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Crystal Palace FC v Rayo Vallecano de Madrid - UEFA Conference League Final 2026Getty Images Sport

Traduit par

Everton recrute Brennan Johnson en provenance de Crystal Palace tandis que Dwight McNeil fait le chemin inverse

Mercato
B. Johnson
Everton
D. Moyes
Premier League

Everton a officiellement bouclé la signature de Brennan Johnson en provenance de Crystal Palace avec un contrat de quatre ans. L’opération voit Dwight McNeil prendre la direction opposée, vers Selhurst Park, dans le cadre d’un échange de joueurs très médiatisé.

  • Everton boucle la signature de l’ailier

    Everton a officiellement renforcé son effectif en bouclant la signature de Johnson, un ailier dynamique en provenance du rival de Premier League Crystal Palace. Cette arrivée apporte un nouvel élan et davantage de percussion offensive au club de Goodison Park, alors que la préparation de la nouvelle saison s’accélère.

    L’international gallois de 25 ans a signé un contrat de quatre ans avec le club. Les supporters d’Everton seront impatients de voir quel impact l’attaquant polyvalent aura sur le front offensif de l’équipe après son arrivée sur les bords de la Mersey.

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  • Everton FC v Crystal Palace FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    McNeil rejoint Selhurst Park

    Cet accord simultané a ouvert la voie à un départ notable de Goodison Park. McNeil a officiellement quitté le club dans le cadre d’un transfert définitif, prenant la direction opposée pour rejoindre Crystal Palace.

    McNeil s’en va après quatre saisons de service engagé sur le terrain, lui qui avait initialement rejoint Everton en juillet 2022. Cet échange direct permet aux deux clubs de répondre à des besoins tactiques clés avant la prochaine campagne.

  • Le renforcement de l’effectif est en cours

    Ce deal structuré sous forme d’échange met en lumière l’approche proactive de la direction d’Everton dans les dernières semaines du mercato. Le renforcement de postes offensifs clés a été une priorité alors que le club cherche à s’appuyer sur les bases posées précédemment.

    L’intégration de nouveaux visages tout en maintenant la stabilité du vestiaire reste cruciale pour l’équipe dirigeante. Le club espère que ces ajustements stratégiques porteront leurs fruits immédiatement sur le terrain.

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  • David MoyesGetty Images

    En vue des prochains matches

    Les ajustements de l’effectif étant désormais finalisés, l’attention se tourne rapidement vers le calendrier à venir. Brennan Johnson cherchera à faire immédiatement bonne impression à l’entraînement et à entrer en concurrence pour une place dans l’équipe sous les ordres de l’entraîneur.

    Everton est pleinement concentré sur la préparation de ses prochains rendez-vous cruciaux dans l’optique d’un bon départ. L’équipe espère s’appuyer sur cette nouvelle dynamique pour prendre des points précieux en championnat.

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