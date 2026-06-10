Everton a été condamné à verser une amende de 35 millions de livres sterling à Burnley pour avoir enfreint les règles financières. Prochaine étape : le dossier de Manchester City

L'Everton Football Club dit avoir été « surpris et indigné » par la décision d'une commission disciplinaire indépendante de la Premier League, qui a ordonné le versement d'une indemnité au Burnley Football Club après la violation des règles du PSR par Everton en juin 2022.

Le club a immédiatement fait appel, estimant que la décision est entachée d’erreurs tant juridiques que factuelles.

Le club conteste notamment la conclusion liant sa propre infraction à la relégation du Burnley Football Club en mai 2022, alors qu’Everton a déjà subi une sanction sportive significative pour cette même violation des règles de profit et de viabilité.

Selon le club, cette jurisprudence, potentiellement applicable à tout moment de l’exercice financier, crée un précédent dangereux pour l’ensemble du football anglais.

Le club est convaincu que les preuves irréfutables présentées par ses représentants légaux l’emporteront en appel.

Le club est convaincu de sa conformité aux règles PSR et a obtenu de la Premier League la confirmation que cette décision ne devrait pas entraîner de nouvelles sanctions. Les supporters peuvent compter sur la détermination de la direction à mener Everton vers le haut du tableau.

Aucun autre commentaire ne sera fait sur cette affaire jusqu’à l’issue favorable de la procédure d’appel.