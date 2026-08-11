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Everton recrute Brennan Johnson en provenance de Crystal Palace tandis que Dwight McNeil fait le chemin inverse
Everton boucle la signature de l’ailier
Everton a officiellement renforcé son effectif en bouclant la signature de Johnson, un ailier dynamique en provenance du rival de Premier League Crystal Palace. Cette arrivée apporte un nouvel élan et davantage de percussion offensive au club de Goodison Park, alors que la préparation de la nouvelle saison s’accélère.
L’international gallois de 25 ans a signé un contrat de quatre ans avec le club. Les supporters d’Everton seront impatients de voir quel impact l’attaquant polyvalent aura sur le front offensif de l’équipe après son arrivée sur les bords de la Mersey.
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McNeil rejoint Selhurst Park
Cet accord simultané a ouvert la voie à un départ notable de Goodison Park. McNeil a officiellement quitté le club dans le cadre d’un transfert définitif, prenant la direction opposée pour rejoindre Crystal Palace.
McNeil s’en va après quatre saisons de service engagé sur le terrain, lui qui avait initialement rejoint Everton en juillet 2022. Cet échange direct permet aux deux clubs de répondre à des besoins tactiques clés avant la prochaine campagne.
Le renforcement de l’effectif est en cours
Ce deal structuré sous forme d’échange met en lumière l’approche proactive de la direction d’Everton dans les dernières semaines du mercato. Le renforcement de postes offensifs clés a été une priorité alors que le club cherche à s’appuyer sur les bases posées précédemment.
L’intégration de nouveaux visages tout en maintenant la stabilité du vestiaire reste cruciale pour l’équipe dirigeante. Le club espère que ces ajustements stratégiques porteront leurs fruits immédiatement sur le terrain.
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En vue des prochains matches
Les ajustements de l’effectif étant désormais finalisés, l’attention se tourne rapidement vers le calendrier à venir. Brennan Johnson cherchera à faire immédiatement bonne impression à l’entraînement et à entrer en concurrence pour une place dans l’équipe sous les ordres de l’entraîneur.
Everton est pleinement concentré sur la préparation de ses prochains rendez-vous cruciaux dans l’optique d’un bon départ. L’équipe espère s’appuyer sur cette nouvelle dynamique pour prendre des points précieux en championnat.
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