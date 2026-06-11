On dit souvent qu’une blessure, surtout chez un jeune joueur, force à mûrir. Giovanni Leoni en a fait l’amère expérience : en moins d’une heure et demie, l’enthousiasme de ses débuts avec Liverpool a tourné au drame sportif. En septembre dernier, le joueur né en 2006 a débuté la rencontre de Carabao Cup contre Southampton et a livré une performance prometteuse jusqu’à la rupture, survenue à la 80^e minute. « Une douleur intense, la plus forte de ma vie », racontera ensuite Leoni.
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État de forme de Leoni, programme de Liverpool et date de retour sur les terrains. Dans les coulisses de sa convalescence : « Il est en train de devenir une bête. »
LE RÉTABLISSEMENT COMPLET
Une saison entière d’un travail acharné pour soigner sa blessure : des sacrifices, une forte détermination à retrouver les terrains, quelques moments de doute et de nouveaux objectifs pour rebondir. Un protocole de rééducation physique et mentale l’a guidé : Leoni a plié sans rompre. Aujourd’hui, il aborde l’étape finale avec une motivation intacte. Après avoir franchi le cap le plus délicat de sa convalescence, il a repris l’entraînement individuel au centre sportif de Kirkby en mars, puis a réintégré progressivement les séances collectives dès avril, avec l’objectif de retrouver la pleine charge durant la préparation estivale. Progressant sans précipitation afin d’éviter toute rechute, il a ensuite enchaîné les étapes sous la supervision du staff médical, impressionné par sa réaction physique. L’ancien coach des Reds, Arne Slot, résumait ainsi sa progression mi-avril : « Il est en train de devenir une bête ».
Leoni s’engage avec Liverpool.
Après avoir surmonté ses problèmes physiques, sa seule apparition cette année reste ce match contre Southampton, mais sa première « véritable » saison à Liverpool aura lieu l'année prochaine. Par rapport à son arrivée à Liverpool il y a un an – 35 millions d’euros plus 10 % sur une future cession à Parme –, plusieurs paramètres ont évolué, notamment sur le banc : Iraola a remplacé Slot. L’ancien coach de Bournemouth sait valoriser les jeunes, et, au poste de Leoni, il a déjà fait émerger plusieurs éléments, dont Huijsen lors de son passage en Angleterre. Aujourd’hui, Virgil van Dijk occupe le poste de défenseur central titulaire, tandis qu’un vide demeure à ses côtés après le départ de Konaté. Le successeur devrait être recruté sur le marché des transferts, ce qui repousserait Leoni dans la hiérarchie. Néanmoins, le jeune homme affiche une grande détermination et entend déjà attirer l’attention de l’entraîneur pour grimper les échelons.