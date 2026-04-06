« Et si Xabi Alonso échouait au cours de ses six premiers mois ? » - Liverpool mis en garde contre un éventuel limogeage d'Arne Slot qui pourrait ramener un visage familier à Anfield

« Eh bien, je comprends cet engouement, car Xabi est un chouchou de Liverpool », a déclaré Barnes au Liverpool Echo. « Mais n’a-t-il pas échoué au Real Madrid ? A-t-il vraiment été un entraîneur couronné de succès ? Bien sûr, ne vous méprenez pas, je pense que Xabi est formidable et qu’il a fait du bon travail. Mais il a été limogé par le Real Madrid pour cause d’échec, n’est-ce pas ? C’est pour ça qu’ils se sont débarrassés de lui. Bien sûr, on aime bien l'engouement pour les anciens joueurs. On a déjà parlé de Steven Gerrard. Je comprends donc comment sont les supporters. Mais c'est comme ça qu'ils sont. Ils sont très versatiles. »

Barnes estime que remplacer Slot par Alonso ne ferait que créer un cycle d’instabilité au sein du club. Il a fait valoir que le succès remporté par Slot lors de sa première saison, au cours de laquelle il a décroché le titre de Premier League, devrait lui valoir bien plus de crédit que ce qu’il reçoit actuellement de la part d’une base de supporters mécontente.

« Nous avons remporté le championnat avec Arne Slot et tout à coup, nous voulons le limoger ? », a ajouté Barnes. « S’il part et qu’Alonso arrive, supposons qu’Alonso échoue au cours de ses six premiers mois ou de sa première année, allons-nous dire qu’il faut le limoger et faire venir quelqu’un d’autre ? Je soutiens toujours les entraîneurs, quels qu’ils soient, car ils arrivent au club grâce à leur succès, parce qu’ils sont de bons entraîneurs, et il faut leur laisser du temps. Jürgen Klopp avait 20 points de retard sur le leader à son arrivée, mais nous lui avons fait confiance. Je pense donc que Xabi sera un excellent entraîneur un jour, mais je veux qu’Arne Slot reste. »