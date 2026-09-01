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Everton lance une offre de dernière minute, le jour de la clôture du mercato, pour l’indésirable de Manchester United Joshua Zirkzee
Everton cible Joshua Zirkzee
Everton a formulé une offre de dernière minute pour recruter Zirkzee en prêt en provenance de Manchester United, selon Sky Sports. Cette initiative intervient durant les dernières heures du mercato, David Moyes cherchant à renforcer ses options offensives.
Zirkzee a été fortement lié à un retour en Italie tout au long de l'été, la Juventus étant considérée comme en pole position et la Fiorentina ayant également manifesté un vif intérêt. Cependant, un éventuel accord pour rejoindre la Fiorentina a récemment capoté, le joueur ayant, selon certaines informations, refusé le transfert, ouvrant ainsi la porte à une offensive d'Everton. Le club de la Mersey a agi rapidement pour tenter de garder le joueur de 24 ans en Premier League.
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Le transfert de Folarin Balogun capote
L’approche soudaine pour Zirkzee fait suite à des complications dans la poursuite par Everton de l’attaquant de Monaco Folarin Balogun. Selon RMC Sport, les efforts pour faire venir l’international américain à Goodison Park sont en grande difficulté après que le joueur a échoué à la visite médicale. Ce contretemps a forcé le club à explorer des cibles alternatives avant l’expiration de la date limite.
Pendant ce temps, Zirkzee a eu du mal à obtenir du temps de jeu à Old Trafford cette saison. Il est resté sur le banc sans entrer en jeu lors des deux premières rencontres de championnat de Manchester United contre Hull City et Ipswich Town, même si Benjamin Sesko n’était pas jugé suffisamment en forme pour jouer et qu’Amad Diallo était absent en raison d’une blessure.
Les plans de transfert de Manchester United
Manchester United étudiait activement la possibilité de recruter un autre attaquant afin d’apporter une solution de rechange et de la concurrence à Sesko, mais son incapacité à se séparer de Zirkzee avait freiné ces plans. Si Everton parvient à obtenir ce prêt, cela pourrait permettre au club mancunien de tenter un mouvement tardif de son côté avant la fermeture du mercato.
Zirkzee a rejoint Manchester United en provenance de Bologne à l’été 2024 pour un montant de 36,5 millions de livres sterling. Cependant, son passage au club s’est révélé décevant en raison d’un faible rendement devant le but. L’attaquant n’a inscrit que cinq buts en Premier League et neuf toutes compétitions confondues en 75 apparitions.
- AFP
Quelle est la prochaine étape pour Joshua Zirkzee ?
Manchester United et Everton sont engagés dans une course contre la montre pour finaliser l’accord de prêt avant la clôture du mercato aujourd’hui. Que Zirkzee reste en Angleterre ou parte en Serie A, il a désespérément besoin de jouer régulièrement en équipe première pour relancer sa carrière.
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