Getty
Traduit par
Everton conclut un accord de 50 M€ pour l’attaquant de l’AS Monaco Folarin Balogun, tandis que la star de l’USMNT se rapproche d’un retour en Premier League
Everton conclut un accord à prix d’or
Everton a franchi une étape décisive dans les dernières heures du mercato estival en trouvant un accord pour recruter Balogun en provenance de l’AS Monaco. Ce mouvement représente un signal fort de la part de l’équipe de David Moyes, qui cherchait désespérément une source régulière de buts après une période de profonds bouleversements dans son secteur offensif.
La structure de l’accord reflète le fort potentiel du joueur de 25 ans et son passage réussi en Ligue 1. Selon l’expert du mercato Fabrizio Romano, les clubs se sont entendus sur une indemnité fixe de 45 M€, 5 M€ de bonus et une clause à la revente, ce qui permet à Monaco d’être compensé pour son investissement tandis qu’Everton s’attache les services de l’un des attaquants les plus prometteurs du football mondial.
- Getty Images
Les conditions personnelles restent l’obstacle à surmonter
Si l’accord entre clubs est solidement en place, il reste encore du travail pour finaliser la transaction. L’attention s’est désormais portée sur l’entourage du joueur, les discussions se poursuivant dans la soirée afin de régler les détails de son contrat à Goodison Park. Romano a indiqué que les négociations toujours en cours ce soir concernant les conditions personnelles représentent la dernière étape clé pour obtenir
Balogun serait ouvert à ce transfert, considérant Everton comme la destination idéale pour relancer sa réputation en Angleterre après une saison difficile en France. Un nouveau départ sous les ordres de Moyes offre à la star de l’USMNT l’occasion de mener l’attaque d’un club historique de Premier League.
Pour remplacer Beto et Ndiaye
L’arrivée de Balogun intervient à un moment de transition important pour l’effectif d’Everton. Le club a été contraint d’agir après le départ d’Iliman Ndiaye à Manchester City, tandis que Beto a quitté le club pour rejoindre la Fiorentina en Serie A.
Ces départs ont laissé un vide immense dans le secteur offensif, rendant nécessaire le recrutement d’un remplaçant de premier plan capable d’apporter à la fois de la vitesse et du réalisme devant le but.
Les supporters d’Everton espèrent que Balogun pourra apporter l’étincelle qui a manqué dans le dernier tiers du terrain. Alors qu’il reste un peu plus de 24 heures avant la fermeture du mercato, le club est également associé à d’autres grands noms, dont Jack Grealish.
- Getty
La complication Richarlison
L’arrivée potentielle de Balogun et la piste Grealish ont soulevé des questions sur d’autres cibles possibles, notamment Richarlison, ancien chouchou des supporters.
Alors que le Brésilien a laissé sur les réseaux sociaux des indices chargés d’émotion concernant un retour sur le Merseyside, l’ampleur financière de l’opération Balogun suggère qu’Everton a peut-être déjà engagé l’essentiel de ses ressources.
Si l’opération Balogun se concrétise sans accroc, cela représenterait une victoire importante pour Everton dans un mercato marqué par un suspense de dernière minute. L’attaquant, qui reste un élément central de l’équipe nationale des États-Unis, devrait arriver pour sa visite médicale peu après la validation des conditions personnelles.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles