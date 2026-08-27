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« Étrange » : pourquoi Emi Martinez est-il désespéré de quitter Aston Villa ? Steve Bruce réagit aux rumeurs de transfert alors que le gardien vainqueur de la Coupe du monde est lié à Chelsea
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Martinez, vainqueur de la Coupe du monde, avait été lié à Manchester United en 2025
Martinez semblait avoir fait ses adieux à Villa Park lorsque la campagne 2024-2025 a pris fin. À ce moment-là, l’énigmatique Sud-Américain était fortement annoncé vers Manchester United. Aucun accord n’a été conclu malgré la volonté affichée par toutes les parties.
Contraint de rester sur place, il a fini par savourer un sacre en Ligue Europa en 2026. Une autre finale de Coupe du monde a ensuite été disputée aux côtés de Lionel Messi et compagnie lorsque l’épreuve phare de la FIFA s’est rendue en Amérique du Nord.
Pourquoi Martinez pousse-t-il pour quitter Aston Villa ?
Villa a contribué à faire de Martinez ce qu’il est aujourd’hui, un double lauréat du prix The Best FIFA du gardien masculin, mais il semble déterminé à changer d’air. Interrogé sur cette position quelque peu surprenante, l’ancien entraîneur de Villa, Bruce, s’est exprimé avec l’aimable concours de Free Bets, le site des meilleurs sites de paris au Royaume-Uni, et a déclaré à GOAL : « Oui, c’est étrange. Il semble toujours vouloir pousser, et partir pour qui ? Qui sait ?
« Je pense qu’il va définitivement se passer quelque chose à ce sujet. Cela lui a offert une énorme vitrine. Je me souviens que mon responsable du recrutement de l’époque, quand j’étais à Hull, Stan Ternent, m’en avait parlé lorsqu’il était à Arsenal, en me disant si nous pouvions aller le chercher, et c’était assez largement hors de notre portée financière à l’époque. Mais mon attention avait été attirée sur lui il y a de nombreuses années.
« Il a été à Arsenal, il a été magnifique, mais on dirait que son temps y est écoulé pour une raison ou une autre, que ce soit pour des raisons personnelles ou parce qu’il veut un nouveau défi. On dirait, même vu de loin, que son temps à Aston Villa est terminé. »
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Martinez semble vouloir un nouveau départ et un nouveau défi
L’ancien milieu de terrain de Villa Ray Houghton a récemment déclaré à GOAL, lorsqu’il a été interrogé sur les velléités de départ récurrentes de Martinez : « Je ne remets jamais vraiment en question les joueurs qui viennent de l’étranger, parce qu’ils ont des mentalités différentes.
« C’est comme les Brésiliens. Ils veulent gagner autant d’argent que possible. Ils veulent prendre soin de leurs familles, puis ils veulent aller profiter de la vie. Je n’y vois rien de mal.
« Ils ont leurs priorités exactement comme ils le souhaitent, et qui sommes-nous pour les juger autrement ? C’est comme ça que je les vois. Ils viennent ici, repartent pendant plusieurs années, jouent dans différents pays, gagnent beaucoup d’argent, puis vont s’occuper des leurs au pays avant de profiter de la vie.
« Je ne sais pas pourquoi Emi veut partir. Il a été un joueur capital, un personnage capital pour Aston Villa. Il a été absolument brillant. J’imagine qu’il n’est pas du goût de tout le monde, avec certains de ses agissements, mais moi je l’aime bien.
« C’est un gagnant. J’aime les gagnants. J’aime les gens qui essaient de gagner, mais on dirait qu’il y a un agenda derrière tout ça. Je ne sais pas. Je pense que les seules personnes qui le savent, c’est lui, son agent et évidemment le club. »
Chelsea doit-il recruter Martinez pour remplacer avantageusement Sanchez ?
Martinez a été convoité à un moment par la Juventus, cador de Serie A, mais figure désormais sur les radars du recrutement de Chelsea, dans une opération qui lui permettrait de rester en Premier League. Chelsea voit de sérieuses interrogations émerger à Stamford Bridge au sujet du gardien espagnol Robert Sanchez.
Bruce a ajouté, lorsqu'il a été interrogé sur la possibilité de voir Martinez rejoindre l'ouest de Londres : « Malheureusement, Sanchez n'a pas connu le meilleur des débuts et, quand on est gardien, c'est un poste où cela ne pardonne pas. On ne peut pas faire d'erreurs, malheureusement, à ce poste, sinon on est puni. Espérons donc qu'il puisse renverser la situation.
« C'est un très, très bon gardien, le gamin, et il a connu un début décevant, mais il reste un gardien exceptionnel, et c'est à Chelsea de décider s'ils veulent le remplacer ou non. »
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Mercato : la clôture du marché d’été est fixée au 1er septembre
Sanchez s’est montré loin d’être convaincant lorsque Chelsea a lancé sa campagne 2026-2027 par une victoire 3-2 dans le derby contre son voisin Fulham. Les Blues ont encore du temps devant eux lorsqu’il s’agit de faire venir des renforts.
Le mercato estival restera ouvert jusqu’au 1er septembre, et il y a de fortes chances que Martinez, qui n’a pas participé à la décevante défaite 4-0 de Villa à Brighton, change de club avant une nouvelle date limite.
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