Everton a franchi une étape décisive dans les dernières heures du mercato estival en trouvant un accord pour recruter Balogun en provenance de l’AS Monaco. Ce mouvement représente un signal fort de la part de l’équipe de David Moyes, qui cherchait désespérément une source régulière de buts après une période de profonds bouleversements dans son secteur offensif.

La structure de l’accord reflète le fort potentiel du joueur de 25 ans et son passage réussi en Ligue 1. Selon l’expert du mercato Fabrizio Romano, les clubs se sont entendus sur une indemnité fixe de 45 M€, 5 M€ de bonus et une clause à la revente, ce qui permet à Monaco d’être compensé pour son investissement tandis qu’Everton s’attache les services de l’un des attaquants les plus prometteurs du football mondial.