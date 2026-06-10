Getty Images
Traduit par
Everton a été condamné à verser 40 millions de livres sterling à Burnley à titre d’indemnité, après avoir perdu le litige concernant le PSR. Les Toffees estiment que cette décision de justice sans précédent est « dangereuse et inapplicable »
Le club de Burnley remporte une victoire juridique majeure.
Everton a été condamné à payer une amende record d’environ 40 millions de livres sterling pour avoir enfreint les règles de conformité financière de la Premier League, à l’issue d’un litige intenté par Burnley. Cette décision sans précédent prévoit le versement d’une indemnité et des intérêts aux Clarets, suite à un procès tenu à l’automne dernier.
Le litige trouve son origine dans la violation par Everton des règles de solvabilité (PSR) au cours de la saison 2021-2022, l’année même où Burnley a été relégué en Championship. Alors que le club de Merseyside risquait initialement une déduction de 10 points – réduite par la suite à six en appel –, Burnley a fait valoir que le moment choisi pour ces sanctions sportives avait directement contribué à son départ de l’élite.
- Getty Images Sport
Le précédent juridique de la « perte d’une chance »
Selon des experts juridiques, la plainte de Burnley a réussi grâce au principe de la « perte d’une chance ». L’argument est simple : si Everton avait été sanctionné de points pendant la saison 2021-2022, et non de façon rétroactive, c’est ce club qui aurait été relégué à la place de Burnley. La perte de statut en Premier League a provoqué un effondrement des recettes pour le club du Lancashire, défendu par le cabinet King & Spalding tout au long de la procédure.
Si certains rapports évoquaient une demande initiale supérieure à 50 millions de livres sterling, les 40 millions accordés représentent tout de même un coup financier douloureux pour Everton. Les Toffees, défendus par Pinsent Masons, ont déjà annoncé leur intention d’interjeter appel, et une audience pourrait être fixée avant la fin de l’année civile pour contester le jugement.
Enjeux majeurs pour la Premier League
Ce jugement établit un précédent retentissant susceptible de secouer les conseils d’administration des autres clubs de Premier League. Jusqu’ici, les infractions financières se traduisaient surtout par des sanctions sportives, comme des retraits de points ou des amendes au profit de la ligue. Dorénavant, ce ruling autorise chaque club à réclamer des dommages et intérêts directs en cas de « perte » de classement ou de maintien.
Plusieurs autres formations, dont Leeds United, Leicester City, Nottingham Forest et Southampton, avaient déjà envisagé d’intenter une action similaire contre les Toffees avant de renoncer. La réussite de Burnley pourrait toutefois les inciter à revoir leur position en cas de futures violations des règles de fair-play financier.
Everton a immédiatement réagi, qualifiant la décision de « dangereuse » dans un communiqué publié mercredi après-midi : « L’Everton Football Club est surpris et indigné par la décision de la Commission disciplinaire indépendante de la Premier League. »
Le communiqué ajoute que le club « ne reconnaît pas les conclusions du panel selon lesquelles la relégation de Burnley de la Premier League en mai 2022 aurait été causée par un avantage sportif obtenu par Everton... Cette décision crée un précédent dangereux et inapplicable pour le football anglais, étant donné qu’elle repose sur le principe qu’un club peut enfreindre les règles financières à tout moment d’un exercice financier.
« Everton estime que la décision du panel dénature les preuves claires présentées par ses représentants légaux et qu’un appel aboutira », conclut le communiqué.
- Getty Images Sport
Manchester City suit la situation avec intérêt.
La conséquence la plus importante de cette décision concerne sans doute l'affaire en cours contre Manchester City. Le club fait actuellement l'objet de 115 chefs d'accusation pour des violations présumées des règles financières de la Premier League. Les rivaux de la division surveillent de près ce dossier d'indemnisation et préparent déjà leurs propres équipes juridiques.
Si le club est reconnu coupable, le « précédent Burnley » pourrait déclencher une vague de demandes d’indemnisation de plusieurs millions de livres à travers tout le championnat. Pour l’instant, Everton reste le premier club à se voir infliger une sanction financière aussi sévère, versée directement à un rival, marquant ainsi le début d’une nouvelle ère, celle des litiges, au sein de l’élite du football anglais.