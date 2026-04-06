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« Et si Xabi Alonso échouait au cours de ses six premiers mois ? » - Liverpool mis en garde contre un éventuel limogeage d'Arne Slot qui pourrait ramener un visage familier à Anfield
Alonso serait sur le point de revenir à Anfield
Alors que la pression s'intensifie sur Slot après une série de mauvais résultats, l'ombre d'Alonso continue de planer sur Anfield. L'ancien milieu de terrain des Reds est actuellement sans emploi depuis son départ du Real Madrid, ce qui a poussé de nombreux supporters à réclamer son retour émouvant. Cependant, Barnes, figure emblématique de Liverpool, s'est demandé si l'Espagnol était réellement l'homme de la situation, soulignant son récent départ du Bernabéu.
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Le risque lié à la culture du licenciement « capricieux »
« Eh bien, je comprends cet engouement, car Xabi est un chouchou de Liverpool », a déclaré Barnes au Liverpool Echo. « Mais n’a-t-il pas échoué au Real Madrid ? A-t-il vraiment été un entraîneur couronné de succès ? Bien sûr, ne vous méprenez pas, je pense que Xabi est formidable et qu’il a fait du bon travail. Mais il a été limogé par le Real Madrid pour cause d’échec, n’est-ce pas ? C’est pour ça qu’ils se sont débarrassés de lui. Bien sûr, on aime bien l'engouement pour les anciens joueurs. On a déjà parlé de Steven Gerrard. Je comprends donc comment sont les supporters. Mais c'est comme ça qu'ils sont. Ils sont très versatiles. »
Barnes estime que remplacer Slot par Alonso ne ferait que créer un cycle d’instabilité au sein du club. Il a fait valoir que le succès remporté par Slot lors de sa première saison, au cours de laquelle il a décroché le titre de Premier League, devrait lui valoir bien plus de crédit que ce qu’il reçoit actuellement de la part d’une base de supporters mécontente.
« Nous avons remporté le championnat avec Arne Slot et tout à coup, nous voulons le limoger ? », a ajouté Barnes. « S’il part et qu’Alonso arrive, supposons qu’Alonso échoue au cours de ses six premiers mois ou de sa première année, allons-nous dire qu’il faut le limoger et faire venir quelqu’un d’autre ? Je soutiens toujours les entraîneurs, quels qu’ils soient, car ils arrivent au club grâce à leur succès, parce qu’ils sont de bons entraîneurs, et il faut leur laisser du temps. Jürgen Klopp avait 20 points de retard sur le leader à son arrivée, mais nous lui avons fait confiance. Je pense donc que Xabi sera un excellent entraîneur un jour, mais je veux qu’Arne Slot reste. »
Une pression croissante après l'humiliation subie face à City
Les appels au changement ont atteint leur paroxysme après une élimination catastrophique en Coupe d'Angleterre (4-0) face à Manchester City. Cette prestation était dépourvue de l'intensité caractéristique du club. Cette défaite a plongé Slot dans une lutte pour sauver son poste alors que la saison arrive à un tournant décisif.
Statistiquement, Liverpool connaît l'une de ses pires saisons de l'histoire récente, avec 15 défaites toutes compétitions confondues. Pour Barnes, cependant, la responsabilité incombe davantage au renouvellement massif de l'effectif qu'aux tactiques de l'entraîneur. Il a déclaré : « Nous avons recruté beaucoup de joueurs. Ce sont tous de bons joueurs individuellement. Nous essayons de trouver le bon équilibre. Nous essayons de trouver la bonne façon de jouer. Quand on recrute cinq ou six joueurs pour intégrer l’équipe première, cela prend du temps. Nous essayons de trouver une nouvelle façon de jouer, mais on voit bien que lorsque nous jouons bien, nous jouons vraiment bien. Nous avons juste besoin d’un peu plus de régularité. »
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Une semaine décisive pour l'avenir de Slot
À l'approche du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain, le Néerlandais sait qu'il n'a pas droit à l'erreur. Ce déplacement au Parc des Princes représente peut-être la dernière chance de sauver une saison qui a déraillé. Pour l'instant, le soutien de légendes telles que Barnes reste le meilleur rempart de Slot face aux appels de plus en plus pressants en faveur de la nomination d'Alonso.