« Et on retombe en division régionale » : un ancien international ne comprend pas la sélection de Leroy Sané dans l'équipe nationale allemande

En effet, Sané est resté sur le banc lors des deux huitièmes de finale de Ligue des champions disputés par le champion de Turquie contre le FC Liverpool. Alors qu'il n'a pas du tout joué lors du match aller (1-0), il a tout de même pu disputer 45 minutes lors du match retour (0-4). En Süper Lig, il a récemment purgé une suspension pour carton rouge lors de la victoire 3-0 de Galatasaray contre Başakşehir.

En revanche, le joueur de longue date du FC Bayern a fait forte impression lors de ses dernières apparitions en équipe nationale : lors de l'importante victoire 6-0 lors du dernier match de qualification pour la Coupe du monde mi-novembre, il a brillé de mille feux et a inscrit trois points (deux buts, une passe décisive). Auparavant, il avait également délivré une passe décisive lors de la victoire 2-0 au Luxembourg.

Tout comme Dietmar Hamann, un autre ancien joueur de la DFB ne comprend pas pourquoi Sané a été retenu. « Je suis très surpris », a déclaré Hamann il y a quelques jours sur Sky : « Nous avons El Mala, nous avons Adeyemi, nous avons Beier. Je pense qu’ils le méritaient tous plus que Leroy Sané. C’est incompréhensible pour moi. »

En vue de la Coupe du monde cet été, Sané est en concurrence avec son ancien coéquipier Serge Gnabry pour la place de milieu offensif droit. À 30 ans, il a disputé jusqu’à présent 72 sélections, au cours desquelles il a inscrit 16 buts et délivré 10 passes décisives.