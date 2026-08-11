Everton recrute Brennan Johnson en provenance de Crystal Palace tandis que Dwight McNeil fait le chemin inverse

Everton a officiellement renforcé son effectif en bouclant la signature de Johnson, un ailier dynamique en provenance du rival de Premier League Crystal Palace. Cette arrivée apporte un nouvel élan et davantage de percussion offensive au club de Goodison Park, alors que la préparation de la nouvelle saison s’accélère.

L’international gallois de 25 ans a signé un contrat de quatre ans avec le club. Les supporters d’Everton seront impatients de voir quel impact l’attaquant polyvalent aura sur le front offensif de l’équipe après son arrivée sur les bords de la Mersey.