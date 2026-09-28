Le jeune frère de la superstar du Real Madrid Kylian Mbappe connaît désormais l’étendue exacte de sa sanction après son expulsion en Ligue des champions. Ethan Mbappe, 19 ans, a reçu un carton rouge direct lors de la défaite 3-2 de Lille face au Real Betis il y a trois semaines, et l’instance dirigeante du football européen a désormais confirmé qu’il purgera une suspension de trois matches.

Selon le rapport disciplinaire publié lundi, le milieu de terrain était poursuivi pour avoir « agressé un autre joueur » après une altercation avec le défenseur du Betis Natan. Les images vidéo ont montré Mbappe frapper son adversaire d’un coup de coude alors que le défenseur brésilien passait derrière lui. Natan aurait adressé des propos au Français avant cette réaction, mais l’examen de la VAR a été concluant, entraînant un carton rouge direct auquel se sont désormais ajoutées de nouvelles sanctions de la commission de discipline de l’UEFA.