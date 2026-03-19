Everton a reçu des conseils pour conserver son « talent exceptionnel » cet été, alors que Manchester United et Arsenal manifestent leur intérêt pour le joueur et que les Toffees sont mis en garde contre une vente à prix d'or

Interrogé sur le fait de savoir s’il était surpris qu’Everton n’ait rencontré que peu de concurrence pour recruter Ndiaye lors de son retour au football anglais – alors que ses qualités s’étaient d’abord révélées à Sheffield United –, Gray a ajouté : « Eh bien, c’est comme ça que ça se passe. Je veux dire, si on fait son travail de recrutement correctement. Et c'était un cas particulier, parce qu'il faisait un peu parler de lui, oui, dans une équipe qui était vraiment, vraiment en difficulté. Mais personne, je ne sais pas pourquoi, ce qu'ils ont vu et ce qu'ils n'ont pas aimé chez lui. Je ne sais pas, mais ça a joué en faveur d'Everton, donc on ne va pas s'en plaindre. »

Everton a Ndiaye sous contrat jusqu’en 2029, le club n’est donc pas sous pression pour le vendre. S’il devait toutefois se montrer ouvert aux offres, il y a de fortes chances qu’il réalise un bénéfice considérable sur l’ailier né en France.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pourrait générer un transfert quatre fois plus élevé que celui qui l’avait amené à Merseyside, Gray a répondu à propos du prix demandé pour Ndiaye : « Facile, facile, facile, facile. Je vais vous dire ce que vous voulez savoir : c’est un joueur sur le terrain. Je pense que l’argent en banque ne vous fait pas monter au classement. Ça peut vous permettre d’acheter de nouveaux joueurs, mais qu’est-ce que vous perdez ? Vous perdez un très bon joueur qui est un élément extrêmement important de l’équipe.

« Défensivement, d’accord, on peut s’en sortir. Si on vend des défenseurs, je pense toujours qu’on peut faire venir d’autres joueurs capables de défendre et leur apprendre, mais le talent qu’il possède est très difficile à reproduire et à enseigner. C’est tout simplement un footballeur naturel et talentueux, donc essayer de reproduire cela, même avec 60 à 70 millions de livres supplémentaires, va être très difficile. Il faut ensuite encourager quelqu’un d’autre à venir, ce qui n’est jamais facile. »