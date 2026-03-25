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Everton et Nottingham Forest sont furieux que Chelsea échappe à une déduction de points, tandis que les clubs envisagent d'intenter une action en justice et exigent des explications de la Premier League
Les Toffees réclament la transparence concernant l'accord avec Chelsea
Selon un article du Guardian, le club de Merseyside serait en train de rédiger une lettre officielle à l'intention de la Premier League, afin d'obtenir des éclaircissements sur les raisons pour lesquelles le club londonien a échappé à des sanctions sportives. Cette initiative intervient après que Chelsea s'est vu infliger une amende de 10,75 millions de livres sterling et une interdiction de transfert avec sursis la semaine dernière, à la suite de la divulgation volontaire de 47,5 millions de livres sterling de paiements occultes versés à des agents et à des joueurs sur une période de sept ans.
Everton, qui évalue déjà ses options juridiques, estime que cette sanction est incroyablement clémente par rapport au traitement qui lui a été réservé. Les dirigeants de plusieurs clubs de première division ont déjà contacté le directeur général de la Premier League, Richard Masters, et la présidente, Alison Brittain, pour leur faire part de leurs préoccupations concernant les termes de l'accord conclu avec les Blues.
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Le manque de régularité alimente la frustration à Everton
Le sentiment d'injustice d'Everton tient au fait que le club s'est vu retirer huit points au cours de la saison 2023-2024 pour deux infractions distinctes au règlement sur les bénéfices et la viabilité (PSR). Contrairement à l'affaire Chelsea, où la Premier League s'était concentrée sur des sanctions financières, les Toffees ont été frappés de sanctions sportives immédiates qui ont eu un impact significatif sur leur classement en championnat et leurs efforts pour assurer leur maintien.
Des sources internes à Everton soulignent une omission flagrante dans le jugement rendu à l'encontre de Chelsea : l'absence totale de mention de l'« avantage sportif ». Et ce, bien que Chelsea ait remporté huit trophées majeurs, dont deux titres de Premier League, au cours de la période où les paiements illicites ont été effectués. En revanche, les motifs écrits justifiant les sanctions infligées à Everton et à Nottingham Forest mettaient clairement en avant la notion d'avantage sportif obtenu grâce à des dépenses excessives.
Nottingham Forest s'associe à un projet prometteur
Nottingham Forest serait également furieux face à la position de la Premier League. Le club s'est vu retirer quatre points au cours de la même saison 2023-2024 pour avoir enfreint les règles du PSR et considère le verdict rendu à l'encontre de Chelsea comme un double standard. Des responsables de Nottingham Forest et d'Everton se sont entretenus cette semaine afin de former un front uni pour contester la décision de l'instance dirigeante de la ligue.
Les deux clubs devraient commencer par demander un compte rendu détaillé de la procédure ayant conduit à la sanction infligée à Chelsea. La crainte grandit dans toute la division que cette affaire ne crée un dangereux précédent, d'autant plus que le verdict concernant les 115 chefs d'accusation retenus contre Manchester City est toujours en suspens. Alors que Manchester City nie toutes les allégations, des poids lourds tels qu'Arsenal, Tottenham, Manchester United et Liverpool se sont déjà réservé le droit d'intenter une action en dommages-intérêts si City venait à être reconnu coupable.
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La défense de la Premier League concernant l'amende
La Premier League aurait justifié l'absence de retrait de points en expliquant que la coopération de Chelsea était essentielle. Étant donné que les propriétaires actuels, menés par Clearlake Capital et Todd Boehly, ont découvert et signalé les 36 paiements non déclarés datant de l'époque de Roman Abramovich, la ligue a estimé qu'un accord à l'amiable constituait le moyen le plus efficace d'obtenir une condamnation.
Ces paiements cachés, effectués entre 2011 et 2018, étaient liés aux transferts de stars telles qu'Eden Hazard, Willian et Cesc Fabregas. Bien que les propriétaires actuels aient bénéficié d'une réduction de 150 millions de livres sterling sur le prix d'achat du club pour couvrir ces dettes, Everton et Forest restent fermement convaincus que les règles ont été appliquées de manière incohérente. Pour l'instant, les deux clubs ont refusé de faire des commentaires officiels, car ils continuent de consulter des experts juridiques.