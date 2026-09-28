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Ethan Mbappé écope d’une lourde suspension en Ligue des champions après le cauchemar de son carton rouge avec Lille contre le Betis Séville
L’UEFA rend son verdict sur l’incident du carton rouge
Le jeune frère de la superstar du Real Madrid Kylian Mbappe connaît désormais l’étendue exacte de sa sanction après son expulsion en Ligue des champions. Ethan Mbappe, 19 ans, a reçu un carton rouge direct lors de la défaite 3-2 de Lille face au Real Betis il y a trois semaines, et l’instance dirigeante du football européen a désormais confirmé qu’il purgera une suspension de trois matches.
Selon le rapport disciplinaire publié lundi, le milieu de terrain était poursuivi pour avoir « agressé un autre joueur » après une altercation avec le défenseur du Betis Natan. Les images vidéo ont montré Mbappe frapper son adversaire d’un coup de coude alors que le défenseur brésilien passait derrière lui. Natan aurait adressé des propos au Français avant cette réaction, mais l’examen de la VAR a été concluant, entraînant un carton rouge direct auquel se sont désormais ajoutées de nouvelles sanctions de la commission de discipline de l’UEFA.
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Une stature grandissante malgré un revers continental
Il ne s'agissait que de la troisième apparition de la carrière du joueur de 19 ans en Ligue des champions. Ses deux précédentes sorties dans la compétition avaient toutes deux eu lieu avec Lille lors de la saison 2024-2025, où il avait participé à une large victoire 6-1 contre Feyenoord et à un match nul 1-1 face au Borussia Dortmund.
Malgré ce contretemps, Mbappe s'est imposé comme un élément clé de Lille cette saison. Il a disputé six matches toutes compétitions confondues jusqu'à présent, avec un but et une passe décisive à la clé.
Date de retour fixée pour le choc face au Bayern Munich
Si cette suspension de trois matches couvre l’essentiel du calendrier automnal, l’obligeant à manquer le déplacement à Arsenal, la réception de Galatasaray et le déplacement sur la pelouse de Bodo/Glimt, il y a de la lumière au bout du tunnel. L’UEFA a confirmé que Mbappe sera de nouveau éligible pour jouer en compétition européenne le 25 novembre, lorsque Lille accueillera le poids lourd allemand Bayern Munich au Stade Pierre-Mauroy.
Après la rencontre face au Bayern Munich, Lille aura encore trois matches à disputer dans la phase de ligue de la Ligue des champions. Sa campagne se conclura par un déplacement à Stuttgart, une réception de Slovan Bratislava et un voyage à Rome lors de la dernière journée.
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Accent international au milieu de la suspension nationale
Malgré les turbulences sur la scène nationale et européenne, Mbappe reste une figure centrale de l’équipe de France espoirs. Il est actuellement en sélection alors que les Bleuets poursuivent leur campagne de qualification pour le Championnat d’Europe espoirs 2027, une compétition qui sera coorganisée par l’Albanie et la Serbie.
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