L'ancien international Markus Babbel ne comprend pas la sélection de Leroy Sané dans l'équipe nationale allemande pour les prochains matchs amicaux contre la Suisse (27 mars) et le Ghana (30 mars).
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« Et on retombe en division régionale » : un ancien international ne comprend pas la sélection de Leroy Sané dans l'équipe nationale allemande
Pour le champion d'Europe de 1996, Sané souffre de trop grandes fluctuations de forme. Mario Basler, ancien coéquipier de Babbel, a récemment critiqué la sélection de l'ailier, allant jusqu'à le qualifier de « joueur de deuxième division ».
À ce sujet, Babbel a déclaré sur ran : « La formulation est bien sûr trop polémique, mais sur le fond, je suis d'accord avec lui à 100 %. J'ai du mal avec les joueurs dont je ne sais pas ce que je vais obtenir. Pour moi, c'est tout simplement un écart beaucoup trop important entre des performances de haut niveau et, l'instant d'après, un niveau de ligue régionale. »
« Tout le monde ne cesse de parler du potentiel de Leroy Sané, mais à quoi me sert ce potentiel si je ne peux pas l'exploiter ? », a demandé Babbel, avant d'ajouter : « D'ailleurs, il n'est même plus titulaire à Galatasaray désormais. »
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Dietmar Hamann : la sélection de Sané est « incompréhensible »
En effet, Sané est resté sur le banc lors des deux huitièmes de finale de Ligue des champions disputés par le champion de Turquie contre le FC Liverpool. Alors qu'il n'a pas du tout joué lors du match aller (1-0), il a tout de même pu disputer 45 minutes lors du match retour (0-4). En Süper Lig, il a récemment purgé une suspension pour carton rouge lors de la victoire 3-0 de Galatasaray contre Başakşehir.
En revanche, le joueur de longue date du FC Bayern a fait forte impression lors de ses dernières apparitions en équipe nationale : lors de l'importante victoire 6-0 lors du dernier match de qualification pour la Coupe du monde mi-novembre, il a brillé de mille feux et a inscrit trois points (deux buts, une passe décisive). Auparavant, il avait également délivré une passe décisive lors de la victoire 2-0 au Luxembourg.
Tout comme Dietmar Hamann, un autre ancien joueur de la DFB ne comprend pas pourquoi Sané a été retenu. « Je suis très surpris », a déclaré Hamann il y a quelques jours sur Sky : « Nous avons El Mala, nous avons Adeyemi, nous avons Beier. Je pense qu’ils le méritaient tous plus que Leroy Sané. C’est incompréhensible pour moi. »
En vue de la Coupe du monde cet été, Sané est en concurrence avec son ancien coéquipier Serge Gnabry pour la place de milieu offensif droit. À 30 ans, il a disputé jusqu’à présent 72 sélections, au cours desquelles il a inscrit 16 buts et délivré 10 passes décisives.
Statistiques de Leroy Sané au Galatasaray cette saison
Interventions 35 Sorties de plus de 90 minutes 21 Buts 6 Passes décisives 8 Cartons jaunes 1 Cartons rouges 1