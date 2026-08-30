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Mohamed Saeed

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Everton pousse pour recruter Folarin Balogun alors que le club a soumis une offre de 18 M€ à Monaco, l’attaquant américain ayant déjà trouvé un accord sur les conditions personnelles

Everton
F. Balogun
Premier League
Tottenham

Everton a accéléré sa poursuite de Folarin Balogun en formulant une offre officielle pour l’attaquant de l’AS Monaco, alors que le mercato estival entre dans sa phase finale. L’international américain serait désireux de boucler un transfert vers Goodison Park, David Moyes ayant identifié l’avant-centre comme une cible prioritaire pour renforcer son secteur offensif.

  • Everton lance une offre officielle pour la star américaine

    Everton a officiellement lancé son offensive pour Balogun en soumettant une offre concrète à l’AS Monaco, dans l’espoir de boucler un recrutement marquant avant la clôture du mercato.

    Everton agit avec une urgence renouvelée dans les derniers jours du mercato, et l’international américain s’est imposé comme la priorité de la cellule de recrutement du club. Selon le journaliste belge Sacha Tavolieri, Everton a soumis une offre de 18 M€ à ses homologues de l’AS Monaco et pousse pour signer l’attaquant américain.

    L’intérêt pour Balogun intervient à un moment de grands changements au sein de l’effectif d’Everton. Le club a récemment dû gérer des tensions internes concernant de possibles départs, notamment en étant contraint d’abandonner une opération pour le jeune talent Harrison Armstrong.

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  • Folarin Balogun USMNT 2026 World CupGetty

    Balogun donne son feu vert pour un transfert à Goodison

    Point crucial pour Everton, le joueur lui-même serait totalement séduit par le projet. Selon les informations disponibles, Balogun a déjà informé son club actuel de son souhait de partir et a désigné le Merseyside comme sa destination privilégiée.

    Il est entendu que les conditions personnelles ne devraient pas poser de problème, puisque l’ancien joueur d’Arsenal a déjà trouvé un accord de principe sur un contrat pour rejoindre la Premier League. L’attaquant attend désormais que les deux clubs trouvent un terrain d’entente sur l’indemnité de transfert, Monaco ayant auparavant hésité à sanctionner une vente lors de ce mercato.

  • Tottenham se retire de la course à Balogun

    La poursuite de Balogun intervient après une période durant laquelle l’attaquant a été fortement lié à d’autres clubs de Premier League, dont Tottenham Hotspur. Cependant, avec l’arrivée de joueurs comme Omar Marmoush et Savio à Tottenham, la voie vers le nord de Londres semble s’être refermée pour l’Américain. Cela a permis à Everton de prendre une longueur d’avance sur ses rivaux.

    Le transfert visant à recruter Balogun s’inscrit dans un remaniement offensif plus large, qui implique des négociations complexes avec Tottenham concernant d’autres membres du personnel.

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    La position de Monaco et le compte à rebours final

    Malgré l’optimisme d’Everton, l’opération pour Balogun n’est pas encore bouclée. L’AS Monaco se montre encore quelque peu réticente à l’idée de perdre l’attaquant, surtout compte tenu de l’intérêt manifesté plus tôt dans l’été par le Paris Saint-Germain.

    Lors des négociations pour Maghnes Akliouche, le PSG aurait évoqué la possibilité de faire venir Balogun au Parc des Princes. S’il reste incertain de savoir si les champions de France donneront suite à cette première prise de renseignements par une offre formelle de leur côté, Everton a décidé d’agir en premier pour s’assurer d’être en pole position.

    Les prochaines 24 à 48 heures seront décisives pour la saison d’Everton. Si le club parvient à recruter à la fois Richarlison et Balogun, cela représenterait l’un des mercatos les plus ambitieux de l’histoire récente du club.

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