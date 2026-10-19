« Je ne voulais pas lui vendre l’île », a déclaré l’ancien joueur d’Everton dans une vidéo partagée avec ses millions d’abonnés. « Depuis mon refus, ces personnes ont tiré parti de la situation devant les tribunaux. » L’attaquant, qui s’est souvent exprimé sur les questions sociales dans son pays, semble déterminé à demander des comptes à cette personnalité politique influente.

Cette accusation intervient à un moment particulièrement sensible, alors que le Brésil se prépare au second tour de son élection présidentielle, le 25 octobre. L’héritage de Bolsonaro père reste au cœur du débat national. Les déclarations du footballeur ajoutent une dimension surréaliste à un climat politique déjà tendu.

Les enjeux financiers sont importants, le joueur de Tottenham affirmant avoir perdu la totalité de son investissement. « Flavio Bolsonaro et cet homme, Willer Tomaz, sont allés sur place et ont pris possession de l’île en 24 heures », a-t-il déclaré dans la vidéo. « C’est là que la justice a failli. À ma connaissance, ils ont pris l’île sans payer un centime. J’y ai investi environ 10 millions de réals (1,4 million de livres sterling/1,7 million de dollars) et je n’ai rien récupéré. » Cet appel direct à l’ouverture d’une enquête souligne la frustration du joueur face à la procédure judiciaire dans son pays.



