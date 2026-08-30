Everton pousse pour recruter Folarin Balogun alors que le club a soumis une offre de 18 M€ à Monaco, l’attaquant américain ayant déjà trouvé un accord sur les conditions personnelles

Everton a officiellement lancé son offensive pour Balogun en soumettant une offre concrète à l’AS Monaco, dans l’espoir de boucler un recrutement marquant avant la clôture du mercato.

Everton agit avec une urgence renouvelée dans les derniers jours du mercato, et l’international américain s’est imposé comme la priorité de la cellule de recrutement du club. Selon le journaliste belge Sacha Tavolieri, Everton a soumis une offre de 18 M€ à ses homologues de l’AS Monaco et pousse pour signer l’attaquant américain.

L’intérêt pour Balogun intervient à un moment de grands changements au sein de l’effectif d’Everton. Le club a récemment dû gérer des tensions internes concernant de possibles départs, notamment en étant contraint d’abandonner une opération pour le jeune talent Harrison Armstrong.