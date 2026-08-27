« Étrange » : pourquoi Emi Martinez est-il désespéré de quitter Aston Villa ? Steve Bruce réagit aux rumeurs de transfert alors que le gardien vainqueur de la Coupe du monde est lié à Chelsea

Villa a contribué à faire de Martinez ce qu’il est aujourd’hui, un double lauréat du prix The Best FIFA du gardien masculin, mais il semble déterminé à changer d’air. Interrogé sur cette position quelque peu surprenante, l’ancien entraîneur de Villa, Bruce, s’est exprimé avec l’aimable concours de Free Bets, le site des meilleurs sites de paris au Royaume-Uni, et a déclaré à GOAL : « Oui, c’est étrange. Il semble toujours vouloir pousser, et partir pour qui ? Qui sait ?

« Je pense qu’il va définitivement se passer quelque chose à ce sujet. Cela lui a offert une énorme vitrine. Je me souviens que mon responsable du recrutement de l’époque, quand j’étais à Hull, Stan Ternent, m’en avait parlé lorsqu’il était à Arsenal, en me disant si nous pouvions aller le chercher, et c’était assez largement hors de notre portée financière à l’époque. Mais mon attention avait été attirée sur lui il y a de nombreuses années.

« Il a été à Arsenal, il a été magnifique, mais on dirait que son temps y est écoulé pour une raison ou une autre, que ce soit pour des raisons personnelles ou parce qu’il veut un nouveau défi. On dirait, même vu de loin, que son temps à Aston Villa est terminé. »