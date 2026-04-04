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Ethan Nwaneri, prêté par Arsenal, a lancé un avertissement au coach de Marseille concernant le remplacement de Mason Greenwood, suspendu
Une tâche ardue
Depuis son arrivée en provenance de Manchester United en 2024, Greenwood s'est imposé comme le pilier incontesté de l'attaque marseillaise. Avec 15 buts et quatre passes décisives en 26 matches de Ligue 1, l'Anglais n'est devancé au classement des buteurs que par Joaquin Panichelli, de Strasbourg. Cependant, la suspension et la blessure de Greenwood ont causé un casse-tête tactique à Habib Beye. L'absence de ce prolifique ailier porte un coup dur à la dynamique marseillaise, obligeant l'entraîneur à se tourner vers son jeune banc pour trouver une solution temporaire afin de maintenir le cap sur l'Europe.
- AFP
Beye adresse un avertissement à Nwaneri
Lors de sa conférence de presse d'avant-match, Beye a confirmé que Nwaneri était le candidat favori pour intégrer le onze de départ. Si l'entraîneur marseillais est clairement un admirateur de ce produit du centre de formation d'Arsenal, il n'a pas manqué de rappeler au jeune homme de 19 ans que les exigences physiques du football français constituent un saut de qualité considérable par rapport au niveau des équipes de jeunes. « C'est un grand talent qui doit s'adapter à l'intensité de la Ligue 1 », a déclaré Beye aux journalistes. « Il semble être le remplaçant idéal de Mason, mais nous avons plusieurs joueurs de qualité parmi lesquels choisir. Il doit comprendre qu'il est arrivé dans un club de très, très haut niveau. »
Un investissement coûteux sans aucune garantie
Si Nwaneri incarne l'avenir à court terme sur le terrain, sa situation contractuelle soulève des questions en coulisses. Le meneur de jeu est arrivé cet hiver en prêt simple en provenance d'Arsenal, sans option d'achat, ce qui signifie que Marseille n'a absolument aucun contrôle sur son avenir après la saison en cours. Au-delà de l'aspect contractuel, selon L'Équipe, le coût financier de l'opération est considérable. Le club a accepté de prendre en charge l'intégralité du salaire de Nwaneri, qui s'élève à 300 000 € bruts par mois.
- AFP
La pression monte alors que Marseille traverse une mauvaise passe
L'absence de Greenwood ne pouvait pas tomber plus mal pour Marseille, alors que le grand club français peine depuis peu à trouver une certaine régularité. Une mauvaise passe en Ligue 1 et une élimination décevante des compétitions européennes ont frustré les supporters, ce qui met une pression énorme sur tous les joueurs appelés à intégrer le onze de départ. Nwaneri devrait avoir l'occasion de montrer ses qualités s'il dispute ce match, alors que l'on lui reproche un manque de régularité dans ses performances.