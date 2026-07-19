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England player ratings WCGetty
Thomas Hindle

Traduit par

Évaluation de tous les joueurs anglais de la Coupe du monde 2026 : Jude Bellingham mène la danse alors que les Three Lions rentrent chez eux après avoir terminé troisièmes

Opinion
Angleterre
Coupe du monde
J. Bellingham
H. Kane
D. Rice
A. Gordon
E. Anderson

L'Angleterre a tout de même réussi à redorer quelque peu son blason dans cette Coupe du monde. Sa victoire très spectaculaire 6-4 face à la France samedi, lors du match pour la troisième place, n'a certes pas effacé son effondrement en demi-finale contre l'Argentine trois jours plus tôt, mais elle lui a au moins permis de sauver un peu la face.

Cette situation a aussi offert à Thomas Tuchel l’occasion de faire tourner son effectif. Rappelons que ce groupe, sélectionné pour coller à un style de jeu précis, était controversé, certains cadors comme Phil Foden, Cole Palmer et Trent Alexander-Arnold ayant été laissés à la maison.

Les joueurs sélectionnés pour le tournoi nord-américain ont livré des performances en demi-teinte. Si l’Angleterre a atteint les demi-finales de la Coupe du monde, la qualité de son jeu fait encore débat.

Certains joueurs ont toutefois brillé : Jude Bellingham a été l’un des meilleurs éléments du tournoi, Declan Rice et Elliot Anderson ont connu leurs moments de gloire, et Harry Kane a même été en lice pour le Soulier d’or. Entre ces pointes d’excellence et la moyenne générale, le niveau a souvent été inégal.

Dans ce contexte, GOAL a noté et classé l’ensemble des joueurs anglais ayant pris part à cette Coupe du monde.

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    26Kobbie Mainoo (non disponible)

    Combien de matchs Mainoo a-t-il manqués pour ne même pas obtenir quelques minutes de jeu en tant que remplaçant ? Le milieu de terrain de Manchester United n'a pas foulé la pelouse une seule fois cet été, une blessure au dos contractée la veille du match contre la France l'ayant même empêché de disputer la petite finale.

    • Publicité
  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    25James Trafford (non communiqué)

    Trafford n'a pas disputé la moindre minute au poste de troisième gardien. Son tour viendra, d'autant plus que Jordan Pickford n'est plus tout jeune. Considérez cette situation comme une expérience enrichissante.

  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    24Trevoh Chalobah (non communiqué)

    Convoqué à la veille du tournoi après la blessure de Tino Livramento, Chalobah n’a effectué qu’une seule apparition : il est entré en jeu dans le temps additionnel face à la France, où il a semblé un peu hésitant pour ses débuts dans la compétition.

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  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    23Jordan Henderson (non disponible)

    Entré en jeu six minutes face au Panama, Jordan Henderson est devenu le premier international anglais à prendre part à sept grands tournois. Au stade Azteca, il a toutefois écopé d’un carton jaune et s’est cassé le bras, alors qu’il n’avait pas été aligné contre le Mexique. Il est ensuite resté avec le groupe pour préserver la cohésion d’équipe.

  • QuansahGetty

    22Jarell Quansah (3/10)

    Il avait livré une prestation honorable avant de se blesser face au Panama, a failli coûter cher à son équipe en se faisant expulser contre le Mexique, puis s'est fait littéralement écraser par Kylian Mbappé face à la France. Une Coupe du monde à oublier, donc, pour Quansah, qui a été quelque peu laissé pour compte en étant appelé à occuper le poste d'arrière droit.

  • Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    21Ollie Watkins (4/10)

    Après ses exploits en demi-finale de l’Euro 2024, Watkins aurait sans doute aimé jouer plus que les 51 minutes qu’il a disputées en deux entrées en jeu contre le Panama et la France. Il s’est d’ailleurs montré à son avantage lors de ce dernier match.

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    20Ivan Toney (4/10)

    Convoqué principalement pour sa spécialité des tirs au but, Toney ne devait entrer en jeu que dans les moments critiques. Ce scénario s’est confirmé : l’attaquant d’Al-Ahli a fait son apparition en fin de match contre l’Argentine, sans succès, puis a été aligné d’entrée face à la France.

  • France v England: Bronze Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    19Dean Henderson (5/10)

    Henderson a vécu une sortie difficile, encaissant quatre buts lors de son unique match en Coupe du monde ; pourtant, il n'a pratiquement rien pu faire face aux frappes françaises. Il a tout de même réalisé quelques arrêts de qualité.

