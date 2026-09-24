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Évite le pire ! Ronaldo balaie les critiques d’un rire et vise son 1 000e but lors d’un retour chargé d’émotion à Lisbonne
Ronaldo présente le choc contre le pays de Galles alors que le Portugal entame la défense de son titre
Le capitaine du Portugal, Cristiano Ronaldo, s'est adressé aux médias lors du Portugal Football Summit avant le match d'ouverture de l'UEFA Nations League de jeudi contre le pays de Galles, à l'Estadio Jose Alvalade. De retour dans le stade où sa carrière a commencé, le joueur de 39 ans a exprimé son immense passion pour représenter son pays.
Ronaldo a accueilli favorablement le nouveau sélectionneur Jorge Jesus, le soutenant pour mener le Portugal vers une nouvelle ère ambitieuse.
L'attaquant a salué l'ancien sélectionneur Roberto Martinez, tout en affirmant que l'équipe est pleinement préparée à un calendrier exigeant de quatre matches en 15 jours.
- AFP
CR7 vise son 1 000e but en sélection nationale
Visant de nouveaux sommets dans l’histoire, Ronaldo a réaffirmé sa détermination à atteindre les 1 000 buts en carrière sans transformer cette quête en obsession malsaine. L’attaquant d’Al-Nassr a reconnu qu’inscrire son 1 000e but en carrière sous le maillot du Portugal représenterait le sommet absolu de sa carrière.
Il a insisté sur le fait qu’il reste dans le groupe pour faire une vraie différence par ses performances, plutôt qu’en s’appuyant sur sa réputation.
« J’ai déjà admis que je veux y arriver et j’y arriverai, a déclaré Ronaldo. Marquer le 1 000e but pour l’équipe nationale serait l’aboutissement d’une autre belle histoire. Je viens en équipe nationale parce que je fais la différence et que je suis un atout. »
Le capitaine répond à ses détracteurs et évoque les discussions sur sa retraite
Évoquant l’attention médiatique persistante et les spéculations autour de sa retraite internationale, Ronaldo a balayé en riant cette couverture hostile, affirmant qu’il se concentre uniquement sur l’immense affection qu’il reçoit des supporters dans le monde entier. Il a reconnu que, même si sa carrière pourrait bientôt prendre fin, il continue de vivre strictement dans le présent.
Le capitaine a clairement indiqué que si la fédération ou le sélectionneur n’avaient plus besoin de ses services, il partirait sans conflit.
« Certaines chaînes aiment m’attaquer et essaient de me tuer, mais elles n’y arriveront pas. Seulement avec un fusil à pompe, et même là, j’esquiverais quand même la balle », a plaisanté Ronaldo. « Le jour où ils ne compteront plus sur moi, je prendrai mon ballon et je partirai. »
- AFP
Le Portugal lance sa campagne de Ligue des nations à Lisbonne
Le Portugal reçoit le pays de Galles à l’Estadio Jose Alvalade de Lisbonne jeudi soir pour lancer sa campagne 2026-27 de Ligue A en Ligue des nations de l’UEFA. La Seleção affrontera ensuite la Norvège à l’Estadio do Dragao le 4 octobre.
Ronaldo cherchera à mener l’attaque sous la direction de Jorge Jesus et à aider son pays à débuter le tournoi avec trois points.
L’attaquant vétéran vise à ajouter à son total record de buts en sélection.
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