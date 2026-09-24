Le capitaine du Portugal, Cristiano Ronaldo, s'est adressé aux médias lors du Portugal Football Summit avant le match d'ouverture de l'UEFA Nations League de jeudi contre le pays de Galles, à l'Estadio Jose Alvalade. De retour dans le stade où sa carrière a commencé, le joueur de 39 ans a exprimé son immense passion pour représenter son pays.

Ronaldo a accueilli favorablement le nouveau sélectionneur Jorge Jesus, le soutenant pour mener le Portugal vers une nouvelle ère ambitieuse.

L'attaquant a salué l'ancien sélectionneur Roberto Martinez, tout en affirmant que l'équipe est pleinement préparée à un calendrier exigeant de quatre matches en 15 jours.