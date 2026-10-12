Invité dans l’émission The Overlap, Gerrard a évoqué la possibilité que Liverpool soit déclaré champion de la saison 2013-2014 si les titres de Manchester City étaient annulés. Si de nombreux supporters se réjouissent de cette idée, Gerrard voit les choses autrement.

« Pour moi, il n’y a rien de personnel envers les joueurs de Manchester City, car ce sont tous des joueurs exceptionnels. Ils ont vécu ce moment et ils méritaient de [gagner], a déclaré Gerrard. Je ne suis pas du genre à dire que j’accepterais une médaille de Premier League ou que je voudrais l’une de celles qu’ils ont. »