Après seulement 18 secondes de jeu dans cette rencontre de Bundesliga, l’Anglais de 19 ans s’est lancé à grande vitesse dans un tacle glissé sur le défenseur de l’Union Berlin Tom Rothe. L’arbitre Schlager a aussitôt sorti un carton rouge, laissant le jeune joueur stupéfait face à cette expulsion immédiate.

Mais l’arbitre s’est vite rendu compte qu’il avait tiré le mauvais carton de sa poche. Schlager a écarté le carton rouge d’un geste de la main gauche avant de brandir le jaune, provoquant un sourire en coin de Niko Kovac, l’entraîneur de Dortmund, sur le bord du terrain.

Malgré ce sursis, le joueur prêté par Arsenal a vécu un après-midi frustrant. Nwaneri n’a pas réussi à peser sur le match et a été remplacé peu après l’heure de jeu, au terme d’une prestation difficile en Allemagne.



