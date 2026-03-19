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Everton a reçu des conseils pour conserver son « talent exceptionnel » cet été, alors que Manchester United et Arsenal manifestent leur intérêt pour le joueur et que les Toffees sont mis en garde contre une vente à prix d'or
Compétences : ce que Ndiaye apporte à Everton
Everton a recruté Ndiaye pour seulement 17 millions de livres sterling (23 millions de dollars) à l’été 2024. Ce transfert, conclu avec Marseille, s’est révélé être une véritable aubaine. À 26 ans, ce meneur de jeu est devenu un rouage créatif essentiel de la machine de Premier League que David Moyes est en train de mettre en place sur la côte de Merseyside.
Ndiaye a inscrit 11 buts toutes compétitions confondues la saison dernière et compte cinq réalisations, ainsi que trois passes décisives, à son actif pour la saison 2025-2026. Sa capacité à se faufiler entre les défenseurs et à mener le ballon sans effort sur le terrain a été remarquée par les plus grands clubs d'Angleterre et d'Europe.
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Pourquoi Ndiaye est considéré comme un talent exceptionnel
Gray n'est pas surpris de voir les rumeurs de transfert s'intensifier. L'ancienne star des Toffees, s'exprimant en partenariat avec BetSelect.co.uk, a expliqué à GOAL ce qui rend Ndiaye si spécial : « C'est un dribbleur. On en voit peu de nos jours. C'est un joueur qui aime courir avec le ballon, qui aime prendre ses adversaires à partie, il est rapide, talentueux, il a d'excellentes qualités techniques, et il semble avoir une très bonne attitude également. Et c'était une véritable aubaine pour Everton de le recruter pour le prix qu'ils ont payé.
« Et, oui, il s’en est brillamment sorti, attirant beaucoup d’attention, et ce sera un défi de taille pour Everton également. Si Everton parvenait à se qualifier pour une compétition européenne, quelle qu’en soit la forme, cela contribuerait grandement à le faire rester là-bas. Mais Moyes est très persuasif, et j’apprécie David. C’est un bon entraîneur. Je le connais bien, évidemment, et je pense qu’il serait prêt à tout pour le garder, car c’est un talent unique en son genre.
« Sa façon de jouer, le fait qu’il suffit de lui passer le ballon pour qu’il s’en aille tranquillement pendant une trentaine de secondes, et que l’on puisse souffler un peu pendant qu’il dribble trois ou quatre joueurs. C’est ce genre de joueur. David fera donc tout son possible pour le garder. »
Prix : quelle serait la valeur de Ndiaye en 2026 ?
Interrogé sur le fait de savoir s’il était surpris qu’Everton n’ait rencontré que peu de concurrence pour recruter Ndiaye lors de son retour au football anglais – alors que ses qualités s’étaient d’abord révélées à Sheffield United –, Gray a ajouté : « Eh bien, c’est comme ça que ça se passe. Je veux dire, si on fait son travail de recrutement correctement. Et c'était un cas particulier, parce qu'il faisait un peu parler de lui, oui, dans une équipe qui était vraiment, vraiment en difficulté. Mais personne, je ne sais pas pourquoi, ce qu'ils ont vu et ce qu'ils n'ont pas aimé chez lui. Je ne sais pas, mais ça a joué en faveur d'Everton, donc on ne va pas s'en plaindre. »
Everton a Ndiaye sous contrat jusqu’en 2029, le club n’est donc pas sous pression pour le vendre. S’il devait toutefois se montrer ouvert aux offres, il y a de fortes chances qu’il réalise un bénéfice considérable sur l’ailier né en France.
Lorsqu’on lui a demandé s’il pourrait générer un transfert quatre fois plus élevé que celui qui l’avait amené à Merseyside, Gray a répondu à propos du prix demandé pour Ndiaye : « Facile, facile, facile, facile. Je vais vous dire ce que vous voulez savoir : c’est un joueur sur le terrain. Je pense que l’argent en banque ne vous fait pas monter au classement. Ça peut vous permettre d’acheter de nouveaux joueurs, mais qu’est-ce que vous perdez ? Vous perdez un très bon joueur qui est un élément extrêmement important de l’équipe.
« Défensivement, d’accord, on peut s’en sortir. Si on vend des défenseurs, je pense toujours qu’on peut faire venir d’autres joueurs capables de défendre et leur apprendre, mais le talent qu’il possède est très difficile à reproduire et à enseigner. C’est tout simplement un footballeur naturel et talentueux, donc essayer de reproduire cela, même avec 60 à 70 millions de livres supplémentaires, va être très difficile. Il faut ensuite encourager quelqu’un d’autre à venir, ce qui n’est jamais facile. »
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En route vers l'Europe : Everton vise une place parmi les sept premiers
Everton n'ignore pas les regards admiratifs qui continuent de se poser sur Ndiaye. Gray a raison de penser qu'une qualification européenne contribuerait à l'effort collectif pour retenir les joueurs vedettes au Hill Dickinson Stadium, alors que les hommes de Moyes occupent la huitième place du classement de la Premier League – et sont donc bien placés pour décrocher une place européenne – à huit journées de la fin du championnat.
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