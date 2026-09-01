Everton a formulé une offre de dernière minute pour recruter Zirkzee en prêt en provenance de Manchester United, selon Sky Sports. Cette initiative intervient durant les dernières heures du mercato, David Moyes cherchant à renforcer ses options offensives.

Zirkzee a été fortement lié à un retour en Italie tout au long de l'été, la Juventus étant considérée comme en pole position et la Fiorentina ayant également manifesté un vif intérêt. Cependant, un éventuel accord pour rejoindre la Fiorentina a récemment capoté, le joueur ayant, selon certaines informations, refusé le transfert, ouvrant ainsi la porte à une offensive d'Everton. Le club de la Mersey a agi rapidement pour tenter de garder le joueur de 24 ans en Premier League.