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« Et les souvenirs ? » : Steven Gerrard rejette l’idée de médailles de Premier League attribuées rétroactivement alors que Manchester City fait l’objet d’accusations
Des souvenirs volés, au-delà des médailles attribuées rétroactivement
Invité dans l’émission The Overlap, Gerrard a évoqué la possibilité que Liverpool soit déclaré champion de la saison 2013-2014 si les titres de Manchester City étaient annulés. Si de nombreux supporters se réjouissent de cette idée, Gerrard voit les choses autrement.
« Pour moi, il n’y a rien de personnel envers les joueurs de Manchester City, car ce sont tous des joueurs exceptionnels. Ils ont vécu ce moment et ils méritaient de [gagner], a déclaré Gerrard. Je ne suis pas du genre à dire que j’accepterais une médaille de Premier League ou que je voudrais l’une de celles qu’ils ont. »
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Se réconcilier avec le passé
Gerrard avait glissé lors d’un match crucial contre Chelsea, pendant cette course au titre sous les ordres de Brendan Rodgers, ce qui avait finalement permis à Manchester City d’être sacré. Mais Gerrard a surmonté cette déception et assure ne pas ressasser ce qui aurait pu se passer.
« Je crois que j’ai accepté de n’avoir jamais remporté la Premier League, de ne pas y être parvenu », a ajouté Gerrard. « J’ai accepté cela. J’ai accepté l’incident qui m’est arrivé vers la fin de cette saison-là. »
Les répercussions plus larges sur le football anglais
Si les joueurs qui ont porté les couleurs de City peuvent faire valoir que personne ne peut effacer ce qu’ils ont vécu, Gerrard a souligné les profondes répercussions sur le reste du championnat.
« J’ai entendu beaucoup de joueurs de City, beaucoup de supporters de City, y compris des célébrités, dire : “Vous ne pouvez pas nous enlever ces moments.” Mais qu’en est-il des souvenirs dont ils ont privé les autres ? Qu’en est-il des souvenirs dont ils ont peut-être privé non seulement moi et l’équipe dans laquelle je jouais, mais aussi, sur cette période de neuf ou dix ans, les supporters de Tottenham, de Manchester United et d’Everton, les équipes du bas de tableau et celles engagées dans les coupes ? Les anciens joueurs de City, les joueurs actuels, les propriétaires du club et tous ceux qui sont liés à City doivent réfléchir aux souvenirs qu’ils ont peut-être volés à tous les autres. »
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Quelle suite pour Manchester City ?
Manchester City nie catégoriquement toutes les accusations et se défend actuellement contre les charges retenues à son encontre lors d’une audience en cours. Une commission indépendante rendra à terme un verdict définitif qui pourrait bouleverser l’histoire du football anglais, tandis que les clubs rivaux attendent avec anxiété de savoir si des sanctions sportives sans précédent seront prononcées.
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