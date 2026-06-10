Ce jugement établit un précédent retentissant susceptible de secouer les conseils d’administration des autres clubs de Premier League. Jusqu’ici, les infractions financières se traduisaient surtout par des sanctions sportives, comme des retraits de points ou des amendes au profit de la ligue. Dorénavant, ce ruling autorise chaque club à réclamer des dommages et intérêts directs en cas de « perte » de classement ou de maintien.

Plusieurs autres formations, dont Leeds United, Leicester City, Nottingham Forest et Southampton, avaient déjà envisagé d’intenter une action similaire contre les Toffees avant de renoncer. La réussite de Burnley pourrait toutefois les inciter à revoir leur position en cas de futures violations des règles de fair-play financier.

Everton a immédiatement réagi, qualifiant la décision de « dangereuse » dans un communiqué publié mercredi après-midi : « L’Everton Football Club est surpris et indigné par la décision de la Commission disciplinaire indépendante de la Premier League. »

Le communiqué ajoute que le club « ne reconnaît pas les conclusions du panel selon lesquelles la relégation de Burnley de la Premier League en mai 2022 aurait été causée par un avantage sportif obtenu par Everton... Cette décision crée un précédent dangereux et inapplicable pour le football anglais, étant donné qu’elle repose sur le principe qu’un club peut enfreindre les règles financières à tout moment d’un exercice financier.

« Everton estime que la décision du panel dénature les preuves claires présentées par ses représentants légaux et qu’un appel aboutira », conclut le communiqué.