Everton et Nottingham Forest sont furieux que Chelsea échappe à une déduction de points, tandis que les clubs envisagent d'intenter une action en justice et exigent des explications de la Premier League

Selon un article du Guardian, le club de Merseyside serait en train de rédiger une lettre officielle à l'intention de la Premier League, afin d'obtenir des éclaircissements sur les raisons pour lesquelles le club londonien a échappé à des sanctions sportives. Cette initiative intervient après que Chelsea s'est vu infliger une amende de 10,75 millions de livres sterling et une interdiction de transfert avec sursis la semaine dernière, à la suite de la divulgation volontaire de 47,5 millions de livres sterling de paiements occultes versés à des agents et à des joueurs sur une période de sept ans.

Everton, qui évalue déjà ses options juridiques, estime que cette sanction est incroyablement clémente par rapport au traitement qui lui a été réservé. Les dirigeants de plusieurs clubs de première division ont déjà contacté le directeur général de la Premier League, Richard Masters, et la présidente, Alison Brittain, pour leur faire part de leurs préoccupations concernant les termes de l'accord conclu avec les Blues.