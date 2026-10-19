AFP
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Ethan Nwaneri se voit brandir un carton rouge à tort après seulement 18 SECONDES : un après-midi cauchemardesque pour le joueur prêté par Arsenal au Borussia Dortmund face à l’Union Berlin
Une étrange confusion autour d’un carton épargne Nwaneri
Après seulement 18 secondes de jeu dans cette rencontre de Bundesliga, l’Anglais de 19 ans s’est lancé à grande vitesse dans un tacle glissé sur le défenseur de l’Union Berlin Tom Rothe. L’arbitre Schlager a aussitôt sorti un carton rouge, laissant le jeune joueur stupéfait face à cette expulsion immédiate.
Mais l’arbitre s’est vite rendu compte qu’il avait tiré le mauvais carton de sa poche. Schlager a écarté le carton rouge d’un geste de la main gauche avant de brandir le jaune, provoquant un sourire en coin de Niko Kovac, l’entraîneur de Dortmund, sur le bord du terrain.
Malgré ce sursis, le joueur prêté par Arsenal a vécu un après-midi frustrant. Nwaneri n’a pas réussi à peser sur le match et a été remplacé peu après l’heure de jeu, au terme d’une prestation difficile en Allemagne.
- STEINSIEK.CH
Kobel conteste une intervention à la limite de la faute
Interrogé par Sky après le coup de sifflet final, le gardien de Dortmund Gregor Kobel a reconnu avoir d’abord été stupéfait par l’erreur de l’arbitre. « J’ai cru avoir la berlue », a confié le portier suisse à propos de ce moment de confusion.
Kobel a ensuite porté un jugement sans détour sur le tacle imprudent de son jeune coéquipier. Cette intervention, semelle en avant sur la cheville de Rothe, aurait légitimement pu valoir une expulsion si le contact avait eu lieu légèrement plus haut.
« La faute était vraiment à la limite, a ajouté Kobel. Je ne sais pas s’il est nécessaire de se lancer dans une intervention pareille. »
Les dirigeants de Dortmund réclament plus de courage
Au-delà des rebondissements du début de match, ce match nul a mis en lumière des problèmes plus larges pour Dortmund, qui a recruté Nwaneri cet été auprès d’Arsenal, champion de Premier League, après la rupture d’un ligament croisé subie par Giannis Konstantelias lors de la première journée. Malgré ce renfort, le directeur sportif Nils-Ole Book a critiqué le manque de courage collectif de l’équipe face à l’Union.
« Nous sommes déçus. Nous voulions en faire beaucoup plus, a déclaré Book. Pour prendre la défense adverse dans son dos, il faut jouer avec plus de courage sur l’ensemble du terrain. Nous avons commencé à le faire beaucoup trop tard. »
Le dirigeant de Dortmund a souligné l’urgence d’apporter des améliorations tactiques pour que l’équipe puisse exploiter tout son potentiel. « Quand nous jouons avec plus d’audace, nous produisons un très bon football et sommes capables de mettre nos adversaires sous pression », a conclu Book.
- Eibner
Un rachat européen en perspective face à Sabah
Après une courte défaite 1-0 face à Bodo/Glimt en début de semaine et ce match nul en championnat, Dortmund cherche à retrouver son élan. Le club se tourne de nouveau vers la Ligue des champions mardi, avec un match contre le club azerbaïdjanais Sabah.
Nwaneri, qui a disputé sept matches depuis le début de la saison, espère obtenir sa première titularisation en compétition continentale. Une large victoire est essentielle pour l’équipe de Kovac, qui vise son deuxième succès dans la compétition et cherche à atténuer la pression croissante sur son effectif.
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