  • Marcus Rashford England 2026Getty

    18Marcus Rashford (5/10)

    Tuchel a salué la « détermination » de Rashford devant le but après son superbe quatrième but contre la Croatie en match d’ouverture, mais l’attaquant n’a pas maintenu ce niveau par la suite. Titulaire contre le Panama et la RD Congo, Rashford a cédé sa place à l’heure de jeu face à ces derniers et n’est revenu sur la pelouse qu’en temps additionnel contre l’Argentine. Il a conclu son tournoi par une passe décisive contre la France.

  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    17Noni Madueke (5/10)

    Probablement sélectionné pour assurer la relève de Bukayo Saka sur le côté droit, Madueke a finalement été titularisé à quatre reprises en raison des problèmes physiques rencontrés par ses coéquipiers d'Arsenal. Il a réalisé un excellent début de match contre la Croatie, mais a eu du mal à reproduire ce niveau de performance pendant le reste du tournoi. On ne l'a plus revu après son remplacement à la mi-temps contre la Norvège.

  • England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    16Eberechi Eze (5/10)

    Eze est entré en jeu à quatre reprises avant d’être titularisé en petite finale, match au cours duquel il a délivré une passe décisive. Il a brillé par intermittence tout au long de la compétition, mais n’a pas été aussi influent dans le dernier tiers que Tuchel l’aurait souhaité.

  • 부카요 사카 (Bukayo Saka)Getty Images

    15Bukayo Saka (6/10)

    Blessé à l’approche du tournoi, Saka a été préservé jusqu’à la petite finale, où il a inscrit un hat-trick pour dominer la France. Il avait déjà délivré une passe décisive pour l’ouverture du score contre le Mexique et avait brillé face à la Norvège, mais cet été est globalement resté en deçà de son potentiel pour l’ailier d’Arsenal.

  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    14John Stones (6/10)

    Stones a connu un départ laborieux face à la Croatie, mais il a progressivement retrouvé son niveau au fil de la compétition et a finalement recouvré sa place dans le onze de départ. Une progression prévisible pour un joueur privé de temps de jeu régulier depuis près de dix-huit mois. Âgé de 32 ans, il s’agit peut-être de son dernier tournoi.

  • Ezri KonsaGetty

    13Ezri Konsa (6/10)

    Konsa a parfois été excellent, notamment lorsqu’il a été repositionné arrière droit. Toutefois, ses erreurs de marquage ont coûté cher à l’Angleterre contre l’Argentine, et il a échappé à un penalty après une faute grossière sur le Ghana. Il a néanmoins inscrit un but en Coupe du monde face à la France.

  • Reece James England 2026Getty Images

    12Reece James (6/10)

    Il a convaincu lorsqu’il était à son meilleur niveau et a même livré quelques performances solides en tant que milieu de terrain central. Cependant, une blessure aux ischio-jambiers, aussi prévisible qu’handicapante, l’a tenu éloigné des terrains pendant plusieurs matchs, ternit sa saison. Il possède assurément le niveau pour s’imposer comme le titulaire incontesté du poste d’arrière droit de l’équipe d’Angleterre, mais la question de la résistance de ses jambes reste entière.

  • Dan Burn England 2026Getty

    11Dan Burn obtient la note de 6/10.

    Burn a-t-il le niveau pour s’imposer comme titulaire en équipe d’Angleterre ? Pas vraiment. Toutefois, l’utiliser comme une machine à gagner les duels aériens s’est révélé à la fois spectaculaire et redoutablement efficace contre le Mexique et la Norvège. Ces confrontations resteront dans les mémoires, mais l’expérience devrait en rester là.

  • Nico O'ReillyGetty

    10Nico O'Reilly (6/10)

    Il est indéniable que O’Reilly possède un immense talent, mais, dans les phases défensives cruciales, il a trop souvent laissé de l’espace derrière lui, ce qui explique sans doute sa place sur le banc lors de la demi-finale face à l’Argentine. Malchanceux, il n’a pas réussi à marquer, malgré plusieurs frappes repoussées par les montants, et a tout de même exhibé ses qualités offensives.

