État de forme de Leoni, programme de Liverpool et date de retour sur les terrains. Dans les coulisses de sa convalescence : « Il est en train de devenir une bête. »

Après avoir surmonté ses problèmes physiques, sa seule apparition cette année reste ce match contre Southampton, mais sa première « véritable » saison à Liverpool aura lieu l'année prochaine. Par rapport à son arrivée à Liverpool il y a un an – 35 millions d’euros plus 10 % sur une future cession à Parme –, plusieurs paramètres ont évolué, notamment sur le banc : Iraola a remplacé Slot. L’ancien coach de Bournemouth sait valoriser les jeunes, et, au poste de Leoni, il a déjà fait émerger plusieurs éléments, dont Huijsen lors de son passage en Angleterre. Aujourd’hui, Virgil van Dijk occupe le poste de défenseur central titulaire, tandis qu’un vide demeure à ses côtés après le départ de Konaté. Le successeur devrait être recruté sur le marché des transferts, ce qui repousserait Leoni dans la hiérarchie. Néanmoins, le jeune homme affiche une grande détermination et entend déjà attirer l’attention de l’entraîneur pour grimper les échelons.