Cette situation a aussi offert à Thomas Tuchel l’occasion de faire tourner son effectif. Rappelons que ce groupe, sélectionné pour coller à un style de jeu précis, était controversé, certains cadors comme Phil Foden, Cole Palmer et Trent Alexander-Arnold ayant été laissés à la maison.

Les joueurs sélectionnés pour le tournoi nord-américain ont livré des performances en demi-teinte. Si l’Angleterre a atteint les demi-finales de la Coupe du monde, la qualité de son jeu fait encore débat.

Certains joueurs ont toutefois brillé : Jude Bellingham a été l’un des meilleurs éléments du tournoi, Declan Rice et Elliot Anderson ont connu leurs moments de gloire, et Harry Kane a même été en lice pour le Soulier d’or. Entre ces pointes d’excellence et la moyenne générale, le niveau a souvent été inégal.

Dans ce contexte, GOAL a noté et classé l’ensemble des joueurs anglais ayant pris part à cette Coupe du monde.