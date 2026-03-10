Était-ce vraiment judicieux ? Pourquoi le FC Bayern risque-t-il des suspensions prolongées pour Joshua Kimmich et Michael Olise ?

Que s'était-il passé ? À la 77e minute, alors que le score était de 6-0 pour le champion allemand, Olise a pris beaucoup de temps pour tirer un corner. Manifestement pour la même raison que Kimmich, qui a provoqué un carton jaune à la 83e minute pour avoir tiré un coup franc trop lentement.

« En soi, c'était inutile. Je cherchais un coéquipier à qui passer le ballon. On ne veut pas jouer sous pression. L'adversaire a laissé un peu d'espace à Tom (Bischof). J'avais l'impression qu'ils le laissaient libre pour mieux le presser ensuite », a déclaré Kimmich à Prime Video à propos de cette situation. « Je pense que si le joueur adverse ne s'était pas précipité sur moi, il ne m'aurait peut-être pas donné de carton jaune. Je voulais alors sortir le ballon, mais c'était trop tard – c'est énervant. »

Les deux joueurs avaient déjà reçu deux cartons jaunes, ils seront donc suspendus pour le match retour sans enjeu sportif de la semaine prochaine. Ce qui semble à première vue tout à fait judicieux a toutefois une histoire qui pourrait causer de plus grands dommages au duo.