Lors de sa victoire écrasante contre l'Atalanta Bergame, le FC Bayern Munich a perdu deux joueurs pour le match retour en l'espace de quelques minutes. Joshua Kimmich et Michael Olise ont manifestement reçu leur troisième carton jaune de manière intentionnelle dans la compétition en cours. Le duo risque-t-il désormais une suspension plus longue qu'un seul match ?
Était-ce vraiment judicieux ? Pourquoi le FC Bayern risque-t-il des suspensions prolongées pour Joshua Kimmich et Michael Olise ?
Que s'était-il passé ? À la 77e minute, alors que le score était de 6-0 pour le champion allemand, Olise a pris beaucoup de temps pour tirer un corner. Manifestement pour la même raison que Kimmich, qui a provoqué un carton jaune à la 83e minute pour avoir tiré un coup franc trop lentement.
« En soi, c'était inutile. Je cherchais un coéquipier à qui passer le ballon. On ne veut pas jouer sous pression. L'adversaire a laissé un peu d'espace à Tom (Bischof). J'avais l'impression qu'ils le laissaient libre pour mieux le presser ensuite », a déclaré Kimmich à Prime Video à propos de cette situation. « Je pense que si le joueur adverse ne s'était pas précipité sur moi, il ne m'aurait peut-être pas donné de carton jaune. Je voulais alors sortir le ballon, mais c'était trop tard – c'est énervant. »
Les deux joueurs avaient déjà reçu deux cartons jaunes, ils seront donc suspendus pour le match retour sans enjeu sportif de la semaine prochaine. Ce qui semble à première vue tout à fait judicieux a toutefois une histoire qui pourrait causer de plus grands dommages au duo.
L'UEFA a également suspendu Sergio Ramos
En février 2019, le match de Ligue des champions contre l'Ajax Amsterdam a eu des conséquences inattendues pour Sergio Ramos, alors défenseur du Real Madrid. L'Espagnol a manqué à son équipe plus longtemps que prévu initialement, l'UEFA lui ayant infligé une suspension supplémentaire.
Tout a commencé lors du match aller des huitièmes de finale, remporté 2-1 par le Real à Amsterdam. Peu avant le coup de sifflet final, Ramos a commis une faute sur l'attaquant de l'Ajax Kasper Dolberg et a reçu son troisième carton jaune dans la compétition en cours. Il était donc automatiquement clair qu'il serait suspendu pour le match retour.
Après coup, l'Espagnol a toutefois laissé entendre qu'il avait peut-être délibérément pris ce carton afin de pouvoir disputer le prochain tour sans être sous le coup d'une suspension. « Compte tenu du résultat, je mentirais si je disais que je ne l'ai pas provoqué. C'est quelque chose auquel j'ai réfléchi », a déclaré Ramos selon Marca.
Une colère tardive n'a pas aidé Ramos
L'UEFA a considéré cet incident comme une infraction aux règles. Selon l'article 15 du règlement disciplinaire, un joueur est sanctionné en plus s'il reçoit « manifestement intentionnellement » un carton jaune ou rouge.
La commission d'éthique et de discipline compétente a donc décidé de lui infliger une suspension de deux matchs. Outre la suspension déjà prévue pour le match retour, Ramos a donc également dû faire l'impasse sur le match suivant de la Ligue des champions.
Même une tentative ultérieure du défenseur central de relativiser ses déclarations n'a rien changé à la décision. Au lendemain du match à Amsterdam, Ramos avait déclaré sur le site web du club qu'il était « contrarié » de devoir manquer le match retour en raison de sa suspension pour carton jaune. L'UEFA est toutefois restée sur sa position, comme elle l'avait déjà fait en décembre 2017 lorsqu'elle avait pris des mesures contre son coéquipier Dani Carvajal dans un cas similaire.