Everton, Aston Villa et Brighton expliquent pourquoi ils ne peuvent pas rivaliser avec la « grande star » Frank Lampard sur le marché des transferts, tandis que Coventry finalise son plan d’accès à la Premier League

Ayant autrefois évolué aux côtés de Lampard en club et en sélection, l’ex-meneur de jeu de Coventry, Cole – sorti de sa retraite pour un prêt d’une journée avec le Warley FC, la « meilleure pire équipe » de Specsavers qui a signé une victoire et 18 défaites la saison dernière, encaissant 81 buts – a confié à GOAL sa vision de l’avenir proche : « Il n’y a aucune raison pour que Coventry ne devienne pas le prochain Brighton, Brentford ou Bournemouth. Il pourrait s’inscrire dans ce projet, continuer à progresser et à affiner ses compétences d’entraîneur. Il est encore jeune sur le plan managérial et a encore beaucoup à prouver.

L’avantage dont bénéficie Frank, c’est d’avoir assuré la promotion si tôt qu’il possède déjà une longueur d’avance sur les autres promus. Or, cette avance est décisive pour finaliser les renforts.

« Regardez ce que Sunderland a accompli la saison dernière : les promus se disputent toujours le même profil de joueurs, et ils ont bouclé leurs deals très tôt. Je pense que Frank va probablement observer cela et se dire : nous devons nous assurer que, dans les deux prochaines semaines, nous négocions, sondons les agents et faisons ce genre de choses pour recruter ces joueurs avant que d’autres équipes, comme Ipswich ou Southampton, n’aient l’occasion de les recruter. »