  • Jordan PickfordGetty

    9Jordan Pickford (6/10)

    Les exploits de Pickford à l’Azteca resteront gravés dans les mémoires, tout comme ses arrêts décisifs face à la Norvège, même si ceux-ci sont intervenus après qu’il eut été battu par un centre-tir qui n’aurait jamais dû finir au fond des filets. Reste qu’il a connu, c’est certain, des moments où il aurait pu faire mieux — notamment sur l’égalisation de l’Argentine en demi-finale.

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    8Morgan Rogers (6/10)

    Avant le tournoi, Tuchel avait envisagé de titulariser Rogers au détriment de Bellingham. Ce scénario n’a pas se concrétisé, mais l’entraîneur lui a quand même trouvé un rôle. Rogers a brillé comme numéro 8 en sortant du banc contre la Norvège, a délivré une passe décisive comme ailier droit face à l’Argentine et a livré une solide prestation lors du match pour la troisième place.

  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    7Marc Guehi : 7/10

    Avec le recul, il est surprenant que Guehi n’ait pas été titularisé dès le premier match. Il est, de loin, le meilleur défenseur central de l’équipe d’Angleterre. Même s’il n’a pas encore atteint ici son meilleur niveau, il a fait assez pour conserver sa place dans l’équipe à l’avenir. Évoluer à un niveau supérieur avec Manchester City devrait lui permettre de progresser davantage.

  • Elliot AndersonGetty

    6Elliot Anderson (7/10)

    Anderson a mis du temps à trouver son meilleur niveau lors de ce tournoi, mais il s'est montré à la hauteur dans les moments décisifs, et tout porte à croire que le trio Rice-Anderson-Bellingham fonctionnera très bien au moins jusqu'en 2030.

  • Declan Rice England 2026 World CupGetty

    5Declan Rice (7/10)

    Rice est un milieu de terrain récupérateur très talentueux. Quand il a de l’espace pour se projeter, il atteint un niveau d’élite. Ses passes manquent toutefois de audace, et l’Angleterre avait besoin d’un joueur capable de prendre plus de risques dans le dernier tiers. Son but splendide et sa passe décisive caractéristique contre la France ont confirmé son niveau — et l’Angleterre a nettement souffert lors des matchs où des blessures ou des problèmes de santé l’ont freiné.

  • Harry KaneGetty Images

    4Harry Kane (7/10)

    Kane semblait un candidat crédible au Soulier d'or en début de tournoi et a sorti l'Angleterre d'un mauvais pas face à la RD Congo en seizièmes de finale. Cependant, ses limites athlétiques ont été cruellement exposées contre l'Argentine. Six buts, c'est un bilan correct, mais les mêmes interrogations subsistent à l'approche de l'Euro 2028.

  • Djed SpenceGetty Images

    3Djed Spence (8/10)

    Choix surprenant, Spence s'est montré très impressionnant lorsqu'il a été appelé à entrer en jeu, et a sans doute été le meilleur joueur anglais face à la France et à l'Argentine, après avoir livré de belles prestations contre le Mexique et la Norvège. Ce tacle contre l'Argentine restera dans les annales, quel que soit le résultat. Il mérite toutes nos félicitations, ainsi qu'une chance de s'imposer comme titulaire régulier avant l'Euro.

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    2Anthony Gordon : 8/10

    Gordon a entamé le tournoi comme ailier gauche titulaire avant de céder son poste à Rashford contre le Panama et la République démocratique du Congo. Deux passes décisives en tant que remplaçant face à cette dernière lui ont toutefois permis de retrouver le onze de départ. Il a ensuite été le meilleur joueur anglais pendant de longues périodes contre le Mexique, a délivré une nouvelle passe décisive contre la Norvège et a été impressionnant pendant une heure contre l’Argentine, inscrivant au passage son premier but du tournoi. Coureur infatigable et joueur intelligent dans le dernier tiers, il a parfaitement démontré pourquoi Barcelone avait dépensé une somme colossale pour s’attacher ses services.

  • Jude BellinghamGetty Images

    1Jude Bellingham (10/10)

    Les débats sur sa place de titulaire paraissent désormais bien futiles. Bellingham a été, et de loin, le meilleur joueur anglais du tournoi ; il aurait même été en lice pour le Ballon d’or si les Three Lions s’étaient qualifiés pour la finale, grâce à ses sept réalisations, dont deux doublés décisifs contre le Mexique et la Norvège en phase à élimination directe. À seulement 23 ans, l’Angleterre peut donc s’appuyer sur l’un des meilleurs milieux de terrain du monde.