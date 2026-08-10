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Everton et Crystal Palace s’accordent sur un échange impliquant Dwight McNeil et Brennan Johnson
Des rivaux de Premier League échangent leurs ailiers
Selon BBC Sport, Everton et Crystal Palace ont trouvé un accord pour un échange impliquant McNeil et l’attaquant international gallois Johnson. Les deux joueurs doivent passer leur visite médicale lundi avant de signer des contrats de quatre ans avec leurs nouveaux clubs respectifs. Le transfert de McNeil à Selhurst Park relance un dossier après l’échec, à la toute dernière minute, d’un prêt avec option d’achat de 20 M£ lors du dernier jour du mercato en février, en raison de problèmes administratifs.
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La compagne critique le feuilleton du transfert
L’échec du transfert de McNeil vers le sud de Londres le jour de la date limite, en février, a provoqué une profonde déception dans l’entourage du joueur après la confusion administrative du moment.
Une publication émouvante sur les réseaux sociaux de la compagne de McNeil, Megan Sharpley, en février, a vivement critiqué le traitement subi par l’ailier : « Nous vivons dans un monde où tout le monde sait à quel point la santé mentale est un problème majeur. Alors, dans le football, pourquoi trouve-t-on cela acceptable sous prétexte que ces jeunes hommes gagnent beaucoup d’argent, et que ce serait donc acceptable de perturber et de malmener leur santé mentale, comme si cela faisait simplement partie du métier ?
« Se voir promettre quelque chose, être entraîné dans des montagnes russes émotionnelles et être manipulé jusqu’à la dernière minute. Que tout cela vous soit arraché à la toute dernière seconde, sans absolument aucune explication, a fait plus mal que je ne peux le dire. »
Les attaquants cherchent un nouveau départ
Johnson est arrivé à Palace en janvier dans le cadre d'un transfert de 35 M£ en provenance de Tottenham Hotspur après avoir inscrit le but de la victoire en finale de la Ligue Europa 2025, mais n'a pas réussi à marquer en 26 apparitions pour Crystal Palace. De son côté, McNeil a inscrit 15 buts en 128 matches pour Everton depuis son arrivée en provenance de Burnley pour 20 M£ en 2022. Palace a remporté la Ligue Europa Conférence la saison dernière pour décrocher une place en Ligue Europa, tandis qu'Everton a terminé 13e au classement.
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Le match d’ouverture met les nouveaux à l’épreuve
Les deux clubs sont désormais engagés dans une course contre la montre pour finaliser les documents d’enregistrement afin que les deux joueurs puissent être alignés lors du week-end d’ouverture. Fait intéressant, le calendrier de la Premier League oppose directement Everton et Palace l’un à l’autre à Hill Dickinson Stadium le samedi 22 août. Ce test de la première journée offrira un terrain d’évaluation immédiat à McNeil et Johnson face à leurs anciens clubs.
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