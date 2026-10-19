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« Et mon île ? » : Richarlison accuse Flavio Bolsonaro, candidat à la présidentielle brésilienne, de s’être emparé de son île privée
Richarlison porte de stupéfiantes accusations de vol de biens
Dans une série de publications fracassantes sur les réseaux sociaux, Richarlison a détaillé un étrange litige autour d’une île privée qu’il possède au large de Rio de Janeiro. L’international brésilien, dont la carrière marque le pas depuis quelque temps, affirme que Bolsonaro et ses associés ont usé de leur influence politique et du système judiciaire pour prendre le contrôle du terrain.
Selon le joueur, l’affaire a commencé après qu’il a refusé de vendre la propriété au sénateur. Richarlison a expliqué avoir investi massivement sur cette île entre 2020 et 2021, et la perte soudaine de la propriété le pousse à demander une intervention urgente de la justice en pleine période électorale aux enjeux considérables.
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Richarlison réclame justice
« Je ne voulais pas lui vendre l’île », a déclaré l’ancien joueur d’Everton dans une vidéo partagée avec ses millions d’abonnés. « Depuis mon refus, ces personnes ont tiré parti de la situation devant les tribunaux. » L’attaquant, qui s’est souvent exprimé sur les questions sociales dans son pays, semble déterminé à demander des comptes à cette personnalité politique influente.
Cette accusation intervient à un moment particulièrement sensible, alors que le Brésil se prépare au second tour de son élection présidentielle, le 25 octobre. L’héritage de Bolsonaro père reste au cœur du débat national. Les déclarations du footballeur ajoutent une dimension surréaliste à un climat politique déjà tendu.
Les enjeux financiers sont importants, le joueur de Tottenham affirmant avoir perdu la totalité de son investissement. « Flavio Bolsonaro et cet homme, Willer Tomaz, sont allés sur place et ont pris possession de l’île en 24 heures », a-t-il déclaré dans la vidéo. « C’est là que la justice a failli. À ma connaissance, ils ont pris l’île sans payer un centime. J’y ai investi environ 10 millions de réals (1,4 million de livres sterling/1,7 million de dollars) et je n’ai rien récupéré. » Cet appel direct à l’ouverture d’une enquête souligne la frustration du joueur face à la procédure judiciaire dans son pays.
Bolsonaro rejette des allégations qu’il qualifie de fausses informations
La réaction du camp Bolsonaro a été rapide, le sénateur rejetant les accusations, qu’il a qualifiées de campagne de dénigrement. Bolsonaro est intervenu dans les commentaires d’une vidéo publiée par Juliette, influenceuse et chanteuse brésilienne populaire qui avait critiqué les pratiques du candidat de droite.
Le sénateur a qualifié les accusations de « fausses informations », s’attirant une réplique cinglante du footballeur. Richarlison a simplement répondu à son démenti en demandant : « Et mon île ? » Cet échange public a captivé les Brésiliens, détournant l’attention des thèmes habituels de la campagne pour la porter sur le comportement personnel du sénateur.
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Richarlison mis à l’écart à Tottenham sous les ordres de De Zerbi
Alors que la crise politique se déroule en Amérique du Sud, Richarlison traverse également une période difficile dans sa carrière professionnelle dans le nord de Londres. L’attaquant a été complètement écarté de l’équipe première par l’entraîneur Roberto De Zerbi.
Faute d’avoir pu quitter le club lors du mercato estival, il a été écarté de la liste des 25 joueurs de Tottenham pour la Premier League cette saison. Cette mise à l’écart en championnat l’a contraint à jouer avec l’équipe des moins de 21 ans du club, loin du statut dont il jouissait autrefois en tant que recrue phare de cette formation de Premier League.
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