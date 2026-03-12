Europa League, résultats et tableau des huitièmes de finale : Aston Villa et Porto confirment leur statut de favoris. Nottingham Forest éliminé

Le Porto de Farioli s'envole avec une victoire 2-1 sur le terrain de Stuttgart grâce aux buts de Moffi et Mora qui ont pris le dessus sur celui d'Undav. L'autre favori numéro un pour la victoire finale, Aston Villa, s'en sort également bien grâce à Watkins qui remporte la victoire à domicile contre Lille (c'est de cette confrontation que sortira le rival de l'équipe italienne qui passera le tour). Surprise, lePanathinaikos et le Real Betis se séparent sur un score de 1-0, les Grecs, bien que réduits à dix, battant les Espagnols, eux aussi en infériorité numérique, grâce à Taborda.

Lyon, avec Fonseca et Endrick, fait match nul à domicile contre le Celta Vigo (1-1), tandis que Nottingham Forest subit une lourde défaite à domicile contre Midtjylland. Ferencvaros (2-0 contre Braga) et Genk (1-0 contre Fribourg) s'en sortent bien. Dans une semaine, les matchs retour auront lieu sur les terrains inversés.