisanté Ronaldo. « Le jour où ils ne compteront plus sur moi, je prendrai mon ballon et je partirai. »

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • FBL-EUR2004-POR-NEDAFP

    Le Portugal lance sa campagne de Ligue des nations à Lisbonne

    Le Portugal reçoit le pays de Galles à l’Estadio Jose Alvalade de Lisbonne jeudi soir pour lancer sa campagne 2026-27 de Ligue A en Ligue des nations de l’UEFA. La Seleção affrontera ensuite la Norvège à l’Estadio do Dragao le 4 octobre.

    Ronaldo cherchera à mener l’attaque sous la direction de Jorge Jesus et à aider son pays à débuter le tournoi avec trois points.

    L’attaquant vétéran vise à ajouter à son total record de buts en sélection.

UEFA Nations League A
Portugal crest
Portugal
POR
Pays de Galles crest
Pays de Galles
WAL