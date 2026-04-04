Ethan Nwaneri, prêté par Arsenal, a lancé un avertissement au coach de Marseille concernant le remplacement de Mason Greenwood, suspendu

Lors de sa conférence de presse d'avant-match, Beye a confirmé que Nwaneri était le candidat favori pour intégrer le onze de départ. Si l'entraîneur marseillais est clairement un admirateur de ce produit du centre de formation d'Arsenal, il n'a pas manqué de rappeler au jeune homme de 19 ans que les exigences physiques du football français constituent un saut de qualité considérable par rapport au niveau des équipes de jeunes. « C'est un grand talent qui doit s'adapter à l'intensité de la Ligue 1 », a déclaré Beye aux journalistes. « Il semble être le remplaçant idéal de Mason, mais nous avons plusieurs joueurs de qualité parmi lesquels choisir. Il doit comprendre qu'il est arrivé dans un club de très, très haut niveau. »