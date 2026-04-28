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Everton, Aston Villa et Brighton expliquent pourquoi ils ne peuvent pas rivaliser avec la « grande star » Frank Lampard sur le marché des transferts, tandis que Coventry finalise son plan d’accès à la Premier League
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Coventry retrouve la Premier League 25 ans après sa dernière participation.
Relégué de l’élite en 2001, Coventry est descendu jusqu’en League Two en 2017-2018. Depuis, le club a opéré un retour remarqué sous la direction de Mark Robins, artisan principal de cette renaissance.
Frank Lampard a achevé l’ouvrage en conduisant les Sky Blues vers la promotion en 2025-2026, au terme d’un exercice concluant par un sacre en championnat. Vingt-cinq ans après, l’élite fait ainsi son retour dans des West Midlands en quête de gloire.
Lampard, légende de Chelsea, a redoré son blason en tant qu’entraîneur.
Consolider cette position s’annonce comme une tâche titanesque, l’histoire récente ayant montré à quel point il peut être ardu de combler l’écart entre la première et la deuxième division. Il faudra investir des sommes considérables pour relever ce défi.
Il faudra assembler les bonnes pièces d’un puzzle complexe, sur le terrain comme en coulisses, alors que les talents de valeur sont notoirement difficiles à dénicher sur un marché qui peut vite devenir saturé. Coventry possède toutefois un atout dans sa manche : Frank Lampard.
À 47 ans, cette légende de Chelsea et de l’Angleterre a redoré son blason d’entraîneur après des passages tumultueux à Stamford Bridge et à Goodison Park. On évoque déjà des offres alléchantes à venir.
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Lampard parviendra-t-il à maintenir Coventry en Premier League ?
Ayant autrefois évolué aux côtés de Lampard en club et en sélection, l’ex-meneur de jeu de Coventry, Cole – sorti de sa retraite pour un prêt d’une journée avec le Warley FC, la « meilleure pire équipe » de Specsavers qui a signé une victoire et 18 défaites la saison dernière, encaissant 81 buts – a confié à GOAL sa vision de l’avenir proche : « Il n’y a aucune raison pour que Coventry ne devienne pas le prochain Brighton, Brentford ou Bournemouth. Il pourrait s’inscrire dans ce projet, continuer à progresser et à affiner ses compétences d’entraîneur. Il est encore jeune sur le plan managérial et a encore beaucoup à prouver.
L’avantage dont bénéficie Frank, c’est d’avoir assuré la promotion si tôt qu’il possède déjà une longueur d’avance sur les autres promus. Or, cette avance est décisive pour finaliser les renforts.
« Regardez ce que Sunderland a accompli la saison dernière : les promus se disputent toujours le même profil de joueurs, et ils ont bouclé leurs deals très tôt. Je pense que Frank va probablement observer cela et se dire : nous devons nous assurer que, dans les deux prochaines semaines, nous négocions, sondons les agents et faisons ce genre de choses pour recruter ces joueurs avant que d’autres équipes, comme Ipswich ou Southampton, n’aient l’occasion de les recruter. »
Comment Lampard offre un avantage à Coventry sur le marché des transferts
Cole a expliqué comment Lampard peut attirer des joueurs qui auraient sinon ignoré d’autres destinations anglaises : « La force de Coventry, c’est certes d’être un promu, certes de n’avoir jamais joué en Premier League, mais surtout d’avoir Frank Lampard comme entraîneur.
« Du coup, si vous êtes un joueur en Europe, vous ne signerez pas pour Everton, Aston Villa, Brighton, Bournemouth ou un club similaire ; vous choisirez Coventry. Frank Lampard attire naturellement les joueurs, car c’est une légende du football mondial. Le club est donc très bien placé. »
Un mercato estival décisif en 2026
Les Sky Blues ont officiellement levé le trophée du championnat après leur victoire face à Wrexham, en clôture d’une journée festive consacrée à leur sacre. Ils concluront la saison samedi, sur la pelouse de Watford.
Joe Cole sera particulièrement attentif à la manière dont Lampard va désormais gérer les opérations, car le recrutement de joueurs possédant à la fois les compétences techniques et la force mentale nécessaires s’avère crucial pour affronter les défis qui attendent Coventry après ce retournement de situation spectaculaire.
La métamorphose du Warley FC est relatée par Specsavers dans sa série YouTube « Best Worst Team ». Regardez Joe Cole dans l’épisode 9 et abonnez-vous à la chaîne YouTube « Best Worst Team » de Specsavers pour suivre le parcours de l’équipe.