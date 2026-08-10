L’échec du transfert de McNeil vers le sud de Londres le jour de la date limite, en février, a provoqué une profonde déception dans l’entourage du joueur après la confusion administrative du moment.

Une publication émouvante sur les réseaux sociaux de la compagne de McNeil, Megan Sharpley, en février, a vivement critiqué le traitement subi par l’ailier : « Nous vivons dans un monde où tout le monde sait à quel point la santé mentale est un problème majeur. Alors, dans le football, pourquoi trouve-t-on cela acceptable sous prétexte que ces jeunes hommes gagnent beaucoup d’argent, et que ce serait donc acceptable de perturber et de malmener leur santé mentale, comme si cela faisait simplement partie du métier ?

« Se voir promettre quelque chose, être entraîné dans des montagnes russes émotionnelles et être manipulé jusqu’à la dernière minute. Que tout cela vous soit arraché à la toute dernière seconde, sans absolument aucune explication, a fait plus mal que je ne peux le dire. »