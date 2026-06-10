L’actualité du jour en Angleterre : Everton a été condamné à verser 35 millions de livres sterling à Burnley à titre de dommages-intérêts et d’intérêts, suite à une violation des règles financières par le club de Liverpool. Burnley percevra ainsi 26 millions de livres sterling de dommages-intérêts, auxquels s’ajoutent 9,1 millions de livres sterling d’intérêts.
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Everton a été condamné à verser une amende de 35 millions de livres sterling à Burnley pour avoir enfreint les règles financières. Prochaine étape : le dossier de Manchester City
COMMUNIQUÉ OFFICIEL DE L'EVERTON
L'Everton Football Club dit avoir été « surpris et indigné » par la décision d'une commission disciplinaire indépendante de la Premier League, qui a ordonné le versement d'une indemnité au Burnley Football Club après la violation des règles du PSR par Everton en juin 2022.
Le club a immédiatement fait appel, estimant que la décision est entachée d’erreurs tant juridiques que factuelles.
Le club conteste notamment la conclusion liant sa propre infraction à la relégation du Burnley Football Club en mai 2022, alors qu’Everton a déjà subi une sanction sportive significative pour cette même violation des règles de profit et de viabilité.
Selon le club, cette jurisprudence, potentiellement applicable à tout moment de l’exercice financier, crée un précédent dangereux pour l’ensemble du football anglais.
Le club est convaincu que les preuves irréfutables présentées par ses représentants légaux l’emporteront en appel.
Le club est convaincu de sa conformité aux règles PSR et a obtenu de la Premier League la confirmation que cette décision ne devrait pas entraîner de nouvelles sanctions. Les supporters peuvent compter sur la détermination de la direction à mener Everton vers le haut du tableau.
Aucun autre commentaire ne sera fait sur cette affaire jusqu’à l’issue favorable de la procédure d’appel.
Que s’est-il donc passé ?
Burnley réclame des dommages-intérêts après la sanction infligée à Everton pour non-respect des règles de rentabilité et de viabilité (PSR) de la Premier League lors de la saison 2021-2022, exercice au terme duquel Burnley a été relégué.
Le 17 septembre, les audiences préliminaires se sont tenues au Centre international pour le règlement des différends, près de la cathédrale Saint-Paul à Londres, dans une affaire lancée plus de quatre ans auparavant.
Selon The Athletic, le club aurait soutenu qu’il aurait évité la relégation si une pénalité sportive avait été appliquée dès 2021-2022. Les Toffees avaient conclu l’exercice avec quatre points d’avance sur les Clarets, suffisants pour assurer leur maintien, avant de voir finalement une pénalité de six points leur être infligée lors de la saison 2023-2024.
La descente en Championship a entraîné une baisse significative des revenus liés à la diffusion des matchs et aux partenariats commerciaux. Les comptes du club montrent ainsi une chute des revenus télévisés, passés de 104,9 à 47,8 millions de livres entre 2021-22 et 2022-23. Burnley réclame donc environ 60 millions de livres au titre du manque à gagner.
Après avoir contesté l’infraction, Everton a reconnu avoir dépassé le plafond de dépenses de 19,5 millions de livres sterling. En novembre 2023, le club a écopé d’une pénalité de 10 points, finalement réduite à six. Everton avait déjà réglé à l’amiable un contentieux avec Leeds United, qui l’avait devancé d’une place au classement lors de la saison 2021-22.
Place désormais sous le signe de Manchester City.
On peut établir un parallèle avec l’action en justice intentée par Sheffield United contre West Ham après que Carlos Tevez eut aidé le club londonien à éviter la relégation de la Premier League lors de la saison 2006-2007. Il s’est avéré par la suite que Tevez aurait dû être déclaré inéligible et, à la suite d’un accord, Sheffield United a reçu 20 millions de livres sterling à titre de dédommagement.
L’affaire mérite d’être suivie de près, 115 chefs d’accusation ayant été retenus par la Premier League contre Manchester City. Le club skyblue nie toute responsabilité, mais plusieurs formations pourraient s’unir pour réclamer des dommages et intérêts pour préjudice sportif, un précédent juridique existant.